芬兰应用程序开发初创公司AppGyver在由Karma Ventures和OpenOcean以及几位天使投资者共同领投的一轮融资中成功筹集了 200 万欧元。这笔投资将支持公司新开发的平台Composer Pro的发展，并帮助他们进行国际扩张。 Composer Pro是一个强大的no-code平台，使用户能够使用可视drag-and-drop系统创建企业级应用程序。该平台允许轻松设计用户界面、实施应用程序逻辑、访问本机 API、用户身份验证和后端集成——所有这些都不需要一行代码。 AppGyver 的首席执行官 Marko Lehtimäki 表示，该公司花了四年时间开发Composer Pro ，并与众多全球企业进行了实战测试，以确保该平台能够生产出与原生应用无异的高质量、专业的应用程序。该公司的 AppGyver Black 产品通过量身定制的定价计划提供必要的功能。但是， Composer Pro对个人开发者和年收入低于 1000 万美元的小公司是免费的。

AppGyver 的主要目标之一是围绕Composer Pro建立一个活跃的社区。 Lehtimäki 指出，让平台免费供独立使用对于创建一个积极采用可视化开发工具的全球社区是必要的，从而挑战传统的编程方法。目前已有 300,000 名开发人员使用该平台，AppGyver 设定了在未来两年内吸引 100 万开发人员的雄心勃勃的目标。这家位于赫尔辛基的初创公司的企业客户包括 DHL、Fingrid 和 Genelec。该公司成立于 2010 年，此后在旧金山开设了办事处，多年来共筹集了 1000 万欧元的资金。

no-code应用程序开发平台（如Composer Pro和AppMaster.io 的平台）的兴起正在改变小型企业和企业进行应用程序开发的方式。这些平台提供了一种经济高效的解决方案，无需深入的编程知识即可创建高质量的应用程序。凭借持续的投资和支持， no-code应用程序开发场景将在全球范围内蓬勃发展。有关AppMaster.io 的更多信息，请访问appmaster 。要了解有关各种no-code和low-code应用程序开发选项的更多信息，请阅读本指南。