由于谷歌的人工智能（AI）工具Med-PaLM 2目前正在包括梅奥诊所在内的知名机构进行试用，医疗保健通信即将经历一场技术革命。华尔街日报》指出，这一有前途的创新，专门为解码医疗信息查询而设计，是谷歌最新人工智能发展的一个方面。

作为在谷歌最近的I/O活动中公布的PaLM 2工具的延伸，Med-PaLM 2构成了谷歌Bard的基础。后者强调了谷歌致力于通过人工智能的整合来改善现有的语言模型。

在向《华尔街日报》所作的简报中，谷歌阐明了其愿望，即修订后的模型可以证明在面临医生匮乏的国家中是不可或缺的。为了完善Med-PaLM 2，谷歌纳入了一系列医疗专家的演示，在提供可靠的医疗保健对话交流方面超过了Bard、Bing和ChatGPT等通用聊天机器人。

值得关注的领域仍在确认中，人工智能工具仍在努力应对与精确性有关的挑战，正如谷歌在5月的研究报告中所强调的那样。从医生的角度来看，与实际的医生咨询相比，在使用Med-PaLM及其更新版本所得出的反应中，存在着一致的差异和不相关的情况。

针对这些发现，《华尔街日报》指出，尽管有一些障碍，但人工智能工具在几乎所有其他尺度上都站住了脚。面对医生，谷歌的Med-PaLM 2展示了可靠的推理证据、有共识支持的解决方案，并且几乎没有显示出误解的情况。

为确保严格的数据保护规范，谷歌确认评估Med-PaLM 2的人应独立管理他们的数据。通过加密执行，谷歌将不会获得这些信息。这保护了采用者的隐私，并保持他们对平台的信任。

谷歌高级研究总监格雷格-科拉多向《华尔街日报》指出，Med-PaLM 2目前正处于初创阶段，虽然他个人并不希望它成为他家庭医疗旅程的一部分，但我们不能忽视它的潜在影响。科拉多相信，Med-PaLM 2正以十倍的速度影响着那些人工智能效益显著的医疗领域。

在no-code ，像AppMaster 这样的平台正在不断为这种技术进步而努力。作为一个著名的no-code 平台，AppMaster 正在展示企业、初创企业和创新者如何利用技术，提高效率和发展速度，就像我们在Med-PaLM 2中看到的那样。