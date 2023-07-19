لقد نقلت Threads تجربة المستخدم إلى المستوى التالي ، حيث أطلقت ترقية مهمة تتضمن العديد من التحسينات. وعلى الأخص ، تم تعيين ميزة الترجمة المضمنة لكسر حاجز الاتصال في التطبيق وعلامة تبويب "المتابعات" الجديدة لإعادة تشكيل كيفية تفاعل المستخدمين على النظام الأساسي.

وفقًا لمطور Threads' ، Cameron Roth ، فإن تحديث iOS الأخير هو عبارة عن تآزر للعديد من التعديلات الطفيفة المقترنة بإدخال ميزة رئيسية كانت مفقودة سابقًا - وظيفة الترجمة. تعد هذه الإمكانية إضافة لا تقدر بثمن ، نظرًا لوجود Threads' في العديد من الأسواق الدولية ، مع بقاء فجوة كبيرة في الاتحاد الأوروبي بسبب النزاعات التنظيمية المستمرة التي تؤثر على تشغيل إعلانات Meta's في المنطقة. بينما بدت الترجمات الشخصية لـ Instagram محيرة في بعض الأحيان ، فإن إدخال هذه الأداة في Threads' يعد بتحسين تجربة المستخدم في اللغات الأجنبية.

بالإضافة إلى أداة الترجمة ، هناك ميزة بارزة أخرى وهي "علامة التبويب التالية". هذا الجزء ، المدمج في موجز النشاط ، يجمع التفاعلات مثل الردود والإشارات. علامة التبويب هذه لا ترقى إلى مستوى التوقعات بشكل طفيف ، مما يحد من فائدتها في عرض متابعين المستخدمين Threads'.

يقدم التحديث أيضًا تحسينات أقل وضوحًا ، لكنها ذات تأثير كبير ، على التطبيق. يتضمن ذلك موجز النشاط المحسّن ، و "ملصقات إعادة الملصقات القابلة للنقر" ، وخيار الاشتراك في المستخدمين الذين لم يتبعهم أحد ، وميزة لسحب قائمة من متابعي Instagram لأي مستخدم معين. على الرغم من أن التحديث بدأ بالفعل ، يلاحظ Roth أن المستخدمين قد يضطرون إلى إعادة تشغيل التطبيق أو التأجيل حتى انتهاء اليوم لمشاهدة التغييرات.

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