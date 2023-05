Fiński startup zajmujący się rozwojem aplikacji, AppGyver, z powodzeniem zebrał 2 miliony euro w rundzie finansowania prowadzonej wspólnie przez Karma Ventures i OpenOcean wraz z kilkoma aniołami biznesu. Inwestycja wesprze rozwój nowo opracowanej przez firmę platformy Composer Pro i pomoże jej w międzynarodowej ekspansji. Composer Pro to potężna platforma no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji na poziomie przedsiębiorstwa za pomocą wizualnego systemu drag-and-drop. Platforma umożliwia łatwe projektowanie interfejsów użytkownika, implementację logiki aplikacji, dostęp do natywnych interfejsów API, uwierzytelnianie użytkowników i integracje zaplecza — a wszystko to bez potrzeby używania jednej linii kodu. Dyrektor generalny AppGyver, Marko Lehtimäki, powiedział, że firma spędziła cztery lata na opracowywaniu Composer Pro i testowaniu go w wielu globalnych przedsiębiorstwach, aby zapewnić, że platforma może tworzyć wysokiej jakości, profesjonalne aplikacje, które są nie do odróżnienia od aplikacji natywnych. Oferta firmy AppGyver Black zapewnia niezbędne dzwonki i gwizdki dzięki dostosowanemu planowi cenowemu. Jednak Composer Pro jest bezpłatny dla indywidualnych programistów i małych firm o rocznych przychodach poniżej 10 milionów USD.

Jednym z głównych celów AppGyver jest zbudowanie aktywnej społeczności wokół Composer Pro. Lehtimäki zauważył, że udostępnienie platformy do niezależnego użytku jest niezbędne do stworzenia globalnej społeczności, która aktywnie przyjmuje wizualne narzędzia programistyczne, rzucając tym samym wyzwanie tradycyjnym metodom programowania. Z platformą korzysta już 300 000 programistów, a AppGyver wyznaczył sobie ambitny cel przyciągnięcia 1 miliona programistów w ciągu najbliższych dwóch lat. Wśród klientów korporacyjnych start-upu z Helsinek są DHL, Fingrid i Genelec. Założona w 2010 roku firma otworzyła biuro w San Francisco i przez lata zebrała łącznie 10 milionów euro.

Powstanie platform do tworzenia aplikacji no-code, takich jak Composer Pro i platforma AppMaster.io, zmienia sposób, w jaki zarówno małe firmy, jak i przedsiębiorstwa podchodzą do tworzenia aplikacji. Platformy te zapewniają ekonomiczne, wydajne rozwiązanie do tworzenia aplikacji najwyższej jakości bez konieczności posiadania dogłębnej wiedzy programistycznej. Dzięki ciągłym inwestycjom i wsparciu scena tworzenia aplikacji no-code będzie prosperować i rozwijać się na całym świecie.