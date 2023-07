As comunicações na área da saúde estão prestes a conhecer uma revolução tecnológica, uma vez que a ferramenta de inteligência artificial (IA), Med-PaLM 2 da Google, está agora a ser testada em instituições de renome, incluindo a Clínica Mayo. Esta inovação promissora, concebida especificamente para descodificar as consultas de informações médicas, é um aspeto dos mais recentes desenvolvimentos da Google em matéria de IA, revela o The Wall Street Journal.

Uma extensão da ferramenta PaLM 2 que foi revelada no recente evento I/O da Google, o Med-PaLM 2 constitui a base do Bard da Google. Este último destaca o empenhamento da Google em melhorar os modelos linguísticos existentes com integrações de IA.

Num briefing feito ao WSJ, a Google elucidou sobre as suas aspirações de que o modelo revisto poderia revelar-se indispensável em nações que enfrentam uma privação de médicos. Para aperfeiçoar o Med-PaLM 2, a Google incorporou uma série de demonstrações de especialistas médicos, ultrapassando chatbots genéricos como o Bard, o Bing e o ChatGPT, no fornecimento de uma troca de diálogo fiável sobre cuidados de saúde.

As áreas de preocupação ainda estão a ser reconhecidas, com a ferramenta de IA a continuar a debater-se com desafios relacionados com a precisão, tal como salientado numa exposição de investigação da Google em maio. Do ponto de vista do médico, houve discrepâncias consistentes e instâncias não relacionadas nas respostas derivadas do uso do Med-PaLM junto com sua versão atualizada, quando comparadas com consultas médicas reais.

Ao abordar estas conclusões, o WSJ indicou que, apesar de alguns obstáculos, a ferramenta de IA manteve-se firme em quase todas as outras escalas. Contra os médicos, o Med-PaLM 2 do Google apresentou evidências de raciocínio confiáveis, soluções apoiadas por consenso e praticamente não apresentou casos de equívocos.

Garantindo normas rigorosas de proteção de dados, a Google confirma que os avaliadores do Med-PaLM 2 devem gerir os seus dados de forma independente. Com recurso a encriptação, a Google não terá acesso a essas informações. Isto protege a privacidade dos utilizadores e mantém a sua confiança na plataforma.

Greg Corrado, diretor sénior de investigação da Google, referiu ao WSJ que o Med-PaLM 2 está atualmente na sua fase inicial e, embora ele pessoalmente não queira que faça parte do percurso dos cuidados de saúde da sua família, não podemos ignorar a sua potencial influência. Corrado está confiante de que o Med-PaLM 2 está a ter um impacto dez vezes maior nas facetas dos cuidados de saúde em que os benefícios da IA são notáveis.

