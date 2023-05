Startup finlandese per lo sviluppo di app, AppGyver ha raccolto con successo 2 milioni di euro in un round di finanziamento co-guidato da Karma Ventures e OpenOcean, insieme a diversi angel investor. L'investimento sosterrà la crescita della piattaforma di recente sviluppo dell'azienda, Composer Pro, e contribuirà ai loro sforzi di espansione internazionale. Composer Pro è una potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni di livello aziendale utilizzando un sistema drag-and-drop visivo. La piattaforma consente la facile progettazione delle interfacce utente, l'implementazione della logica dell'app, l'accesso alle API native, l'autenticazione degli utenti e le integrazioni back-end, il tutto senza la necessità di una singola riga di codice. Il CEO di AppGyver, Marko Lehtimäki, ha affermato che la società ha trascorso quattro anni a sviluppare Composer Pro e a testarlo in battaglia con numerose aziende globali per garantire che la piattaforma potesse produrre applicazioni professionali di alta qualità indistinguibili dalle app native. L'offerta AppGyver Black dell'azienda fornisce le campane e i fischietti necessari attraverso un piano tariffario su misura. Tuttavia, Composer Pro è gratuito per i singoli sviluppatori e le piccole aziende con meno di $ 10 milioni di entrate annuali.

Uno degli obiettivi primari di AppGyver è costruire una comunità attiva attorno a Composer Pro. Lehtimäki ha osservato che rendere la piattaforma gratuita per un uso indipendente è necessario per creare una comunità globale che adotti attivamente strumenti di sviluppo visivo, sfidando così i metodi di programmazione tradizionali. Con 300.000 sviluppatori che già oggi utilizzano la piattaforma, AppGyver si è prefissata l'ambizioso obiettivo di attrarre 1 milione di sviluppatori entro i prossimi due anni. Tra la clientela aziendale della startup con sede a Helsinki ci sono DHL, Fingrid e Genelec. Fondata nel 2010, la società ha da allora aperto un ufficio a San Francisco e negli anni ha raccolto fondi per un totale di 10 milioni di euro.

L'ascesa delle piattaforme di sviluppo di app no-code, come la piattaforma Composer Pro e AppMaster.io, sta trasformando il modo in cui sia le piccole imprese che le imprese affrontano lo sviluppo delle applicazioni. Queste piattaforme forniscono una soluzione economica ed efficiente per la creazione di applicazioni di alta qualità senza la necessità di conoscenze di programmazione approfondite. Con continui investimenti e supporto, la scena dello sviluppo di app no-code è destinata a prosperare e crescere a livello globale. Per ulteriori informazioni su AppMaster.io , visita https:// appmaster.io/how-to-create-an-app . Per saperne di più sulle varie opzioni di sviluppo di app no-code e low-code, leggi questa guida .