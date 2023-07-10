توشك اتصالات الرعاية الصحية على تجربة ثورة تكنولوجية حيث أن أداة الذكاء الاصطناعي ، Med-PaLM 2 من Google ، تخضع الآن للتجربة في مؤسسات مشهورة بما في ذلك Mayo Clinic. هذا الابتكار الواعد ، المصمم خصيصًا لفك تشفير استفسارات المعلومات الطبية ، هو جانب من أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي من Google ، حيث تسلط صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على ذلك.

امتدادًا لأداة PaLM 2 التي تم الكشف عنها في حدث Google I / O الأخير ، تشكل Med-PaLM 2 أساس Google Bard. يسلط هذا الأخير الضوء على التزام Google بتحسين نماذج اللغة الحالية من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي.

في إحاطة قدمت إلى وول ستريت جورنال ، أوضحت Google تطلعاتها بأن النموذج المنقح يمكن أن يثبت أنه لا غنى عنه في الدول التي تواجه حرمانًا من الأطباء. لتحسين Med-PaLM 2 ، أدرجت Google مجموعة من العروض التوضيحية من قبل خبراء طبيين ، متجاوزة برامج الدردشة العامة مثل Bard و Bing و ChatGPT ، في توفير تبادل موثوق للحوار في مجال الرعاية الصحية.

لا تزال المجالات المثيرة للقلق قيد الإقرار ، مع استمرار أداة الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات المرتبطة بالدقة ، على النحو المبين في بحث أجرته شركة جوجل في مايو. من وجهة نظر الطبيب ، كانت هناك تناقضات ثابتة وحالات غير ذات صلة في الردود المستمدة من استخدام Med-PaLM جنبًا إلى جنب مع نسخته المحدثة ، عند مقارنتها جنبًا إلى جنب مع استشارات الطبيب الفعلية.

تناولت وول ستريت جورنال هذه النتائج ، وأشارت إلى أنه على الرغم من بعض العقبات ، فإن أداة الذكاء الاصطناعي صمدت في جميع المقاييس الأخرى تقريبًا. ضد الأطباء ، عرض Med-PaLM 2 من Google أدلة منطقية موثوقة ، وحلولًا مدعومة بالإجماع ، ولم يعرض فعليًا أي حالات من سوء الفهم.

ضمانًا لمعايير حماية البيانات الصارمة ، تؤكد Google أن أولئك الذين يقيّمون Med-PaLM 2 يجب أن يديروا بياناتهم بشكل مستقل. مع فرض التشفير ، لن تتمكن Google من الوصول إلى هذه المعلومات. هذا يحمي خصوصية المتبنين ويحافظ على ثقتهم في النظام الأساسي.

أشار جريج كورادو ، كبير مديري الأبحاث في Google ، لـ WSJ إلى أن Med-PaLM 2 في مرحلته الأولى حاليًا ، وبينما لا يريد شخصياً أن يكون جزءًا من رحلة الرعاية الصحية لعائلته ، لا يمكننا التغاضي عن تأثيره المحتمل . كورادو واثق من أن Med-PaLM 2 يؤثر بعشرة أضعاف على تلك الجوانب من الرعاية الصحية حيث تكون فوائد الذكاء الاصطناعي ملحوظة.

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