ما هو منديكس؟

Mendix عبارة عن نظام أساسي لتطوير البرامج منخفض التعليمات البرمجية مصمم لتسريع إنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات. يقدم نقلة نوعية في عملية تطوير البرمجيات من خلال تمكين المطورين ومحترفي الأعمال على حد سواء للتعاون بشكل متماسك في كل جانب من جوانب تطوير التطبيقات - من المفهوم إلى النشر والتحسينات المستمرة.

في جوهره ، يستخدم Mendix نهج التنمية القائم على النموذج ، والذي يلخص بشكل كبير التعقيدات المرتبطة بالبرمجة التقليدية. إنه يستبدل الترميز اليدوي بالنمذجة المرئية لتسهيل تصميم وإنشاء تطبيقات البرامج ، مما يجعلها أكثر سهولة ، خاصة للمستخدمين غير التقنيين. لا يعمل هذا النهج المرئي على تسريع عملية التطوير فحسب ، بل يقلل أيضًا من مخاطر الأخطاء الشائعة في البرمجة التقليدية.

يوفر Mendix بيئة تطوير شاملة ، تقدم الدعم لدورة حياة التطبيق بأكملها. يتضمن ذلك مرحلة التفكير الأولي ، وتصميم التطبيق الشامل ، والتطوير السريع ، والاختبار الصارم ، والنشر الفعال ، والصيانة المستمرة. يضمن هذا النهج الشامل الاتساق والانتقال السلس بين مختلف مراحل عملية التطوير ، وبالتالي تعزيز الإنتاجية وتقليل الوقت اللازم للتسويق .

علاوة على ذلك ، تشتهر Mendix بتكاملها واسع النطاق مع مصادر وخدمات البيانات المختلفة. تسمح إمكانيات التكامل القوية للمطورين بالاتصال بسهولة بأنظمة الأعمال الحالية وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية وقواعد البيانات ، مما يعزز التبادل السلس للبيانات والتفاعل مع الأنظمة الأخرى. وهذا يجعلها أداة مرنة وقابلة للتكيف بدرجة عالية لإنشاء تطبيقات متطورة مصممة خصيصًا لاحتياجات العمل المحددة.

تتميز المنصة أيضًا بإدارة المشاريع المدمجة وأدوات التعاون التي تشجع أعضاء الفريق على العمل معًا بشكل أكثر فاعلية ، مما يسهل التغذية الراجعة السريعة والتطوير التكراري. تضمن ميزات التحكم في الإصدار التخزين الآمن وتتبع التغييرات ، مما يمكّن الفرق من إدارة وتنسيق العمل عبر بيئات التطوير الكبيرة والموزعة دون احتكاك.

جانب آخر مهم من Mendix هو معمارية السحابة الأصلية. يدعم هذا قدراته للنشر على أي منصة سحابية أو بيئة محلية تقريبًا ، مما يوفر للشركات المرونة لاختيار استراتيجية النشر الأكثر ملاءمة بناءً على متطلباتها وقيودها المحددة.

علاوة على ذلك ، يشتمل Mendix على أنظمة إدارة ردود الفعل القوية. تم تصميمها لتسهيل الجمع والمناقشة والتنفيذ السهل للتعليقات من المستخدمين النهائيين وأصحاب المصلحة ، مما يسمح بالتحسين المستمر وصقل التطبيقات لتلبية أهداف العمل واحتياجات المستخدم النهائي بشكل أفضل.

يُحدث Mendix ثورة في طريقة التعامل مع الابتكار الرقمي ، مما يمكّن الشركات من الاستجابة بسرعة لاتجاهات السوق المتغيرة ومتطلبات العملاء. من خلال تقديم نظام أساسي شامل ومبسط وسهل الاستخدام لتطوير التطبيقات ، يعزز Mendix بشكل كبير كفاءة وإنتاجية عمليات تطوير البرامج.

ما هو low-code ؟

Low-code هو أسلوب تطوير برمجي يمكّن المطورين من تصميم وبناء التطبيقات بأقل قدر من الترميز اليدوي. يستخدم واجهات المستخدم الرسومية والتكوين بدلاً من البرمجة التقليدية. يتمثل الهدف الأساسي لمنصات التطوير low-code البرمجية في تسريع عملية تطوير التطبيقات ، مما يجعلها في متناول المستخدمين غير التقنيين (يشار إليهم غالبًا باسم المطورين المواطنين) مع توفير إمكانات متقدمة للمطورين المحترفين.

توفر الأنظمة الأساسية Low-code بيئات تطوير متكاملة مرئية (IDEs) حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من مكونات السحب والإفلات والمنطق المستند إلى النموذج من خلال واجهة مرئية. يمكن تجميع هذه المكونات معًا لبناء تطبيقات معقدة. في كثير من الأحيان ، تسمح هذه الأنظمة الأساسية أيضًا للمطورين بحقن رمز مخصص عند الحاجة ، لتوفير وظائف إضافية أو لتلبية متطلبات العمل المحددة التي لا يمكن تحقيقها من خلال المكونات الجاهزة.

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تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للمنصات low-code في أنها تجرد تعقيدات لغات الترميز التقليدية ، وبالتالي زيادة الكفاءة وتقليل احتمالية حدوث أخطاء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم تسهيل تعاون أفضل بين مختلف أصحاب المصلحة مثل المطورين ومحللي الأعمال والمستخدمين النهائيين. وهذا يؤدي إلى تسليم أسرع للتطبيقات ويتيح ردود فعل متكررة وتحسينات.

عادةً ما تأتي الأنظمة الأساسية Low-code مع ميزات مضمنة لأتمتة الاختبار والنشر والتحديثات. وهذا يسمح بتطبيقات متسقة وعالية الجودة ويزيد من تسريع وقت الوصول إلى السوق.

في بيئة رقمية سريعة التغير ، تزداد شعبية منصات التطوير low-code نظرًا لقدرتها على تمكين الشركات من التكيف بسرعة مع الاحتياجات الجديدة وتحسين تجربة العملاء من خلال النماذج الأولية والبناء والتكرار السريع لتطبيقات البرامج.

AppMaster .io

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا لا يحتوي على تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. يوفر مجموعة واسعة من الميزات والأدوات لجعل تطوير التطبيقات أسرع 10 مرات و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

إنشاء نموذج البيانات المرئية لتطبيقات الواجهة الخلفية

مصمم عمليات الأعمال لإنشاء منطق الأعمال بشكل مرئي

REST API ونقاط endpoints WSS

WSS إنشاء واجهة مستخدم الويب والجوال بالسحب والإفلات

مصممو عمليات الأعمال على شبكة الإنترنت والأجهزة المحمولة

إنشاء كود المصدر ، التجميع ، الاختبار ، والنشر

دعم قاعدة البيانات المتوافقة مع Postgresql

وثائق API التلقائية وإنشاء البرامج النصية لترحيل قاعدة البيانات

قابلية التوسع للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل

تم الاعتراف بـ AppMaster من قبل G2 كأفضل أداء عبر العديد من الفئات ، بما في ذلك منصات تطوير No-Code ، والتطوير السريع للتطبيقات (RAD) ، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات ، ومنشئي تطبيقات السحب والإفلات ، وتصميم واجهة برمجة التطبيقات ، ومنصات تطوير التطبيقات. حتى أن G2 قد عينت AppMaster كقائد زخم في منصات التطوير No-Code لربيع 2023 وشتاء 2023.

يقدم AppMaster ستة أنواع من الاشتراكات لمختلف الميزانيات وأحجام المشاريع ، من خطة Learn & Explore المجانية إلى اشتراك Enterprise القابل للتخصيص بالكامل. توفر المنصة أيضًا عروضًا خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية وغير الهادفة للربح والمفتوحة المصدر.

أنظمة خارجية

OutSystems هي منصة أخرى low-code معروفة لتطبيقات الويب والجوال. يقدم مجموعة واسعة من الأدوات والميزات ، مثل التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتصميم سريع الاستجابة وإمكانيات المكدس الكاملة لمجموعة واسعة من الصناعات.

بعض الميزات الرئيسية هي:

بيئة التطوير البصري

إدارة دورة حياة التطبيق

الاقتراحات التنبؤية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

التكامل مع الأنظمة الموجودة

قوالب التطبيق المبنية مسبقًا

ميزات أمنية قوية

توفر OutSystems العديد من خطط التسعير ، بما في ذلك الإصدار المجاني وخطط المؤسسة وخيارات التسعير المخصصة المصممة لتلبية احتياجات العمل المحددة.

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Bubble

Bubble عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام no-code يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب بكفاءة. إنه يركز على توفير بيئة تطوير مرئية مع الاستمرار في تقديم ميزات وعمليات تكامل قوية.

تشمل الميزات الرئيسية لـ Bubble يلي:

واجهة سحب وإفلات لإنشاء تطبيقات الويب

هيكل قاعدة بيانات قابل للتخصيص

تصميم سير العمل والمنطق

قدرات تصميم متجاوبة

التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الشائعة

سوق المكونات الإضافية للحصول على وظائف إضافية

تقدم Bubble خطة مجانية وثلاث خطط مدفوعة مختلفة ، تلبي مجموعة واسعة من الميزانيات وأحجام المشاريع.

Wix

Wix هو منشئ مواقع الويب الشهير الذي وسع قدراته إلى مساحة تطوير التطبيقات no-code. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة كبيرة من القوالب ، مما يجعل من السهل إنشاء تطبيقات الويب دون أي خبرة سابقة في الترميز.

بعض ميزات Wix الرئيسية هي:

تصميم مواقع الويب بالسحب والإفلات

محرر Wix و Wix ADI لإنشاء الويب

تصميم مُحسّن للجوّال

قوالب تطبيقات الويب القابلة للتخصيص

منصة Wix Velo لإنشاء تطبيقات ويب ديناميكية وتفاعلية

سوق تطبيقات Wix للحصول على وظائف إضافية

التكامل مع واجهات برمجة تطبيقات الطرف الثالث

تقدم Wix العديد من خطط التسعير ، بما في ذلك الخيار المجاني والخطط المميزة القياسية والخطط الخاصة بالعمل.

Appgyver

Appgyver عبارة عن نظام أساسي low-code موجه نحو إنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال متعددة الاستخدامات. مع التركيز على قابلية التوسع والأداء ، يعد Appgyver مناسبًا للشركات الصغيرة والكبيرة.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

بيئة التطوير البصري

نشر متعدد المنصات

تصميم تطبيقات الويب والجوال بالسحب والإفلات

نماذج البيانات القابلة للتكوين والمنطق

الرسم المتجاوب

التكامل مع واجهات برمجة تطبيقات الطرف الثالث

يوفر Appgyver مستوى تسعير مجاني ومستوى Pro أكثر شمولاً ، والذي يلبي متطلبات ومتطلبات المشاريع المتعددة.

خاتمة

في عام 2023 ، يقدم تطوير التطبيق no-code عددًا كبيرًا من بدائل Mendix التي يمكن أن تساعد في تسهيل عملية تطوير التطبيقات للشركات الكبيرة والصغيرة. من خلال منصات مثل AppMaster.io ، و OutSystems ، Bubble ، و Wix ، و Appgyver ، أصبح لدى الشركات الآن خيارات متنوعة للنظر فيها بناءً على ميزانياتها ومتطلباتها ، مما يجعل إنشاء التطبيقات أكثر سهولة وكفاءة من أي وقت مضى.