Start-up finlandaise de développement d'applications, AppGyver a réussi à lever 2 millions d'euros lors d'un cycle de financement co-dirigé par Karma Ventures et OpenOcean, aux côtés de plusieurs investisseurs providentiels. L'investissement soutiendra la croissance de la plate-forme nouvellement développée de la société, Composer Pro, et les aidera dans leurs efforts d'expansion internationale. Composer Pro est une puissante plate no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications de niveau entreprise à l'aide d'un système visuel drag-and-drop. La plate-forme permet la conception facile d'interfaces utilisateur, la mise en œuvre de la logique d'application, l'accès aux API natives, l'authentification des utilisateurs et les intégrations backend, le tout sans avoir besoin d'une seule ligne de code. Le PDG d'AppGyver, Marko Lehtimäki, a déclaré que la société avait passé quatre ans à développer Composer Pro et à le tester avec de nombreuses entreprises mondiales pour s'assurer que la plate-forme pouvait produire des applications professionnelles de haute qualité qui ne se distinguent pas des applications natives. L'offre AppGyver Black de la société fournit les cloches et les sifflets nécessaires grâce à un plan tarifaire sur mesure. Cependant, Composer Pro est gratuit pour les développeurs individuels et les petites entreprises avec moins de 10 millions de dollars de revenus annuels.

L'un des principaux objectifs d'AppGyver est de créer une communauté active autour Composer Pro. Lehtimäki a noté que rendre la plate-forme gratuite pour une utilisation indépendante est nécessaire pour créer une communauté mondiale qui adopte activement des outils de développement visuel, remettant ainsi en question les méthodes de programmation traditionnelles. Avec 300 000 développeurs utilisant déjà la plateforme aujourd'hui, AppGyver s'est fixé un objectif ambitieux d'attirer 1 million de développeurs dans les deux prochaines années. Parmi la clientèle d'entreprises de la startup basée à Helsinki figurent DHL, Fingrid et Genelec. Créée en 2010, la société a depuis ouvert un bureau à San Francisco et a levé un total de 10 millions d'euros de fonds au fil des ans.

L'essor des plates no-code, telles que Composer Pro et la plate-forme AppMaster.io, transforme la façon dont les petites et les grandes entreprises abordent le développement d'applications. Ces plates-formes offrent une solution rentable et efficace pour créer des applications de qualité supérieure sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation. Avec un investissement et un soutien continus, la scène du développement d'applications no-code est appelée à prospérer et à se développer à l'échelle mondiale.