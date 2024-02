Business Intelligence (BI) ist ein umfassender Begriff, der die Technologien, Methoden, Frameworks und Tools umfasst, die zum Sammeln, Verwalten, Analysieren und Präsentieren von Rohdaten in aussagekräftige Erkenntnisse für Entscheidungsprozesse verwendet werden. Das Hauptziel von BI besteht darin, die Geschäftsleistung zu optimieren, indem Stakeholder mit zeitnahen, zuverlässigen und relevanten Informationen versorgt werden, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Im Kontext von no-code Plattformen wie AppMaster ist BI entscheidend für die Vereinfachung der Datenverarbeitung, Visualisierung und Analyse für technisch nicht versierte Benutzer und letztlich für die Demokratisierung des Entscheidungsprozesses im gesamten Unternehmen.

Untersuchungen und Statistiken haben den Wert von BI für Unternehmen jeder Größe gezeigt. Laut der Gartner-Umfrage 2021 investieren schätzungsweise 84 % der Unternehmen in BI und Datenanalysen, was zu einer globalen Marktgröße von über 20 Milliarden US-Dollar führt. Dieses Nachfragewachstum wird durch den zunehmenden Bedarf an datengesteuerter Entscheidungsfindung und die zunehmende Komplexität von Daten vorangetrieben, da Unternehmen den Herausforderungen von Big Data, Data Lakes und dem Internet der Dinge (IoT) gegenüberstehen.

BI-Tools und -Frameworks sind darauf ausgelegt, Daten aus unterschiedlichen Quellen zu analysieren und in leicht nutzbare Formate wie Dashboards, Berichte und Diagramme umzuwandeln. Diese Tools bieten Data Mining, Online Analytical Processing (OLAP), prädiktive Analysen, Self-Service-Analysen und Berichtsfunktionen. Sie erleichtern den Prozess des Extrahierens, Bereinigens, Transformierens und Ladens von Daten aus verschiedenen Quellen in Data Warehouses oder Data Marts zur weiteren Analyse und Präsentation.

Im no-code Kontext spielen BI-Tools eine entscheidende Rolle dabei, technisch nicht versierte Benutzer in die Lage zu versetzen, die Leistungsfähigkeit der Datenanalyse zu nutzen, ohne dass dafür Programmierkenntnisse erforderlich sind. No-code Plattformen wie AppMaster bieten eine visuelle Schnittstelle zum Entwerfen, Entwickeln und Bereitstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Die Plattform richtet sich an Benutzer mit wenig oder keinem technischen Hintergrund, indem sie drag-and-drop -Funktionen zum Erstellen von Datenmodellen, zum Entwerfen von UI-Komponenten und zum Definieren von Geschäftsprozessen bietet.

AppMaster unterstützt auch die Integration von BI-Tools und externen APIs und ermöglicht Benutzern so nahtlosen Zugriff auf Analyse- und Datenvisualisierungslösungen. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, aus ihren Daten umsetzbare Erkenntnisse abzuleiten, fundierte Entscheidungen zu treffen und Innovationen voranzutreiben. Von AppMaster generierte Anwendungen sind außerdem mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank kompatibel und gewährleisten so Kompatibilität und Skalierbarkeit mit der vorhandenen Dateninfrastruktur. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Unternehmen, ihre Investitionen in BI-Lösungen aufrechtzuerhalten und die modernsten Tools zu nutzen, um sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.

Einer der wesentlichen Vorteile von BI im No-Code- Kontext ist die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Analyseanwendungen. Mit dem auf Blaupausen basierenden Ansatz und den Funktionen zur automatischen Codegenerierung von AppMaster für Backend-, Web- und Mobilanwendungen können datengesteuerte Lösungen in wenigen Minuten erstellt und veröffentlicht werden, ohne Kompromisse bei Qualität, Leistung oder Sicherheitsstandards einzugehen. Darüber hinaus ermöglicht der servergesteuerte Ansatz schnelle Aktualisierungen der Benutzeroberfläche und Logik der Anwendung ohne erneute Übermittlung an App-Stores, was den Entwicklungslebenszyklus erheblich beschleunigt.

BI ist in modernen Geschäftsumgebungen von entscheidender Bedeutung, da Entscheidungsträger auf genaue, zeitnahe und relevante Informationen angewiesen sind, um Strategie und Innovation voranzutreiben. No-code Plattformen wie AppMaster erleichtern die Integration und Implementierung von BI-Lösungen für Benutzer aller technischen Ebenen, beseitigen Eintrittsbarrieren und demokratisieren die Leistungsfähigkeit der Datenanalyse. Durch die Erweiterung der Funktionen von BI-Tools in einem no-code Kontext können Unternehmen fundiertere Entscheidungen treffen, die Unternehmensleistung verbessern und sich in der heutigen datenzentrierten Welt einen Wettbewerbsvorteil sichern.