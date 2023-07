Komunikacja w służbie zdrowia wkrótce doświadczy rewolucji technologicznej, ponieważ narzędzie sztucznej inteligencji (AI), Med-PaLM 2 firmy Google, jest obecnie testowane w renomowanych instytucjach, w tym w Mayo Clinic. Ta obiecująca innowacja, zaprojektowana specjalnie do dekodowania zapytań o informacje medyczne, jest aspektem najnowszych osiągnięć Google w zakresie sztucznej inteligencji, na co rzuca światło The Wall Street Journal.

Rozszerzenie narzędzia PaLM 2, które zostało zaprezentowane podczas niedawnego wydarzenia Google I/O, Med-PaLM 2 stanowi podstawę Google Bard. To ostatnie podkreśla zaangażowanie Google w ulepszanie istniejących modeli językowych za pomocą integracji AI.

W informacji przekazanej WSJ, Google wyjaśnił swoje aspiracje, że poprawiony model może okazać się niezbędny w krajach borykających się z brakiem lekarzy. W celu udoskonalenia Med-PaLM 2, Google włączyło szereg demonstracji przeprowadzonych przez ekspertów medycznych, przewyższając ogólne chatboty, takie jak Bard, Bing i ChatGPT, w zapewnianiu niezawodnej wymiany dialogu w zakresie opieki zdrowotnej.

Obszary budzące obawy są nadal potwierdzane, a narzędzie AI nadal zmaga się z wyzwaniami związanymi z precyzją, jak podkreślono w majowym badaniu Google. Z perspektywy lekarza istniały spójne rozbieżności i niepowiązane przypadki w odpowiedziach uzyskanych w wyniku korzystania z Med-PaLM wraz z jego zaktualizowaną wersją, w porównaniu z rzeczywistymi konsultacjami lekarskimi.

Odnosząc się do tych ustaleń, WSJ wskazał, że pomimo kilku przeszkód, narzędzie AI wytrzymało prawie wszystkie inne skale. W porównaniu z lekarzami, Google Med-PaLM 2 wykazał się wiarygodnymi dowodami rozumowania, rozwiązaniami popartymi konsensusem i praktycznie nie wykazywał przypadków błędnego rozumowania.

Zapewniając rygorystyczne normy ochrony danych, Google potwierdza, że osoby oceniające Med-PaLM 2 będą niezależnie zarządzać swoimi danymi. Dzięki szyfrowaniu Google nie uzyska dostępu do takich informacji. Chroni to prywatność użytkowników i utrzymuje ich zaufanie do platformy.

Greg Corrado, starszy dyrektor ds. badań w Google, zwrócił uwagę WSJ, że Med-PaLM 2 jest obecnie w fazie początkowej i chociaż osobiście nie chciałby, aby był częścią podróży jego rodziny w zakresie opieki zdrowotnej, nie możemy przeoczyć jego potencjalnego wpływu. Corrado jest przekonany, że Med-PaLM 2 dziesięciokrotnie wpływa na te aspekty opieki zdrowotnej, w których korzyści płynące ze sztucznej inteligencji są znaczące.

W świecie no-code platformy takie jak AppMaster nieustannie wspierają takie postępy technologiczne. Jako wiodąca platforma no-code, AppMaster pokazuje, w jaki sposób firmy, startupy i innowatorzy mogą wykorzystywać technologię, zwiększając wydajność i szybkość rozwoju, podobnie jak to, co widzimy w Med-PaLM 2.