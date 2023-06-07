Что такое Mendix?

Mendix - это low-code платформа для разработки программного обеспечения, предназначенная для ускорения создания приложений корпоративного уровня. Она меняет парадигму процесса разработки программного обеспечения, позволяя разработчикам и бизнес-профессионалам слаженно сотрудничать по всем аспектам разработки приложений - от концепции до развертывания и непрерывного совершенствования.

В своей основе Mendix использует подход к разработке на основе моделей, который значительно абстрагирует сложности, связанные с традиционным программированием. Он заменяет ручное кодирование визуальным моделированием для облегчения проектирования и создания программных приложений, что делает его гораздо более интуитивным, особенно для нетехнических пользователей. Такой визуальный подход не только ускоряет разработку, но и минимизирует риск ошибок, характерных для традиционного программирования.

Mendix предоставляет комплексную среду разработки, обеспечивая поддержку всего жизненного цикла приложения. Это включает в себя начальный этап создания идеи, всестороннее проектирование приложения, быструю разработку, тщательное тестирование, эффективное развертывание и текущее обслуживание. Такой целостный подход обеспечивает последовательность и плавный переход между различными этапами процесса разработки, тем самым повышая производительность и сокращая время выхода на рынок.

Более того, Mendix славится своей широкой интеграцией с различными источниками данных и сервисами. Его мощные интеграционные возможности позволяют разработчикам легко подключаться к существующим бизнес-системам, внешним API и базам данных, обеспечивая беспрепятственный обмен данными и взаимодействие с другими системами. Это делает ее очень адаптируемым и гибким инструментом для создания сложных приложений, адаптированных к конкретным потребностям бизнеса.

Платформа также имеет встроенные инструменты управления проектами и совместной работы, которые побуждают членов команды работать вместе более эффективно, способствуя быстрой обратной связи и итеративной разработке. Функции контроля версий обеспечивают надежное хранение и отслеживание изменений, позволяя командам управлять и координировать работу в больших и распределенных средах разработки без каких-либо сложностей.

Еще одним важным аспектом Mendix является его облачно-нативная архитектура. Это позволяет развернуть его практически на любой облачной платформе или в локальной среде, предоставляя компаниям гибкость в выборе наиболее подходящей стратегии развертывания в соответствии с их конкретными требованиями и ограничениями.

Кроме того, в Mendix встроены мощные системы управления обратной связью. Они разработаны для облегчения сбора, обсуждения и реализации обратной связи с конечными пользователями и заинтересованными сторонами, что позволяет постоянно совершенствовать и дорабатывать приложения для лучшего соответствия бизнес-целям и потребностям конечных пользователей.

Mendix революционизирует подход к цифровым инновациям, позволяя предприятиям быстро реагировать на меняющиеся тенденции рынка и требования клиентов. Предлагая комплексную, оптимизированную и удобную платформу для разработки приложений, Mendix значительно повышает эффективность и производительность процессов разработки программного обеспечения.

Что такое low-code?

Low-code это подход к разработке программного обеспечения, который позволяет разработчикам проектировать и создавать приложения с минимальным ручным кодированием. Он использует графические пользовательские интерфейсы и конфигурацию вместо традиционного программирования. Основная цель платформ разработки low-code - ускорить процесс разработки приложений, сделав его доступным для нетехнических пользователей (часто называемых гражданскими разработчиками), и в то же время предоставить расширенные возможности для профессиональных разработчиков.

Low-code Платформы предлагают визуальные интегрированные среды разработки (IDE), в которых пользователи могут использовать drag and drop компоненты и логику, управляемую моделью, через визуальный интерфейс. Эти компоненты могут быть собраны вместе для создания сложных приложений. Часто эти платформы также позволяют разработчикам внедрять пользовательский код, когда это необходимо, для обеспечения дополнительной функциональности или удовлетворения специфических бизнес-требований, которые не могут быть реализованы с помощью готовых компонентов.

Одним из основных преимуществ платформ low-code является то, что они абстрагируют сложности традиционных языков кодирования, тем самым повышая эффективность и снижая вероятность ошибок. Кроме того, они могут способствовать лучшему сотрудничеству между различными заинтересованными сторонами, такими как разработчики, бизнес-аналитики и конечные пользователи. Это приводит к ускорению процесса разработки приложений и обеспечивает возможность итеративной обратной связи и улучшений.

Low-code Платформы также обычно поставляются со встроенными функциями для автоматизации тестирования, развертывания и обновления. Это позволяет создавать последовательные, высококачественные приложения и еще больше ускоряет время выхода на рынок.

Попробуйте no-code платформу AppMaster AppMaster поможет создать любое веб, мобильное или серверное приложение в 10 раз быстрее и 3 раза дешевле Начать бесплатно

В быстро меняющейся цифровой среде платформы разработки low-code становятся все более популярными благодаря своей способности дать возможность предприятиям быстро адаптироваться к новым потребностям и улучшить качество обслуживания клиентов путем быстрого создания прототипов, создания и итерации программных приложений.

AppMaster.io

AppMaster.io - это мощная no-code платформа для создания бэкенд-, веб- и мобильных приложений. Она предлагает широкий спектр функций и инструментов, позволяющих сделать разработку приложений в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее.

Основные возможности включают:

Визуальное создание модели данных для бэкенд-приложений

Дизайнер бизнес-процессов для визуального создания бизнес-логики

REST API и WSS endpoints

Создание веб- и мобильных пользовательских интерфейсов методом перетаскивания

Конструкторы веб- и мобильных бизнес-процессов

Генерация, компиляция, тестирование и развертывание исходного кода

Поддержка базы данных, совместимой с Postgresql

Автоматическая генерация документации API и скриптов миграции баз данных

Масштабируемость для корпоративных и высоконагруженных сценариев использования

AppMaster была признана G2 как высокоэффективная в многочисленных категориях, включая No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag & Drop App Builders, API Design и Application Development Platforms. G2 даже назвал AppMaster лидером в области No-Code платформ разработки на весну 2023 года и зиму 2023 года.

AppMaster предлагает шесть типов подписок для различных бюджетов и размеров проектов, от бесплатного плана Learn & Explore до полностью настраиваемой подписки Enterprise. Платформа также предлагает специальные предложения для стартапов, образовательных, некоммерческих и open-source организаций.

OutSystems

OutSystems - еще одна известная платформа low-code для веб- и мобильных приложений. Она предлагает обширный набор инструментов и функций, таких как разработка с помощью искусственного интеллекта, отзывчивый дизайн и возможности полного стека для широкого спектра отраслей.

Некоторые ключевые особенности:

Визуальная среда разработки

Управление жизненным циклом приложения

Предсказательные предложения с помощью ИИ

Интеграция с существующими системами

Предварительно созданные шаблоны приложений

Надежные средства защиты

OutSystems предлагает несколько ценовых планов, включая бесплатную версию, корпоративные планы и индивидуальные варианты ценообразования, разработанные с учетом конкретных потребностей бизнеса.

Bubble

Bubble no-code - это удобная платформа, позволяющая нетехническим пользователям эффективно создавать веб-приложения. Она фокусируется на предоставлении визуальной среды разработки, предлагая при этом мощные функции и интеграции.

BubbleОсновные возможности включают:

интерфейс для создания веб-приложений с перетаскиванием

Настраиваемая структура базы данных

Разработка рабочих процессов и логики

Возможности отзывчивого дизайна

Интеграция с популярными API и сервисами

Рынок плагинов для дополнительной функциональности

Bubble предлагает бесплатный план и три различных платных плана, рассчитанных на широкий диапазон бюджетов и размеров проектов.

Wix

Wix - это популярный конструктор сайтов, который расширил свои возможности на сферу разработки приложений no-code. Он имеет интуитивно понятный интерфейс и обширную коллекцию шаблонов, что позволяет легко создавать веб-приложения без предварительного опыта кодирования.

Вот некоторые из ключевых особенностей Wix:

веб-дизайн методом перетаскивания

Wix Editor и Wix ADI для создания веб-сайтов

Оптимизированный для мобильных устройств дизайн

Настраиваемые шаблоны веб-приложений

Платформа Wix Velo для создания динамичных и интерактивных веб-приложений

Рынок приложений Wix для дополнительной функциональности

Интеграция с API сторонних производителей

Wix предлагает несколько ценовых планов, включая бесплатный вариант, стандартные премиум-планы и планы для бизнеса.

Appgyver

Appgyver - это платформа low-code, предназначенная для создания универсальных веб- и мобильных приложений. С акцентом на масштабируемость и производительность, Appgyver подходит как для малого, так и для крупного бизнеса.

Ключевые особенности включают:

Визуальная среда разработки

Многоплатформенное развертывание

Создание веб-приложений и мобильных приложений методом перетаскивания

Настраиваемые модели данных и логика

Отзывчивый дизайн

Интеграция со сторонними API

Appgyver предлагает бесплатный уровень цен и более полный уровень Pro, который удовлетворяет требованиям и масштабам проектов.

Заключение

В 2023 году разработка приложений no-code представляет множество альтернатив Mendix, которые могут помочь сгладить процесс разработки приложений для больших и малых предприятий. С такими платформами, как AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix и Appgyver, у предприятий теперь есть различные варианты для рассмотрения в зависимости от их бюджетов и требований, что делает создание приложений более доступным и эффективным, чем когда-либо прежде.