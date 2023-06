Che cos'è Mendix?

Mendix è una piattaforma di sviluppo software low-code progettata per accelerare la creazione di applicazioni di livello aziendale. Introduce un cambiamento di paradigma nel processo di sviluppo del software, consentendo agli sviluppatori e ai professionisti aziendali di collaborare in modo coeso su ogni aspetto dello sviluppo dell'applicazione, dalla concezione al deployment e ai miglioramenti continui.

Mendix utilizza un approccio di sviluppo model-driven, che astrae in modo significativo le complessità associate alla programmazione tradizionale. Sostituisce la codifica manuale con la modellazione visiva per facilitare la progettazione e la creazione di applicazioni software, rendendola molto più intuitiva, soprattutto per gli utenti non tecnici. Questo approccio visivo non solo accelera lo sviluppo, ma riduce anche il rischio di errori che sono comuni con la programmazione tradizionale.

Mendix offre un ambiente di sviluppo completo, che supporta l'intero ciclo di vita dell'applicazione. Questo include la fase di ideazione iniziale, la progettazione completa dell'applicazione, lo sviluppo rapido, i test rigorosi, la distribuzione efficiente e la manutenzione continua. Questo approccio olistico garantisce coerenza e una transizione fluida tra le varie fasi del processo di sviluppo, aumentando così la produttività e riducendo il time-to-market.

Inoltre, Mendix è rinomato per le sue ampie integrazioni con varie fonti di dati e servizi. Le sue potenti capacità di integrazione consentono agli sviluppatori di connettersi facilmente con i sistemi aziendali esistenti, le API esterne e i database, favorendo lo scambio di dati e l'interazione con altri sistemi. Ciò lo rende uno strumento altamente adattabile e flessibile per la creazione di applicazioni sofisticate e personalizzate per le specifiche esigenze aziendali.

La piattaforma dispone anche di strumenti integrati di gestione dei progetti e di collaborazione che incoraggiano i membri del team a lavorare insieme in modo più efficace, facilitando il feedback rapido e lo sviluppo iterativo. Le sue funzioni di controllo delle versioni garantiscono l'archiviazione e il tracciamento sicuro delle modifiche, consentendo ai team di gestire e coordinare il lavoro in ambienti di sviluppo ampi e distribuiti senza attriti.

Un altro aspetto fondamentale di Mendix è la sua architettura cloud-native. Questa è alla base delle sue capacità di distribuzione su quasi tutte le piattaforme cloud o su ambienti on-premise, offrendo alle aziende la flessibilità di scegliere la strategia di distribuzione più appropriata in base ai loro requisiti e vincoli specifici.

Inoltre, Mendix incorpora potenti sistemi di gestione dei feedback. Questi sono progettati per facilitare la raccolta, la discussione e l'implementazione dei feedback da parte degli utenti finali e degli stakeholder, consentendo un continuo miglioramento e perfezionamento delle applicazioni per soddisfare meglio gli obiettivi aziendali e le esigenze degli utenti finali.

Mendix rivoluziona il modo in cui viene affrontata l'innovazione digitale, consentendo alle aziende di rispondere rapidamente alle mutevoli tendenze del mercato e alle richieste dei clienti. Offrendo una piattaforma completa, snella e facile da usare per lo sviluppo di applicazioni, Mendix migliora significativamente l'efficienza e la produttività dei processi di sviluppo del software.

Cos'è low-code?

Low-code Mendix è un approccio allo sviluppo del software che consente agli sviluppatori di progettare e realizzare applicazioni con una codifica manuale minima. Utilizza interfacce utente e configurazioni grafiche invece della programmazione tradizionale. L'obiettivo principale delle piattaforme di sviluppo low-code è quello di accelerare il processo di sviluppo delle applicazioni, rendendolo accessibile agli utenti non tecnici (spesso definiti citizen developer) e fornendo al contempo funzionalità avanzate agli sviluppatori professionisti.

Low-code Le piattaforme offrono ambienti di sviluppo integrati (IDE) visivi in cui gli utenti possono sfruttare componenti drag-and-drop e logica model-driven attraverso un'interfaccia visiva. Questi componenti possono essere messi insieme per costruire applicazioni complesse. Spesso, queste piattaforme consentono agli sviluppatori di inserire codice personalizzato quando necessario, per fornire funzionalità aggiuntive o per soddisfare requisiti aziendali specifici che non possono essere raggiunti con i componenti pronti all'uso.

Uno dei principali vantaggi delle piattaforme low-code è che astraggono dalle complessità dei linguaggi di codifica tradizionali, aumentando così l'efficienza e riducendo il potenziale di errore. Inoltre, possono facilitare una migliore collaborazione tra le varie parti interessate, come sviluppatori, analisti aziendali e utenti finali. Questo porta a una consegna più rapida delle applicazioni e consente di ottenere feedback e miglioramenti iterativi.

Low-code Le piattaforme sono inoltre dotate di funzioni integrate per automatizzare i test, la distribuzione e gli aggiornamenti. Ciò consente di ottenere applicazioni coerenti e di alta qualità e di accelerare ulteriormente il time-to-market.

In un ambiente digitale in rapida evoluzione, le piattaforme di sviluppo low-code stanno diventando sempre più popolari per la loro capacità di consentire alle aziende di adattarsi rapidamente alle nuove esigenze e di migliorare l'esperienza del cliente attraverso la prototipazione, la costruzione e l'iterazione rapida delle applicazioni software.

AppMaster.io

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. Offre un'ampia gamma di funzionalità e strumenti per rendere lo sviluppo di applicazioni 10 volte più veloce e 3 volte più conveniente.

Le caratteristiche principali includono:

Creazione di modelli di dati visivi per le applicazioni backend

Designer di processi aziendali per creare visivamente la logica aziendale

API REST e WSS endpoints

Creazione di interfacce utente web e mobili con il drag-and-drop

Designer di processi aziendali web e mobile

Generazione, compilazione, test e distribuzione del codice sorgente

Supporto per database compatibili con Postgresql

Generazione automatica di documentazione API e script di migrazione del database

Scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico

AppMaster è stato riconosciuto da G2 come uno dei più performanti in numerose categorie, tra cui Piattaforme di sviluppo No-Code, Sviluppo rapido di applicazioni (RAD), Gestione delle API, Costruttori di app drag & drop, Progettazione di API e Piattaforme di sviluppo di applicazioni. G2 ha persino nominato AppMaster come Momentum Leader in No-Code Piattaforme di sviluppo per la primavera 2023 e l'inverno 2023.

AppMaster offre sei tipi di abbonamento per vari budget e dimensioni di progetto, dal piano gratuito Learn & Explore all'abbonamento Enterprise completamente personalizzabile. La piattaforma prevede anche offerte speciali per startup, organizzazioni educative, no-profit e open-source.

OutSystems

OutSystems è un'altra nota piattaforma low-code per applicazioni web e mobili. Offre un'ampia gamma di strumenti e funzionalità, come lo sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale, il design reattivo e le funzionalità full-stack per un'ampia gamma di settori.

Alcune caratteristiche chiave sono:

Ambiente di sviluppo visuale

Gestione del ciclo di vita dell'applicazione

Suggerimenti predittivi assistiti dall'intelligenza artificiale

Integrazione con i sistemi esistenti

Modelli di applicazione precostituiti

Forti funzioni di sicurezza

OutSystems offre diversi piani tariffari, tra cui una versione gratuita, piani aziendali e opzioni di prezzo personalizzate per soddisfare le specifiche esigenze aziendali.

Bubble

Bubble è una piattaforma no-code di facile utilizzo che consente agli utenti non tecnici di creare applicazioni web in modo efficiente. Si concentra sulla fornitura di un ambiente di sviluppo visivo, pur offrendo potenti funzionalità e integrazioni.

BubbleLe sue caratteristiche principali includono:

Interfaccia drag-and-drop per la creazione di applicazioni web

Struttura di database personalizzabile

Progettazione di flussi di lavoro e logiche

Funzionalità di progettazione reattiva

Integrazione con le API e i servizi più diffusi

Mercato dei plugin per funzionalità aggiuntive

Bubble offre un piano gratuito e tre diversi piani a pagamento, in grado di soddisfare un'ampia gamma di budget e dimensioni di progetto.

Wix

Wix è un popolare costruttore di siti web che ha esteso le sue capacità allo spazio di sviluppo delle app no-code. Ha un'interfaccia intuitiva e una vasta collezione di modelli, che rendono facile la creazione di applicazioni web senza alcuna precedente esperienza di codifica.

Alcune delle caratteristiche principali di Wix sono:

Design web drag-and-drop

Wix Editor e Wix ADI per la creazione di siti web

Design ottimizzato per i dispositivi mobili

Modelli di applicazioni web personalizzabili

Piattaforma Wix Velo per la creazione di applicazioni web dinamiche e interattive

Marketplace di app Wix per funzionalità aggiuntive

Integrazione con API di terze parti

Wix offre diversi piani tariffari, tra cui un'opzione gratuita, piani premium standard e piani specifici per le aziende.

Appgyver

Appgyver è una piattaforma low-code orientata alla creazione di applicazioni web e mobili versatili. Con un'attenzione particolare alla scalabilità e alle prestazioni, Appgyver è adatto sia alle piccole che alle grandi imprese.

Le caratteristiche principali includono:

Ambiente di sviluppo visuale

Distribuzione multipiattaforma

Progettazione di applicazioni web e mobili con il drag-and-drop

Modelli di dati e logica configurabili

Progettazione reattiva

Integrazione con API di terze parti

Appgyver offre un livello di prezzo gratuito e un livello Pro più completo, che si rivolge a progetti di dimensioni e requisiti diversi.

Conclusione

Nel 2023, lo sviluppo di app no-code presenta una pletora di alternative a Mendix che possono aiutare a semplificare il processo di sviluppo delle app per aziende grandi e piccole. Con piattaforme come AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix e Appgyver, le aziende hanno a disposizione diverse opzioni da considerare in base al proprio budget e alle proprie esigenze, rendendo la creazione di app più accessibile ed efficiente che mai.