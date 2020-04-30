Финский стартап по разработке приложений AppGyver успешно привлек 2 миллиона евро в рамках раунда финансирования под совместным руководством Karma Ventures и OpenOcean, а также нескольких бизнес-ангелов. Инвестиции поддержат рост недавно разработанной платформы Composer Pro и помогут в их усилиях по международному расширению. Composer Pro — это мощная платформа no-code, которая позволяет пользователям создавать приложения корпоративного уровня с помощью визуальной системы drag-and-drop. Платформа позволяет легко разрабатывать пользовательские интерфейсы, реализовывать логику приложений, получать доступ к собственным API, аутентификацию пользователей и интеграцию с серверной частью — и все это без необходимости написания единой строки кода. Генеральный директор AppGyver Марко Лехтимяки сказал, что компания потратила четыре года на разработку Composer Pro и его боевые испытания с многочисленными глобальными предприятиями, чтобы убедиться, что платформа может создавать высококачественные профессиональные приложения, неотличимые от нативных приложений. Предложение компании AppGyver Black предоставляет необходимые навороты в рамках индивидуального тарифного плана. Однако Composer Pro бесплатен для индивидуальных разработчиков и небольших компаний с годовым доходом менее 10 миллионов долларов.

Одной из основных целей AppGyver является создание активного сообщества вокруг Composer Pro. Лехтимяки отметил, что сделать платформу бесплатной для независимого использования необходимо для создания глобального сообщества, которое активно использует инструменты визуальной разработки, тем самым бросая вызов традиционным методам программирования. Платформу уже используют 300 000 разработчиков, поэтому AppGyver поставил перед собой амбициозную цель привлечь 1 миллион разработчиков в течение следующих двух лет. Среди корпоративных клиентов стартапа из Хельсинки — DHL, Fingrid и Genelec. Основанная в 2010 году, компания с тех пор открыла офис в Сан-Франциско и за эти годы привлекла в общей сложности 10 миллионов евро.

Появление платформ для разработки приложений no-code, таких как Composer Pro и платформа AppMaster.io, меняет подход к разработке приложений как для малых, так и для крупных предприятий. Эти платформы представляют собой экономичное и эффективное решение для создания высококачественных приложений, не требующее глубоких знаний в области программирования. Благодаря постоянным инвестициям и поддержке сцена разработки приложений no-code будет процветать и расти во всем мире. Для получения дополнительной информации о AppMaster.io посетите https:// appmaster.io/how-to-create-an-app . Чтобы узнать больше о различных вариантах разработки приложений no-code и low-code, прочитайте это руководство .