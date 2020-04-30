نجحت شركة AppGyver ، وهي شركة فنلندية ناشئة في مجال تطوير التطبيقات ، في جمع مليوني يورو في جولة تمويل مشتركة بقيادة Karma Ventures و OpenOcean ، جنبًا إلى جنب مع العديد من المستثمرين الملاك. سيدعم الاستثمار نمو منصة الشركة المطورة حديثًا ، Composer Pro ، ويساعد في جهود التوسع الدولية. يعد Composer Pro نظامًا أساسيًا قويًا no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسة باستخدام نظام drag-and-drop المرئي. يسمح النظام الأساسي بتصميم سهل لواجهات المستخدم ، وتنفيذ منطق التطبيق ، والوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الأصلية ، ومصادقة المستخدم ، وتكامل الواجهة الخلفية - كل ذلك دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. قال الرئيس التنفيذي لشركة AppGyver ، Marko Lehtimäki ، إن الشركة أمضت أربع سنوات في تطوير Composer Pro واختباره مع العديد من المؤسسات العالمية لضمان قدرة النظام الأساسي على إنتاج تطبيقات احترافية عالية الجودة لا يمكن تمييزها عن التطبيقات الأصلية. يوفر عرض AppGyver Black للشركة الأجراس والصفارات اللازمة من خلال خطة تسعير مخصصة. ومع ذلك ، فإن Composer Pro مجاني للمطورين الأفراد والشركات الصغيرة التي يقل دخلها السنوي عن 10 ملايين دولار.

أحد أهداف AppGyver الأساسية هو بناء مجتمع نشط حول Composer Pro. وأشار Lehtimäki إلى أن جعل النظام الأساسي مجانيًا للاستخدام المستقل ضروري لإنشاء مجتمع عالمي يتبنى بنشاط أدوات التطوير المرئي ، وبالتالي يتحدى طرق البرمجة التقليدية. مع وجود 300000 مطور يستخدمون المنصة بالفعل اليوم ، وضع AppGyver هدفًا طموحًا لجذب مليون مطور خلال العامين المقبلين. من بين عملاء الشركات الناشئة في هلسنكي DHL و Fingrid و Genelec. تأسست في عام 2010 ، افتتحت الشركة منذ ذلك الحين مكتبًا في سان فرانسيسكو وجمعت ما مجموعه 10 ملايين يورو من الأموال على مر السنين.

أدى ظهور منصات تطوير التطبيقات no-code ، مثل Composer Pro و AppMaster.io ، إلى تغيير الطريقة التي تتبعها الشركات الصغيرة والمؤسسات في تطوير التطبيقات. توفر هذه الأنظمة الأساسية حلاً فعالاً وفعالاً من حيث التكلفة لإنشاء تطبيقات عالية الجودة دون الحاجة إلى معرفة برمجية متعمقة. مع استمرار الاستثمار والدعم ، من المقرر أن يزدهر مشهد تطوير التطبيقات no-code وينمو عالميًا. لمزيد من المعلومات حول AppMaster.io ، قم بزيارة https: // appmaster.io / how-to-create-an-app . لمعرفة المزيد حول مختلف خيارات تطوير التطبيقات no-code ورمز low-code ، اقرأ هذا الدليل .