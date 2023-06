Qu'est-ce que Mendix ?

Mendix est une plateforme de développement logiciel à code bas conçue pour accélérer la création d'applications d'entreprise. Elle introduit un changement de paradigme dans le processus de développement logiciel en permettant aux développeurs et aux professionnels de l'entreprise de collaborer de manière cohérente sur tous les aspects du développement d'applications - de la conception au déploiement et à l'amélioration continue.

Mendix utilise une approche de développement basée sur des modèles, qui permet d'abstraire de manière significative les complexités associées à la programmation traditionnelle. Elle remplace le codage manuel par une modélisation visuelle pour faciliter la conception et la création d'applications logicielles, ce qui la rend beaucoup plus intuitive, en particulier pour les utilisateurs non techniques. Cette approche visuelle permet non seulement d'accélérer le développement, mais aussi de minimiser le risque d'erreurs qui sont courantes dans la programmation traditionnelle.

Mendix fournit un environnement de développement complet, offrant un support pour l'ensemble du cycle de vie de l'application. Cela comprend la phase d'idéation initiale, la conception complète de l'application, le développement rapide, les tests rigoureux, le déploiement efficace et la maintenance continue. Cette approche holistique garantit la cohérence et une transition en douceur entre les différentes étapes du processus de développement, ce qui permet d'améliorer la productivité et de réduire les délais de mise sur le marché.

En outre, Mendix est réputé pour son large éventail d'intégrations avec diverses sources de données et services. Ses puissantes capacités d'intégration permettent aux développeurs de se connecter facilement aux systèmes d'entreprise existants, aux API externes et aux bases de données, favorisant ainsi l'échange de données et l'interaction avec d'autres systèmes. Il s'agit donc d'un outil très adaptable et flexible qui permet de créer des applications sophistiquées adaptées aux besoins spécifiques des entreprises.

La plateforme intègre également des outils de gestion de projet et de collaboration qui encouragent les membres de l'équipe à travailler ensemble plus efficacement, facilitant ainsi un retour d'information rapide et un développement itératif. Ses fonctions de contrôle de version garantissent un stockage et un suivi sûrs des modifications, ce qui permet aux équipes de gérer et de coordonner le travail dans des environnements de développement vastes et distribués, sans aucune friction.

Un autre aspect essentiel de Mendix est son architecture cloud-native. Celle-ci sous-tend ses capacités de déploiement sur presque n'importe quelle plateforme cloud ou environnement sur site, offrant aux entreprises la flexibilité de choisir la stratégie de déploiement la plus appropriée en fonction de leurs exigences et contraintes spécifiques.

En outre, Mendix intègre de puissants systèmes de gestion des retours d'information. Ceux-ci sont conçus pour faciliter la collecte, la discussion et la mise en œuvre des commentaires des utilisateurs finaux et des parties prenantes, ce qui permet d'améliorer et de perfectionner en permanence les applications pour mieux répondre aux objectifs de l'entreprise et aux besoins des utilisateurs finaux.

Mendix révolutionne la manière d'aborder l'innovation numérique, en permettant aux entreprises de répondre rapidement aux tendances changeantes du marché et aux demandes des clients. En offrant une plateforme complète, rationalisée et conviviale pour le développement d'applications, Mendix améliore considérablement l'efficacité et la productivité des processus de développement de logiciels.

Qu'est-ce que low-code?

Low-code Mendix est une approche de développement logiciel qui permet aux développeurs de concevoir et de créer des applications avec un minimum de codage manuel. Elle utilise des interfaces utilisateur graphiques et la configuration au lieu de la programmation traditionnelle. L'objectif principal des plateformes de développement low-code est d'accélérer le processus de développement d'applications, en le rendant accessible aux utilisateurs non techniques (souvent appelés développeurs citoyens) tout en offrant des capacités avancées aux développeurs professionnels.

Low-code Les plateformes de développement offrent des environnements de développement intégrés (IDE) visuels dans lesquels les utilisateurs peuvent utiliser des composants à glisser-déposer et une logique axée sur le modèle par le biais d'une interface visuelle. Ces composants peuvent être assemblés pour créer des applications complexes. Souvent, ces plates-formes permettent également aux développeurs d'injecter du code personnalisé lorsque cela est nécessaire, afin de fournir des fonctionnalités supplémentaires ou de répondre à des exigences commerciales spécifiques qui ne peuvent être satisfaites à l'aide des composants prêts à l'emploi.

L'un des principaux avantages des plateformes low-code est qu'elles font abstraction des complexités des langages de codage traditionnels, ce qui accroît l'efficacité et réduit le risque d'erreurs. En outre, elles peuvent faciliter une meilleure collaboration entre les différentes parties prenantes telles que les développeurs, les analystes commerciaux et les utilisateurs finaux. Cela permet d'accélérer la livraison des applications et d'obtenir un retour d'information et des améliorations itératives.

Low-code En outre, les plateformes sont généralement dotées de fonctions intégrées permettant d'automatiser les tests, le déploiement et les mises à jour. Cela permet d'obtenir des applications cohérentes et de haute qualité et d'accélérer encore le délai de mise sur le marché.

Dans un environnement numérique en évolution rapide, les plateformes de développement low-code sont de plus en plus populaires en raison de leur capacité à permettre aux entreprises de s'adapter rapidement à de nouveaux besoins et d'améliorer l'expérience des clients en réalisant rapidement des prototypes, en construisant et en améliorant les applications logicielles.

AppMasterAppMaster.io

AppMaster.io est une puissante plateforme sans code pour la création d'applications backend, web et mobiles. Elle offre une large gamme de fonctionnalités et d'outils pour rendre le développement d'applications 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes

Création visuelle de modèles de données pour les applications dorsales

Concepteur de processus métier pour la création visuelle de la logique métier

API REST et WSS endpoints

Création d'interfaces utilisateur web et mobiles par glisser-déposer

Concepteurs de processus d'entreprise Web et mobiles

Génération, compilation, test et déploiement du code source

Prise en charge des bases de données compatibles avec Postgresql

Génération automatique de la documentation de l'API et des scripts de migration des bases de données

Évolutivité pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge

AppMaster a été reconnu par G2 comme très performant dans de nombreuses catégories, notamment No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag & Drop App Builders, API Design, et Application Development Platforms. G2 a même désigné AppMaster comme Momentum Leader dans la catégorie No-Code Development Platforms pour le printemps 2023 et l'hiver 2023.

AppMaster La plateforme propose six types d'abonnements pour différents budgets et tailles de projets, du plan gratuit Learn & Explore à l'abonnement Enterprise entièrement personnalisable. La plateforme propose également des offres spéciales pour les startups, les établissements d'enseignement, les organisations à but non lucratif et les organisations open-source.

OutSystems

OutSystems est une autre plateforme low-code bien connue pour les applications web et mobiles. Elle offre un ensemble complet d'outils et de fonctionnalités, tels que le développement assisté par l'IA, le design réactif et les capacités full-stack pour un large éventail d'industries.

Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :

Environnement de développement visuel

Gestion du cycle de vie des applications

Suggestions prédictives assistées par l'IA

Intégration avec les systèmes existants

Modèles d'application préconstruits

Fonctionnalités de sécurité solides

OutSystems propose plusieurs plans tarifaires, y compris une version gratuite, des plans d'entreprise et des options tarifaires personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise.

Bubble

Bubble est une plateforme conviviale no-code qui permet aux utilisateurs non techniques de créer des applications web de manière efficace. Elle se concentre sur la fourniture d'un environnement de développement visuel tout en offrant des fonctionnalités et des intégrations puissantes.

BubbleSes principales caractéristiques sont les suivantes

Interface "glisser-déposer" pour la création d'applications web

Structure de base de données personnalisable

Conception de flux de travail et de logique

Capacités de conception réactive

Intégration avec les API et les services les plus courants

Marché de plugins pour des fonctionnalités supplémentaires

Bubble propose un plan gratuit et trois plans payants différents, répondant à un large éventail de budgets et de tailles de projets.

Wix

Wix est un constructeur de sites web populaire qui a étendu ses capacités à l'espace de développement d'applications no-code. Son interface intuitive et sa vaste collection de modèles facilitent la création d'applications web sans aucune expérience préalable en matière de codage.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de Wix :

Conception de sites web par glisser-déposer

Wix Editor et Wix ADI pour la création de sites web

Conception optimisée pour les mobiles

Modèles d'applications web personnalisables

Plate-forme Wix Velo pour la création d'applications web dynamiques et interactives

Place de marché d'applications Wix pour des fonctionnalités supplémentaires

Intégration avec des API tierces

Wix propose plusieurs plans tarifaires, dont une option gratuite, des plans premium standard et des plans spécifiques aux entreprises.

Appgyver

Appgyver est une plateforme low-code destinée à la création d'applications web et mobiles polyvalentes. En mettant l'accent sur l'évolutivité et la performance, Appgyver convient aussi bien aux petites qu'aux grandes entreprises.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes

Environnement de développement visuel

Déploiement multiplateforme

Conception d'applications web et mobiles par glisser-déposer

Modèles de données et logique configurables

Conception réactive

Intégration avec des API tierces

Appgyver propose un niveau de prix gratuit et un niveau Pro plus complet, qui s'adresse à des projets de tailles et d'exigences multiples.

Conclusion

En 2023, le développement d'applications sur no-code présente une pléthore d'alternatives à Mendix qui peuvent aider à simplifier le processus de développement d'applications pour les entreprises, grandes et petites. Avec des plateformes telles que AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix, et Appgyver, les entreprises ont maintenant plusieurs options à considérer en fonction de leurs budgets et de leurs besoins, rendant la création d'applications plus accessible et plus efficace que jamais.