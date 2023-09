Programowanie tablicowe to paradygmat programowania wysokiego poziomu, który koncentruje się na wydajnej manipulacji i transformacji danych przy użyciu zwartej, wyrazistej i bogatej funkcjonalnie składni. Takie podejście umożliwia programistom bezpośrednie działanie na strukturach danych, takich jak tablice i macierze, traktując je jak podstawowe obiekty i wykorzystując moc operacji wektorowych. Podstawowym celem programowania tablicowego jest wyeliminowanie lub znaczne zminimalizowanie potrzeby jawnej iteracji i pętli, zapewniając bardziej zwięzłą i intuicyjną reprezentację złożonych algorytmów i obliczeń numerycznych. W rezultacie programy napisane przy użyciu technik programowania tablicowego często charakteryzują się lepszą wydajnością, skalowalnością, łatwością konserwacji i czytelnością w porównaniu do ich odpowiedników zaimplementowanych przy użyciu tradycyjnych stylów programowania imperatywnego lub proceduralnego.

W kontekście programowania tablicowego tablica jest strukturą danych przechowującą zbiór wartości, zwykle tego samego typu, w formacie liniowym lub wielowymiarowym. Tablice można tworzyć, manipulować i przekształcać przy użyciu szerokiej gamy wbudowanych funkcji, operatorów i konstrukcji językowych zaprojektowanych specjalnie do pracy z takimi strukturami. Chociaż skalarne typy danych, takie jak liczby, łańcuchy i wartości logiczne, często odgrywają ważną rolę w definiowaniu poszczególnych elementów tablicy, to zbiorowe zachowanie i właściwości tych elementów stanowią kamień węgielny technik programowania tablicowego.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech programowania tablicowego jest szerokie wykorzystanie funkcji zorientowanych na tablice, które są zaprojektowane do działania na całych tablicach lub podtablicach jako argumentach wejściowych, tworząc nowe tablice jako dane wyjściowe. Funkcje te można podzielić na kilka grup, m.in.:

Funkcje elementowe, które stosują daną operację skalarną do każdego elementu tablicy wejściowej niezależnie i w sposób równoległy, tworząc tablicę wyjściową o tym samym rozmiarze i kształcie.

Funkcje redukcyjne, które agregują elementy tablicy wejściowej według jednego lub większej liczby wymiarów, zmniejszając jej rozmiar i generując tablicę wyjściową o mniejszej liczbie wymiarów. Przykłady obejmują sumę, iloczyn, średnią lub maksymalną.

Rozwijanie funkcji, które replikują, powtarzają lub zmieniają kształt elementów tablicy wejściowej, generując tablicę wyjściową o większej liczbie wymiarów lub większym rozmiarze w jednym lub większej liczbie kierunków.

Funkcje skanujące, które akumulują częściowe wyniki wzdłuż określonej osi lub kolejności, tworząc tablicę wyjściową reprezentującą skumulowany efekt danej operacji zastosowanej iteracyjnie i sekwencyjnie na elementach wejściowych.

Inną godną uwagi cechą programowania tablicowego jest powszechne stosowanie mechanizmów indeksowania, dzielenia i rozgłaszania tablic, które umożliwiają programistom wyodrębnianie, łączenie, wyrównywanie lub reorganizację podzbiorów danych w elastyczny i wydajny sposób. Indeksowanie tablic odnosi się do procesu uzyskiwania dostępu do poszczególnych elementów lub podtablic przy użyciu indeksów numerycznych lub masek boolowskich. Dzielenie tablicy polega na wyodrębnianiu ciągłych sekcji danych wzdłuż jednego lub większej liczby wymiarów, często zapewniając widok lub odniesienie do oryginalnych danych, zamiast tworzyć głęboką kopię. Rozgłaszanie tablic obejmuje niejawną ekspansję lub replikację tablic o niższych wymiarach w celu dopasowania rozmiaru i kształtu tablic o wyższych wymiarach, umożliwiając spójne i spójne operacje na elementach pomiędzy tablicami o różnych kształtach.

Języki i biblioteki programowania tablicowego zazwyczaj oferują bogaty zestaw predefiniowanych funkcji i abstrakcji do pracy z tablicami, począwszy od podstawowych operacji arytmetycznych po zaawansowaną algebrę liniową, analizę statystyczną lub procedury przetwarzania sygnałów. Co więcej, implementacje te często opierają się na wysoce zoptymalizowanych procedurach wewnętrznych, napisanych w językach niskiego poziomu, takich jak C, C++ lub Fortran, które wykorzystują nieodłączne możliwości równoległości i wektoryzacji nowoczesnych procesorów CPU i GPU, zapewniając wyjątkową wydajność i skalowalność w przetwarzaniu danych. intensywne zastosowania. Niektóre godne uwagi przykłady języków i środowisk programowania tablicowego obejmują APL, J, K, MATLAB, Julia, NumPy, R i TensorFlow.

Programowanie tablicowe zostało z powodzeniem zastosowane w wielu dziedzinach, między innymi w informatyce naukowej, inżynierii, finansach, analizie danych, uczeniu maszynowym i wizji komputerowej. Zwięzła notacja i potężne abstrakcje oferowane przez paradygmaty programowania tablicowego umożliwiają programistom i ekspertom w danej dziedzinie łatwe wyrażanie złożonych algorytmów, wykonywanie szybkiego prototypowania oraz osiąganie niezwykłego wzrostu produktywności i wydajności przy stosunkowo małych bazach kodu. Co więcej, nieodłączny potencjał równoległości i wektoryzacji operacji opartych na tablicach w naturalny sposób nadaje się do wydajnej i skalowalnej realizacji w nowoczesnych architekturach wielordzeniowych i wielordzeniowych, dzięki czemu programowanie tablicowe jest bardzo odpowiednim i atrakcyjnym podejściem do współczesnych, wydajnych i intensywnie korzystających z danych scenariusze obliczeniowe.

