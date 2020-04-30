Finlandiyalı uygulama geliştirme şirketi AppGyver, birkaç melek yatırımcının yanı sıra Karma Ventures ve OpenOcean ortaklaşa yürüttüğü bir finansman turunda 2 milyon Euro'yu başarıyla topladı. Yatırım, şirketin yeni geliştirilen platformu Composer Pro büyümesini destekleyecek ve uluslararası genişleme çabalarına yardımcı olacak. Composer Pro kullanıcıların görsel bir drag-and-drop sistemi kullanarak kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir no-code platformdur. Platform, kullanıcı arabirimlerinin kolay tasarımına, uygulama mantığının uygulanmasına, yerel API'lere erişime, kullanıcı kimlik doğrulamasına ve arka uç entegrasyonlarına olanak tanır - bunların hepsini tek bir kod satırına ihtiyaç duymadan sağlar. AppGyver'ın CEO'su Marko Lehtimäki, şirketin Composer Pro geliştirmek ve platformun yerel uygulamalardan ayırt edilemeyen yüksek kaliteli, profesyonel uygulamalar üretebilmesini sağlamak için çok sayıda küresel kuruluşla savaş testi yapmak için dört yıl harcadığını söyledi. Şirketin AppGyver Black teklifi, özel bir fiyatlandırma planı aracılığıyla gerekli özellikleri sağlar. Ancak Composer Pro, bireysel geliştiriciler ve yıllık geliri 10 milyon dolardan az olan küçük şirketler için ücretsizdir.

AppGyver'ın birincil hedeflerinden biri Composer Pro etrafında aktif bir topluluk oluşturmaktır. Lehtimäki, görsel geliştirme araçlarını aktif olarak benimseyen ve böylece geleneksel programlama yöntemlerine meydan okuyan küresel bir topluluk oluşturmak için platformu bağımsız kullanım için ücretsiz hale getirmenin gerekli olduğunu belirtti. Bugün zaten platformu kullanan 300.000 geliştirici ile AppGyver, önümüzdeki iki yıl içinde 1 milyon geliştiriciyi çekmek gibi iddialı bir hedef belirledi. Helsinki merkezli girişimin kurumsal müşterileri arasında DHL, Fingrid ve Genelec bulunuyor. 2010 yılında kurulan şirket, o zamandan beri San Francisco'da bir ofis açtı ve yıllar içinde toplam 10 milyon € fon topladı.

Composer Pro ve AppMaster.io'nun platformu gibi no-code uygulama geliştirme platformlarının yükselişi, hem küçük işletmelerin hem de işletmelerin uygulama geliştirmeye yaklaşımını değiştiriyor. Bu platformlar, derinlemesine programlama bilgisine ihtiyaç duymadan en kaliteli uygulamaları oluşturmak için uygun maliyetli, verimli bir çözüm sunar. Devam eden yatırım ve destekle, no-code uygulama geliştirme sahnesi küresel olarak gelişmeye ve büyümeye hazır. AppMaster.io hakkında daha fazla bilgi için https:// appmaster.io/how-to-create-an-app adresini ziyaret edin. Çeşitli no-code ve low-code uygulama geliştirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu kılavuzu okuyun.