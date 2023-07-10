Коммуникации в сфере здравоохранения ожидает технологическая революция, поскольку инструмент искусственного интеллекта (ИИ) Med-PaLM 2 от Google уже проходит испытания в известных учреждениях, включая клинику Mayo. Эта многообещающая инновация, разработанная специально для декодирования запросов медицинской информации, является одним из аспектов последних разработок Google в области ИИ, о которых рассказывает The Wall Street Journal.

Med-PaLM 2 является расширением инструмента PaLM 2, который был представлен на недавнем мероприятии Google I/O, и составляет основу "Барда" Google. Последнее подчеркивает стремление Google улучшить существующие языковые модели с помощью интеграции ИИ.

В брифинге, предоставленном WSJ, компания Google рассказала о своих надеждах на то, что обновленная модель может оказаться незаменимой в странах, испытывающих нехватку врачей. Для усовершенствования Med-PaLM 2 компания Google использовала ряд демонстраций медицинских экспертов, превзойдя в обеспечении надежного обмена диалогами в сфере здравоохранения такие типовые чат-боты, как Bard, Bing и ChatGPT.

Области, вызывающие озабоченность, все еще находятся в стадии осознания, поскольку инструмент ИИ продолжает бороться с проблемами, связанными с точностью, о чем говорилось в исследовании Google, опубликованном в мае. С точки зрения врачей, в ответах, полученных при использовании Med-PaLM и его обновленной версии, наблюдались постоянные расхождения и несвязанные случаи, если сравнивать с реальными консультациями врачей.

В связи с этими выводами WSJ указала, что, несмотря на некоторые препятствия, инструмент искусственного интеллекта устоял почти по всем остальным показателям. В сравнении с врачами, Med-PaLM 2 от Google продемонстрировал надежные аргументы, решения, поддерживаемые консенсусом, и практически не показал случаев заблуждения.

Обеспечивая строгие нормы защиты данных, Google подтверждает, что лица, оценивающие Med-PaLM 2, должны самостоятельно управлять своими данными. Благодаря шифрованию Google не получит доступ к такой информации. Это защищает конфиденциальность пользователей и поддерживает их доверие к платформе.

Грег Коррадо, старший директор по исследованиям Google, отметил в интервью WSJ, что Med-PaLM 2 находится на стадии зарождения, и хотя лично он не хотел бы, чтобы она стала частью медицинского обслуживания его семьи, мы не можем игнорировать ее потенциальное влияние. Коррадо уверен, что Med-PaLM 2 оказывает десятикратное влияние на те аспекты здравоохранения, где преимущества ИИ ощутимы.

В мире no-code такие платформы, как AppMaster, постоянно поддерживают подобные технологические достижения. Как известная платформа no-code, AppMaster показывает, как предприятия, стартапы и инноваторы могут использовать технологии, повышая эффективность и скорость развития, подобно тому, что мы видим в Med-PaLM 2.