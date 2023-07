De communicatie in de gezondheidszorg staat op het punt een technologische revolutie te ondergaan nu het hulpmiddel voor kunstmatige intelligentie (AI) Med-PaLM 2 van Google wordt uitgeprobeerd in gerenommeerde instellingen, waaronder de Mayo Clinic. Deze veelbelovende innovatie, speciaal ontworpen om medische informatievragen te decoderen, is een aspect van de nieuwste AI-ontwikkelingen van Google, waarover The Wall Street Journal zijn licht laat schijnen.

Med-PaLM 2 is een uitbreiding van de PaLM 2-tool die werd onthuld tijdens Google's recente I/O-evenement en vormt de basis van Google's Bard. Dit laatste benadrukt Google's streven om bestaande taalmodellen te verbeteren met AI-integraties.

In een briefing aan WSJ lichtte Google zijn aspiraties toe dat het herziene model onmisbaar zou kunnen blijken in landen die kampen met een tekort aan artsen. Voor het verfijnen van Med-PaLM 2 heeft Google een reeks demonstraties van medische experts opgenomen, die generieke chatbots zoals Bard, Bing en ChatGPT overtreffen bij het bieden van betrouwbare dialooguitwisseling in de gezondheidszorg.

Er zijn nog steeds aandachtspunten, waarbij de AI-tool blijft worstelen met uitdagingen op het gebied van precisie, zoals in mei naar voren kwam in een onderzoek van Google. Vanuit het perspectief van de arts waren er consistente discrepanties en niet-gerelateerde gevallen in de antwoorden die werden afgeleid van het gebruik van Med-PaLM naast de bijgewerkte versie, wanneer deze werden vergeleken met daadwerkelijke artsconsulten.

Met betrekking tot deze bevindingen gaf de WSJ aan dat ondanks een paar obstakels, de AI-tool stand hield op bijna alle andere schalen. Tegenover artsen toonde Google's Med-PaLM 2 betrouwbaar redeneerbewijs, door consensus ondersteunde oplossingen en vrijwel geen gevallen van misverstanden.

Google garandeert strenge normen voor gegevensbescherming en bevestigt dat degenen die Med-PaLM 2 evalueren hun gegevens onafhankelijk moeten beheren. Google krijgt geen toegang tot deze informatie door middel van versleuteling. Dit beschermt de privacy van de gebruikers en houdt hun vertrouwen in het platform in stand.

Greg Corrado, Senior Research Director bij Google, wees WSJ erop dat Med-PaLM 2 zich momenteel in de beginfase bevindt en hoewel hij persoonlijk niet zou willen dat het deel uitmaakt van de gezondheidszorgreis van zijn gezin, kunnen we de potentiële invloed ervan niet over het hoofd zien. Corrado is ervan overtuigd dat Med-PaLM 2 een tienvoudige invloed heeft op die facetten van de gezondheidszorg waar de voordelen van AI merkbaar zijn.

In de wereld van no-code zijn platforms zoals AppMaster voortdurend op zoek naar dergelijke technologische ontwikkelingen. Als vooraanstaand no-code platform laat AppMaster zien hoe bedrijven, startups en innovators gebruik kunnen maken van technologie om de efficiëntie en ontwikkelingssnelheid te verbeteren, zoals we dat ook zien bij Med-PaLM 2.