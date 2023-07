Threads ha portato la sua esperienza utente a un livello superiore, lanciando un aggiornamento significativo che include diversi miglioramenti. In particolare, la funzione di traduzione integrata dell'app, in grado di rompere la barriera della comunicazione, e la nuova scheda "segue" sono destinate a rimodellare il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma.

Secondo lo sviluppatore di Threads', Cameron Roth, il recente aggiornamento di iOS è una sinergia di numerose modifiche minori abbinate all'introduzione di una funzione chiave precedentemente assente: la funzionalità di traduzione. Questa funzionalità è un'aggiunta preziosa, data la presenza di Threads' in numerosi mercati internazionali, con l'Unione Europea che rimane una lacuna significativa a causa delle controversie normative in corso che interessano le operazioni pubblicitarie di Meta's nella regione. Mentre le traduzioni personali di Instagram sono apparse talvolta sconcertanti, l'introduzione di questo strumento in Threads' promette di migliorare l'esperienza dell'utente nelle lingue straniere.

Oltre allo strumento di traduzione, un'altra caratteristica importante è la "scheda dei seguiti". Questo segmento, integrato nel feed delle attività, aggrega le interazioni come le risposte e le menzioni. Questa scheda è leggermente al di sotto delle aspettative, limitando la sua utilità alla visualizzazione dei seguaci recenti dell'utente Threads'.

L'aggiornamento introduce anche miglioramenti meno evidenti, ma di grande impatto, all'app. Tra questi, il miglioramento del feed delle attività, le "etichette reposter cliccabili", l'opzione per iscriversi agli utenti che non si seguono e una funzione che consente di visualizzare l'elenco dei follower di un particolare utente su Instagram. Nonostante l'aggiornamento sia già attivo, Roth fa notare che gli utenti potrebbero dover riavviare l'app o attendere la fine della giornata per vedere i cambiamenti.

