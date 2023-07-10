Google'ın yapay zeka (AI) aracı Med-PaLM 2 şu anda Mayo Clinic de dahil olmak üzere ünlü kurumlarda denendiği için sağlık hizmetleri iletişimleri teknolojik bir devrim yaşamak üzere. The Wall Street Journal'a göre, tıbbi bilgi sorgularının kodunu çözmek için özel olarak tasarlanan bu umut verici yenilik, Google'ın en son yapay zeka geliştirmelerinin bir yönüdür.

Google'ın son G/Ç etkinliğinde tanıtılan PaLM 2 aracının bir uzantısı olan Med-PaLM 2, Google'ın Bard'ının temelini oluşturur. İkincisi, Google'ın AI entegrasyonlarıyla mevcut dil modellerini iyileştirme taahhüdünü vurgular.

WSJ'ye yapılan bir brifingde Google, revize edilen modelin doktor yoksunluğuyla karşı karşıya kalan ülkelerde vazgeçilmez olabileceğini kanıtlayabileceği yönündeki isteklerini açıkladı. Med-PaLM 2'yi iyileştirmek için Google, güvenilir sağlık hizmeti diyalog alışverişi sağlanmasında Bard, Bing ve ChatGPT gibi genel sohbet robotlarını geride bırakarak tıp uzmanları tarafından yapılan bir dizi gösteriyi dahil etti.

Mayıs ayında yapılan bir Google araştırmasında vurgulandığı gibi, yapay zeka aracı hassasiyetle bağlantılı zorluklarla boğuşmaya devam ederken, endişe duyulan alanlar hâlâ kabul ediliyor. Doktorun bakış açısına göre, gerçek doktor konsültasyonları ile karşılaştırıldığında, Med-PaLM'nin güncellenmiş versiyonunun yanı sıra kullanılmasından elde edilen yanıtlarda tutarlı tutarsızlıklar ve ilgisiz örnekler vardı.

Bu bulguları ele alan WSJ, birkaç engele rağmen AI aracının neredeyse tüm diğer ölçeklerde yerini koruduğunu belirtti. Google'ın Med-PaLM 2'si, doktorlara karşı güvenilir muhakeme kanıtları, fikir birliğine dayalı çözümler sergiledi ve neredeyse hiçbir yanlış anlama örneği göstermedi.

Katı veri koruma normlarını sağlayan Google, Med-PaLM 2'yi değerlendirenlerin verilerini bağımsız olarak yöneteceğini onaylar. Şifrelemeyle zorunlu kılınan Google, bu tür bilgilere erişim sağlamayacaktır. Bu, benimseyenlerin gizliliğini korur ve platforma olan güvenlerini korur.

Google Kıdemli Araştırma Direktörü Greg Corrado, WSJ'ye Med-PaLM 2'nin şu anda başlangıç ​​aşamasında olduğunu ve kişisel olarak ailesinin sağlık yolculuğunun bir parçası olmasını istemese de, potansiyel etkisini göz ardı edemeyiz. . Corrado, Med-PaLM 2'nin AI'nın faydalarının dikkate değer olduğu sağlık hizmetlerinin bu yönlerini on kat etkilediğinden emin.

no-code dünyada, AppMaster gibi platformlar sürekli olarak bu tür teknolojik gelişmeler için kök salmaktadır. Tanınmış bir no-code platform olan AppMaster, Med-PaLM 2'de gördüğümüze çok benzeyen işletmelerin, yeni başlayanların ve yenilikçilerin teknolojiden nasıl yararlanabileceğini, verimliliği ve geliştirme hızını artırabileceğini gösteriyor.