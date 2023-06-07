什么是Mendix？

Mendix是一个低代码的软件开发平台，旨在加快企业级应用程序的创建。它在软件开发过程中引入了一种模式的转变，使开发人员和业务专家能够在应用开发的每一个方面--从构思到部署和持续增强--进行一致的合作。

在其核心，Mendix使用了模型驱动的开发方法，这大大抽象了与传统编程相关的复杂性。它用可视化建模取代了手工编码，以促进软件应用程序的设计和创建，使其更加直观，特别是对于非技术用户。这种可视化的方法不仅加快了开发速度，而且最大限度地减少了传统编程中常见的错误风险。

Mendix提供了一个包罗万象的开发环境，为整个应用程序的生命周期提供支持。这包括最初的构思阶段，全面的应用设计，迅速的开发，严格的测试，有效的部署，以及持续的维护。这种整体的方法确保了开发过程中各个阶段的一致性和平稳过渡，从而提高了生产力，缩短了上市时间。

此外，Mendix以其与各种数据源和服务的广泛集成而闻名。它强大的集成能力使开发者能够轻松地与现有的业务系统、外部API和数据库连接，促进与其他系统的无缝数据交换和互动。这使得它成为一个高度适应性和灵活性的工具，用于建立适合特定业务需求的复杂的应用程序。

该平台还具有内置的项目管理和协作工具，鼓励团队成员更有效地合作，促进快速反馈和迭代开发。它的版本控制功能确保了安全存储和跟踪变化，使团队能够在大型和分布式的开发环境中管理和协调工作，没有摩擦。

Mendix的另一个重要方面是其云原生架构。这支撑了它在几乎所有的云平台或企业内部环境中的部署能力，为企业提供了灵活性，可以根据他们的具体要求和限制选择最合适的部署策略。

此外，Mendix集成了强大的反馈管理系统。这些都是为了方便收集、讨论和实施来自最终用户和利益相关者的反馈，使应用程序不断改进和完善，以更好地满足业务目标和最终用户需求。

Mendix彻底改变了数字创新的方式，使企业能够快速响应不断变化的市场趋势和客户需求。通过提供一个全面的、精简的和用户友好的应用开发平台，Mendix大大增强了软件开发过程的效率和生产力。

什么是low-code ？

Low-code 是一种软件开发方法，使开发人员能够以最少的手工编码设计和构建应用程序。它使用图形用户界面和配置，而不是传统的编程。 开发平台的主要目标是加快应用程序开发过程，使非技术用户（通常被称为公民开发者）能够使用，同时也为专业开发者提供先进的功能。low-code

Low-code 平台提供可视化的集成开发环境（IDE），用户可以通过一个可视化的界面利用拖放组件和模型驱动的逻辑。这些组件可以拼凑在一起，建立复杂的应用程序。通常，这些平台还允许开发人员在需要时注入自定义代码，以提供额外的功能或满足无法通过开箱即用的组件实现的特定业务要求。

low-code 平台的主要优势之一是，它们抽象了传统编码语言的复杂性，从而提高了效率，减少了错误的可能性。此外，它们可以促进各利益相关者（如开发人员、业务分析师和最终用户）之间更好的合作。这导致了应用程序的快速交付，并实现了迭代反馈和改进。

Low-code 平台通常还具有自动测试、部署和更新的内置功能。这可以实现一致的、高质量的应用程序，并进一步加快上市时间。

在快速变化的数字环境中，low-code 开发平台正变得越来越受欢迎，因为它们能够使企业快速适应新的需求，并通过快速制作原型、构建和迭代软件应用程序来改善客户体验。

AppMaster.io

AppMaster.io是一个强大的无代码平台，用于创建后端、网络和移动应用程序。它提供广泛的功能和工具，使应用程序的开发速度提高10倍，成本效益提高3倍。

主要功能包括：

为后端应用程序创建可视化的数据模型

业务流程设计器，用于可视化地创建业务逻辑

REST API和WSS endpoints

拖放式的网络和移动UI创建

网络和移动业务流程设计器

源代码生成、编译、测试和部署

支持兼容Postgresql的数据库

自动生成API文档和数据库迁移脚本

针对企业和高负荷使用情况的可扩展性

AppMaster 被G2认定为在众多类别中表现优异，包括 开发平台、No-Code 快速应用开发（RAD）、API管理、拖放式应用构建器、API设计和应用开发平台。G2甚至将 列为2023年春季和2023年冬季的 开发平台的势头领导者。AppMaster No-Code

AppMaster 该平台为不同的预算和项目规模提供六种类型的订阅，从免费的学习和探索计划到完全可定制的企业订阅。该平台还为初创企业、教育、非营利和开源组织提供特别优惠。

OutSystems

OutSystems是另一个知名的网络和移动应用low-code 平台。它提供了一套广泛的工具和功能，如人工智能辅助开发、响应式设计和全堆栈能力，适用于广泛的行业。

一些关键的特点是：

可视化开发环境

应用程序生命周期管理

AI辅助的预测性建议

与现有系统集成

预建的应用程序模板

强大的安全功能

OutSystems提供多种定价计划，包括免费版本、企业计划和为满足特定业务需求而定制的定价方案。

Bubble

Bubble 是一个用户友好的 平台，使非技术用户能够有效地建立网络应用。它专注于提供一个可视化的开发环境，同时仍然提供强大的功能和集成。no-code

Bubble它的主要特点包括：

用于建立网络应用程序的拖放界面

可定制的数据库结构

工作流和逻辑设计

响应式设计能力

与流行的API和服务集成

提供额外功能的插件市场

Bubble 提供一个免费计划和三个不同的付费计划，以满足广泛的预算和项目规模。

Wix

Wix是一个受欢迎的网站建设者，它的功能已经扩展到no-code 应用开发领域。它有一个直观的界面和大量的模板集合，使其能够在没有任何编码经验的情况下轻松创建网络应用。

Wix的一些主要特点是：

拖放式网页设计

用于创建网页的Wix编辑器和Wix ADI

移动优化的设计

可定制的网络应用程序模板

用于创建动态和互动网络应用的Wix Velo平台

提供额外功能的Wix应用市场

与第三方API的整合

Wix提供多种定价计划，包括免费选项、标准高级计划和企业特定计划。

Appgyver

Appgyver是一个low-code 平台，旨在创建多功能的网络和移动应用程序。Appgyver专注于可扩展性和性能，适用于小型和大型企业。

主要特点包括：

可视化开发环境

多平台部署

拖放式网络和移动应用程序设计

可配置的数据模型和逻辑

响应式设计

与第三方API的集成

Appgyver提供一个免费的定价层和一个更全面的专业层，以满足多种项目规模和要求。

结论

在2023年，no-code 应用程序开发呈现出大量的Mendix替代品，可以帮助大小企业顺利完成应用程序开发过程。有了AppMaster.io、OutSystems、Bubble 、Wix和Appgyver等平台，企业现在有各种选择，可以根据他们的预算和要求来考虑，使应用程序的创建比以往任何时候都更容易和有效。