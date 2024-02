Business Intelligence (BI) to kompleksowe pojęcie, które obejmuje technologie, metodologie, ramy i narzędzia używane do gromadzenia, zarządzania, analizowania i przedstawiania nieprzetworzonych danych w postaci znaczących spostrzeżeń dla procesów decyzyjnych. Podstawowym celem BI jest optymalizacja wydajności biznesowej poprzez umożliwienie zainteresowanym stronom dostępu do aktualnych, wiarygodnych i odpowiednich informacji w celu podejmowania decyzji opartych na danych. W kontekście platform no-code, takich jak AppMaster, BI ma kluczowe znaczenie dla uproszczenia przetwarzania danych, wizualizacji i analiz dla użytkowników nietechnicznych, ostatecznie demokratyzując proces podejmowania decyzji w całej organizacji.

Badania i statystyki wykazały wartość BI dla firm każdej wielkości. Według badania firmy Gartner z 2021 r., około 84% organizacji inwestuje w BI i analitykę danych, co daje globalny rynek o wartości przekraczającej 20 miliardów dolarów. Ten wzrost popytu jest napędzany rosnącą potrzebą podejmowania decyzji w oparciu o dane oraz rosnącą złożonością danych, ponieważ organizacje stają w obliczu wyzwań związanych z dużymi zbiorami danych, jeziorami danych i Internetem rzeczy (IoT).

Narzędzia i struktury BI są przeznaczone do analizowania danych z różnych źródeł i przekształcania ich w łatwe do wykorzystania formaty, takie jak pulpity nawigacyjne, raporty i wykresy. Narzędzia te oferują eksplorację danych, przetwarzanie analityczne online (OLAP), analizę predykcyjną, analizę samoobsługową i możliwości raportowania. Ułatwiają proces wydobywania, oczyszczania, przekształcania i ładowania danych z różnych źródeł do hurtowni danych lub hurtowni danych w celu dalszej analizy i prezentacji.

W kontekście no-code narzędzia BI odgrywają istotną rolę w umożliwianiu użytkownikom nietechnicznym wykorzystania możliwości analizy danych bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych. Platformy No-code takie jak AppMaster zapewniają wizualny interfejs do projektowania, opracowywania i wdrażania aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Platforma jest przeznaczona dla użytkowników z niewielkim lub żadnym zapleczem technicznym, oferując funkcję drag-and-drop do tworzenia modeli danych, projektowania komponentów interfejsu użytkownika i definiowania procesów biznesowych.

AppMaster obsługuje również integrację narzędzi BI i zewnętrznych interfejsów API, zapewniając użytkownikom bezproblemowy dostęp do rozwiązań analitycznych i wizualizacji danych. Ta integracja umożliwia firmom uzyskiwanie użytecznych spostrzeżeń z ich danych, podejmowanie świadomych decyzji i napędzanie innowacji. Aplikacje generowane przez AppMaster są również kompatybilne z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql, zapewniając kompatybilność i skalowalność z istniejącą infrastrukturą danych. Ta wszechstronność umożliwia firmom utrzymanie inwestycji w rozwiązania BI i wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi w celu sprostania zmieniającym się wymaganiom biznesowym.

Jedną z istotnych zalet BI w kontekście braku kodu jest szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji analitycznych. Dzięki opartemu na planach podejściu AppMaster i funkcjom automatycznego generowania kodu dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, tworzenie i publikowanie rozwiązań opartych na danych można osiągnąć w ciągu kilku minut, bez uszczerbku dla jakości, wydajności lub standardów bezpieczeństwa. Ponadto podejście oparte na serwerze pozwala na szybkie aktualizacje interfejsu użytkownika i logiki aplikacji bez ponownego przesyłania do sklepów z aplikacjami, co znacznie przyspiesza cykl rozwoju.

BI ma kluczowe znaczenie w nowoczesnych środowiskach biznesowych, w których decydenci polegają na dokładnych, aktualnych i istotnych informacjach w celu kierowania strategią i innowacjami. Platformy No-code takie jak AppMaster, ułatwiają integrację i wdrażanie rozwiązań BI dla użytkowników na wszystkich poziomach technicznych, usuwając bariery wejścia i demokratyzując moc analizy danych. Wzmacniając możliwości narzędzi BI w kontekście no-code, firmy mogą podejmować bardziej świadome decyzje, poprawiać wydajność organizacyjną i utrzymywać przewagę konkurencyjną w dzisiejszym, skoncentrowanym na danych świecie.