Czym jest Mendix?

Mendix to niskokodowa platforma programistyczna zaprojektowana w celu przyspieszenia tworzenia aplikacji klasy korporacyjnej. Wprowadza zmianę paradygmatu w procesie tworzenia oprogramowania, umożliwiając zarówno programistom, jak i specjalistom biznesowym spójną współpracę nad każdym aspektem rozwoju aplikacji - od koncepcji po wdrażanie i ciągłe ulepszanie.

U podstaw Mendix leży podejście programistyczne oparte na modelach, które w znacznym stopniu abstrahuje od złożoności związanej z tradycyjnym programowaniem. Zastępuje ręczne kodowanie wizualnym modelowaniem, aby ułatwić projektowanie i tworzenie aplikacji, czyniąc je znacznie bardziej intuicyjnymi, zwłaszcza dla użytkowników nietechnicznych. To wizualne podejście nie tylko przyspiesza rozwój, ale także minimalizuje ryzyko błędów, które są powszechne w przypadku konwencjonalnego programowania.

Mendix zapewnia kompleksowe środowisko programistyczne, oferując wsparcie dla całego cyklu życia aplikacji. Obejmuje to początkową fazę ideacji, kompleksowe projektowanie aplikacji, szybki rozwój, rygorystyczne testowanie, wydajne wdrażanie i bieżącą konserwację. To holistyczne podejście zapewnia spójność i płynne przejście między różnymi etapami procesu rozwoju, zwiększając w ten sposób produktywność i skracając czas wprowadzenia produktu na rynek.

Co więcej, Mendix słynie z szerokiego zakresu integracji z różnymi źródłami danych i usługami. Jego potężne możliwości integracyjne pozwalają programistom łatwo łączyć się z istniejącymi systemami biznesowymi, zewnętrznymi interfejsami API i bazami danych, wspierając płynną wymianę danych i interakcję z innymi systemami. Dzięki temu jest to wysoce elastyczne narzędzie do tworzenia zaawansowanych aplikacji dostosowanych do konkretnych potrzeb biznesowych.

Platforma posiada również wbudowane narzędzia do zarządzania projektami i współpracy, które zachęcają członków zespołu do bardziej efektywnej współpracy, ułatwiając szybkie przekazywanie informacji zwrotnych i iteracyjny rozwój. Funkcje kontroli wersji zapewniają bezpieczne przechowywanie i śledzenie zmian, umożliwiając zespołom zarządzanie i koordynowanie pracy w dużych i rozproszonych środowiskach programistycznych bez tarć.

Kolejnym kluczowym aspektem Mendix jest jego natywna architektura chmurowa. Stanowi to podstawę jego możliwości wdrażania na niemal każdej platformie chmurowej lub w środowisku lokalnym, oferując firmom elastyczność w wyborze najbardziej odpowiedniej strategii wdrażania w oparciu o ich specyficzne wymagania i ograniczenia.

Ponadto Mendix zawiera potężne systemy zarządzania informacjami zwrotnymi. Zostały one zaprojektowane w celu ułatwienia gromadzenia, omawiania i wdrażania informacji zwrotnych od użytkowników końcowych i interesariuszy, umożliwiając ciągłe ulepszanie i udoskonalanie aplikacji, aby lepiej spełniały cele biznesowe i potrzeby użytkowników końcowych.

Mendix rewolucjonizuje podejście do innowacji cyfrowych, umożliwiając firmom szybkie reagowanie na zmieniające się trendy rynkowe i wymagania klientów. Oferując kompleksową, usprawnioną i przyjazną dla użytkownika platformę do tworzenia aplikacji, Mendix znacząco zwiększa wydajność i produktywność procesów tworzenia oprogramowania.

Czym jest low-code?

Low-code Mendix to podejście do tworzenia oprogramowania, które umożliwia programistom projektowanie i tworzenie aplikacji przy minimalnym ręcznym kodowaniu. Wykorzystuje graficzne interfejsy użytkownika i konfigurację zamiast tradycyjnego programowania. Głównym celem platform programistycznych low-code jest przyspieszenie procesu tworzenia aplikacji, czyniąc go dostępnym dla użytkowników nietechnicznych (często określanych jako programiści obywatelscy), zapewniając jednocześnie zaawansowane możliwości dla profesjonalnych programistów.

Low-code Platformy oferują wizualne zintegrowane środowiska programistyczne (IDE), w których użytkownicy mogą wykorzystywać komponenty typu " przeciągnij i upuść " oraz logikę opartą na modelu za pośrednictwem interfejsu wizualnego. Komponenty te można łączyć ze sobą w celu tworzenia złożonych aplikacji. Często platformy te pozwalają również programistom na wstrzykiwanie niestandardowego kodu w razie potrzeby, aby zapewnić dodatkową funkcjonalność lub spełnić określone wymagania biznesowe, których nie można osiągnąć za pomocą gotowych komponentów.

Jedną z głównych zalet platform low-code jest to, że abstrahują one od złożoności tradycyjnych języków kodowania, zwiększając w ten sposób wydajność i zmniejszając ryzyko błędów. Ponadto mogą one ułatwić lepszą współpracę między różnymi zainteresowanymi stronami, takimi jak programiści, analitycy biznesowi i użytkownicy końcowi. Prowadzi to do szybszego dostarczania aplikacji i umożliwia iteracyjne informacje zwrotne i ulepszenia.

Low-code Platformy są również zazwyczaj wyposażone we wbudowane funkcje automatyzacji testowania, wdrażania i aktualizacji. Pozwala to uzyskać spójne, wysokiej jakości aplikacje i dodatkowo przyspiesza czas wprowadzania ich na rynek.

W szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym platformy programistyczne low-code stają się coraz bardziej popularne ze względu na ich zdolność do umożliwienia firmom szybkiego dostosowywania się do nowych potrzeb i poprawy jakości obsługi klienta poprzez szybkie prototypowanie, tworzenie i iterację aplikacji.

AppMaster.io

AppMaster. io to potężna platforma do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez użycia kodu. Oferuje szeroki zakres funkcji i narzędzi, dzięki którym tworzenie aplikacji jest 10x szybsze i 3x bardziej opłacalne.

Kluczowe funkcje obejmują

Wizualne tworzenie modeli danych dla aplikacji backendowych

Projektant procesów biznesowych do wizualnego tworzenia logiki biznesowej

REST API i WSS endpoints

Tworzenie webowego i mobilnego interfejsu użytkownika metodą "przeciągnij i upuść

Projektanci internetowych i mobilnych procesów biznesowych

Generowanie, kompilacja, testowanie i wdrażanie kodu źródłowego

Obsługa baz danych kompatybilnych z Postgresql

Automatyczne generowanie dokumentacji API i skryptów migracji baz danych

Skalowalność dla przedsiębiorstw i dużych obciążeń

AppMaster została uznana przez G2 za wiodącą w wielu kategoriach, w tym No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag & Drop App Builders, API Design i Application Development Platforms. G2 uznało nawet AppMaster za Momentum Leader w No-Code Development Platforms na wiosnę 2023 i zimę 2023.

AppMaster Platforma oferuje sześć rodzajów subskrypcji dla różnych budżetów i rozmiarów projektów, od bezpłatnego planu Learn & Explore po w pełni konfigurowalną subskrypcję Enterprise. Platforma oferuje również specjalne oferty dla startupów, organizacji edukacyjnych, non-profit i open source.

OutSystems

OutSystems to kolejna znana platforma low-code dla aplikacji internetowych i mobilnych. Oferuje szeroki zestaw narzędzi i funkcji, takich jak rozwój wspomagany sztuczną inteligencją, responsywne projektowanie i możliwości pełnego stosu dla szerokiego zakresu branż.

Niektóre kluczowe funkcje to

Wizualne środowisko programistyczne

Zarządzanie cyklem życia aplikacji

Sugestie predykcyjne wspomagane przez sztuczną inteligencję

Integracja z istniejącymi systemami

Gotowe szablony aplikacji

Silne funkcje bezpieczeństwa

OutSystems oferuje kilka planów cenowych, w tym wersję bezpłatną, plany korporacyjne i niestandardowe opcje cenowe dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych.

Bubble

Bubble to przyjazna dla użytkownika platforma no-code, która umożliwia nietechnicznym użytkownikom efektywne tworzenie aplikacji internetowych. Koncentruje się na zapewnieniu wizualnego środowiska programistycznego, oferując jednocześnie zaawansowane funkcje i integracje.

BubbleKluczowe funkcje obejmują

Interfejs "przeciągnij i upuść" do tworzenia aplikacji internetowych

Konfigurowalna struktura bazy danych

Projektowanie przepływu pracy i logiki

Możliwości projektowania responsywnego

Integracja z popularnymi interfejsami API i usługami

Rynek wtyczek zapewniający dodatkowe funkcje

Bubble oferuje darmowy plan i trzy różne płatne plany, zaspokajając szeroki zakres budżetów i rozmiarów projektów.

Wix

Wix to popularny kreator stron internetowych, który rozszerzył swoje możliwości o przestrzeń do tworzenia aplikacji no-code. Posiada intuicyjny interfejs i szeroką kolekcję szablonów, ułatwiając tworzenie aplikacji internetowych bez wcześniejszego doświadczenia w kodowaniu.

Niektóre z kluczowych funkcji Wix są następujące:

Projektowanie stron internetowych metodą "przeciągnij i upuść

Wix Editor i Wix ADI do tworzenia stron internetowych

Projekt zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych

Konfigurowalne szablony aplikacji internetowych

Platforma Wix Velo do tworzenia dynamicznych i interaktywnych aplikacji internetowych

Rynek aplikacji Wix dla dodatkowej funkcjonalności

Integracja z interfejsami API innych firm

Wix oferuje kilka planów cenowych, w tym opcję bezpłatną, standardowe plany premium i plany dla firm.

Appgyver

Appgyver to platforma low-code ukierunkowana na tworzenie wszechstronnych aplikacji internetowych i mobilnych. Koncentrując się na skalowalności i wydajności, Appgyver jest odpowiedni zarówno dla małych, jak i dużych firm.

Kluczowe funkcje obejmują:

Wizualne środowisko programistyczne

Wdrażanie na wielu platformach

Projektowanie aplikacji webowych i mobilnych metodą "przeciągnij i upuść

Konfigurowalne modele danych i logika

Projektowanie responsywne

Integracja z interfejsami API innych firm

Appgyver oferuje bezpłatną warstwę cenową i bardziej wszechstronną warstwę Pro, która zaspokaja wiele rozmiarów projektów i wymagań.

Podsumowanie

W 2023 r. rozwój aplikacji no-code przedstawia mnóstwo alternatyw Mendix, które mogą pomóc usprawnić proces tworzenia aplikacji dla dużych i małych firm. Dzięki platformom takim jak AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix i Appgyver, firmy mają teraz różne opcje do rozważenia w oparciu o ich budżety i wymagania, dzięki czemu tworzenie aplikacji jest bardziej dostępne i wydajne niż kiedykolwiek wcześniej.