Das finnische App-Entwicklungs-Startup AppGyver hat in einer von Karma Ventures und OpenOcean gemeinsam mit mehreren Angel-Investoren geleiteten Finanzierungsrunde erfolgreich 2 Millionen Euro eingesammelt. Die Investition wird das Wachstum der neu entwickelten Plattform Composer Pro des Unternehmens unterstützen und seine internationalen Expansionsbemühungen unterstützen. Composer Pro ist eine leistungsstarke no-code Plattform, mit der Benutzer mithilfe eines visuellen drag-and-drop Systems Anwendungen auf Unternehmensebene erstellen können. Die Plattform ermöglicht das einfache Design von Benutzeroberflächen, die Implementierung von App-Logik, den Zugriff auf native APIs, Benutzerauthentifizierung und Backend-Integrationen – alles ohne die Notwendigkeit einer einzigen Codezeile. Der CEO von AppGyver, Marko Lehtimäki, sagte, dass das Unternehmen vier Jahre damit verbracht habe, Composer Pro zu entwickeln und es mit zahlreichen globalen Unternehmen zu testen, um sicherzustellen, dass die Plattform qualitativ hochwertige, professionelle Anwendungen produzieren kann, die von nativen Apps nicht zu unterscheiden sind. Das AppGyver Black-Angebot des Unternehmens bietet den notwendigen Schnickschnack durch einen maßgeschneiderten Preisplan. Composer Pro ist jedoch für einzelne Entwickler und kleine Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen US-Dollar kostenlos.

Eines der Hauptziele von AppGyver ist es, eine aktive Community rund um Composer Pro aufzubauen. Lehtimäki merkte an, dass es notwendig ist, die Plattform für die unabhängige Nutzung frei zu machen, um eine globale Community zu schaffen, die visuelle Entwicklungstools aktiv annimmt und damit traditionelle Programmiermethoden herausfordert. Mit 300.000 Entwicklern, die die Plattform heute bereits nutzen, hat sich AppGyver das ehrgeizige Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten zwei Jahre 1 Million Entwickler zu gewinnen. Zu den Unternehmensklienteln des in Helsinki ansässigen Startups gehören DHL, Fingrid und Genelec. Das 2010 gegründete Unternehmen hat seitdem ein Büro in San Francisco eröffnet und im Laufe der Jahre insgesamt 10 Millionen Euro an Mitteln aufgebracht.

Der Aufstieg von no-code App-Entwicklungsplattformen wie Composer Pro und AppMaster.io-Plattform verändert die Art und Weise, wie sowohl kleine Unternehmen als auch Konzerne an die Anwendungsentwicklung herangehen. Diese Plattformen bieten eine kostengünstige, effiziente Lösung für die Erstellung hochwertiger Anwendungen, ohne dass tiefgreifende Programmierkenntnisse erforderlich sind. Mit kontinuierlichen Investitionen und Unterstützung wird die no-code App-Entwicklungsszene weltweit gedeihen und wachsen. Weitere Informationen zu AppMaster.io finden Sie unter appmaster . Um mehr über die verschiedenen no-code und low-code -App-Entwicklungsoptionen zu erfahren, lesen Sie diese Anleitung .