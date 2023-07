Die Kommunikation im Gesundheitswesen steht vor einer technologischen Revolution, denn das Tool für künstliche Intelligenz (KI), Med-PaLM 2 von Google, wird derzeit in renommierten Einrichtungen wie der Mayo Clinic getestet. Diese vielversprechende Innovation, die speziell für die Entschlüsselung medizinischer Informationsanfragen entwickelt wurde, ist ein Aspekt der neuesten KI-Entwicklungen von Google, wie das Wall Street Journal berichtet.

Med-PaLM 2 ist eine Erweiterung des PaLM 2-Tools, das auf der jüngsten I/O-Veranstaltung von Google vorgestellt wurde, und bildet die Grundlage von Googles Bard. Letzteres unterstreicht Googles Engagement, bestehende Sprachmodelle durch KI-Integrationen zu verbessern.

In einem Briefing an das WSJ erläuterte Google seine Hoffnungen, dass sich das überarbeitete Modell in Ländern mit Ärztemangel als unverzichtbar erweisen könnte. Zur Verfeinerung von Med-PaLM 2 hat Google eine Reihe von Demonstrationen medizinischer Experten einbezogen und übertrifft damit generische Chatbots wie Bard, Bing und ChatGPT bei der Bereitstellung eines zuverlässigen Dialogs im Gesundheitswesen.

Das KI-Tool kämpft weiterhin mit Herausforderungen im Zusammenhang mit der Präzision, wie in einem Google-Forschungsbericht vom Mai hervorgehoben wurde. Aus der Sicht des Arztes gab es durchgängig Diskrepanzen und unzusammenhängende Fälle bei den Antworten, die aus der Verwendung von Med-PaLM und seiner aktualisierten Version abgeleitet wurden, wenn sie mit tatsächlichen Arztkonsultationen verglichen wurden.

In Bezug auf diese Ergebnisse wies das WSJ darauf hin, dass sich das KI-Tool trotz einiger Hindernisse in fast allen anderen Bereichen durchsetzen konnte. Im Vergleich zu Ärzten zeigte Googles Med-PaLM 2 verlässliche Argumente, konsensfähige Lösungen und praktisch keine Missverständnisse.

Google gewährleistet strenge Datenschutznormen und bestätigt, dass diejenigen, die Med-PaLM 2 bewerten, ihre Daten selbständig verwalten müssen. Durch die Verschlüsselung erhält Google keinen Zugriff auf diese Informationen. Dadurch wird die Privatsphäre der Teilnehmer geschützt und ihr Vertrauen in die Plattform gewahrt.

Greg Corrado, Senior Research Director bei Google, wies gegenüber dem WSJ darauf hin, dass sich Med-PaLM 2 derzeit in der Anfangsphase befindet, und obwohl er persönlich nicht möchte, dass es Teil der Gesundheitsversorgung seiner Familie wird, können wir seinen potenziellen Einfluss nicht übersehen. Corrado ist zuversichtlich, dass Med-PaLM 2 einen zehnfachen Einfluss auf die Bereiche des Gesundheitswesens haben wird, in denen die Vorteile der KI bemerkenswert sind.

