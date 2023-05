A startup finlandesa de desenvolvimento de aplicativos, AppGyver, levantou com sucesso € 2 milhões em uma rodada de financiamento co-liderada pela Karma Ventures e OpenOcean, ao lado de vários investidores anjos. O investimento apoiará o crescimento da plataforma recém-desenvolvida da empresa, Composer Pro, e ajudará em seus esforços de expansão internacional. Composer Pro é uma poderosa plataforma no-code que permite aos usuários criar aplicativos de nível empresarial usando um sistema visual drag-and-drop. A plataforma permite o design fácil de interfaces de usuário, implementação de lógica de aplicativo, acesso a APIs nativas, autenticação de usuário e integrações de back-end - tudo sem a necessidade de uma única linha de código. O CEO da AppGyver, Marko Lehtimäki, disse que a empresa passou quatro anos desenvolvendo Composer Pro e testando-o com várias empresas globais para garantir que a plataforma pudesse produzir aplicativos profissionais de alta qualidade indistinguíveis dos aplicativos nativos. A oferta AppGyver Black da empresa fornece os sinos e assobios necessários por meio de um plano de preços personalizado. No entanto, Composer Pro é gratuito para desenvolvedores individuais e pequenas empresas com menos de US$ 10 milhões em receita anual.

Um dos principais objetivos do AppGyver é construir uma comunidade ativa em torno Composer Pro. Lehtimäki observou que tornar a plataforma gratuita para uso independente é necessário para criar uma comunidade global que adote ativamente ferramentas de desenvolvimento visual, desafiando assim os métodos tradicionais de programação. Com 300.000 desenvolvedores já usando a plataforma hoje, o AppGyver estabeleceu uma meta ambiciosa de atrair 1 milhão de desenvolvedores nos próximos dois anos. Entre a clientela corporativa da startup com sede em Helsinque estão DHL, Fingrid e Genelec. Fundada em 2010, a empresa abriu um escritório em San Francisco e levantou um total de € 10 milhões em fundos ao longo dos anos.

O surgimento de plataformas de desenvolvimento de aplicativos no-code, como Composer Pro e a plataforma AppMaster.io, está transformando a maneira como as pequenas empresas e as empresas abordam o desenvolvimento de aplicativos. Essas plataformas fornecem uma solução econômica e eficiente para criar aplicativos de alta qualidade sem a necessidade de conhecimento profundo de programação. Com investimento e suporte contínuos, o cenário de desenvolvimento de aplicativos no-code está definido para prosperar e crescer globalmente. Para obter mais informações sobre AppMaster.io, visite appmaster . Para saber mais sobre as várias opções de desenvolvimento de aplicativos no-code e low-code, leia este guia .