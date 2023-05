AppGyver, een Finse start-up voor app-ontwikkeling, heeft met succes € 2 miljoen opgehaald in een financieringsronde die mede wordt geleid door Karma Ventures en OpenOcean, samen met verschillende angel-investeerders. De investering zal de groei van het nieuw ontwikkelde platform van het bedrijf, Composer Pro, ondersteunen en helpen bij hun internationale expansie-inspanningen. Composer Pro is een krachtig platform no-code waarmee gebruikers applicaties op bedrijfsniveau kunnen maken met behulp van een visueel drag-and-drop systeem. Het platform maakt eenvoudig ontwerp van gebruikersinterfaces, implementatie van app-logica, toegang tot native API's, gebruikersauthenticatie en backend-integraties mogelijk - allemaal zonder dat er een enkele regel code nodig is. De CEO van AppGyver, Marko Lehtimäki, zei dat het bedrijf vier jaar besteedde aan het ontwikkelen Composer Pro en het testen ervan met tal van internationale ondernemingen om ervoor te zorgen dat het platform professionele applicaties van hoge kwaliteit kon produceren die niet te onderscheiden zijn van native apps. Het AppGyver Black-aanbod van het bedrijf biedt de nodige toeters en bellen via een op maat gemaakt prijsplan. Composer Pro is echter gratis voor individuele ontwikkelaars en kleine bedrijven met minder dan $ 10 miljoen aan jaarlijkse inkomsten.

Een van de belangrijkste doelen van AppGyver is om een actieve community rond Composer Pro op te bouwen. Lehtimäki merkte op dat het nodig is om het platform gratis te maken voor onafhankelijk gebruik om een wereldwijde gemeenschap te creëren die actief gebruikmaakt van visuele ontwikkelingstools, waardoor traditionele programmeermethoden worden uitgedaagd. Met 300.000 ontwikkelaars die het platform vandaag al gebruiken, heeft AppGyver een ambitieus doel gesteld om binnen de komende twee jaar 1 miljoen ontwikkelaars aan te trekken. Tot de zakelijke klantenkring van de in Helsinki gevestigde startup behoren DHL, Fingrid en Genelec. Het bedrijf werd opgericht in 2010 en heeft sindsdien een kantoor geopend in San Francisco en in de loop der jaren in totaal € 10 miljoen aan fondsen opgehaald.

De opkomst van no-code app-ontwikkelingsplatforms, zoals Composer Pro en AppMaster.io's platform, verandert de manier waarop zowel kleine bedrijven als grote ondernemingen applicatie-ontwikkeling benaderen. Deze platforms bieden een kosteneffectieve, efficiënte oplossing voor het creëren van applicaties van topkwaliteit zonder dat er diepgaande programmeerkennis nodig is. Met voortdurende investeringen en ondersteuning zal de no-code app-ontwikkelingsscène wereldwijd gedijen en groeien. Ga voor meer informatie over AppMaster.io naar appmaster . Lees deze handleiding voor meer informatie over de verschillende no-code en low-code app-ontwikkelingsopties.