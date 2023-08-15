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商业智能（BI）

Aug 15, 2023

商业智能 (BI) 是一个综合术语，涵盖用于收集、管理、分析原始数据并将其呈现为对决策过程有意义的见解的技术、方法、框架和工具。 BI 的主要目标是通过为利益相关者提供及时、可靠和相关的信息来做出数据驱动的决策，从而优化业务绩效。在AppMaster这样的no-code平台的背景下，BI 对于简化非技术用户的数据处理、可视化和分析至关重要，最终使整个组织的决策过程民主化。

研究和统计数据显示了 BI 对各种规模企业的价值。根据 2021 年 Gartner 调查，估计有 84% 的组织正在投资 BI 和数据分析，全球市场规模超过 200 亿美元。随着组织面临大数据、数据湖和物联网 (IoT) 的挑战，对数据驱动决策的需求不断增长，以及数据的复杂性不断增加，推动了需求的增长。

BI 工具和框架旨在分析不同来源的数据并将其转换为易于使用的格式，例如仪表板、报告和图表。这些工具提供数据挖掘、在线分析处理 (OLAP)、预测分析、自助分析和报告功能。它们促进从各种来源提取、清理、转换数据并将其加载到数据仓库或数据集市以进行进一步分析和呈现的过程。

no-code环境中，BI 工具在使非技术用户无需编程技能即可利用数据分析的力量方面发挥着至关重要的作用。像AppMaster这样的No-code平台提供了用于设计、开发和部署后端、Web 和移动应用程序的可视化界面。该平台通过提供用于创建数据模型、设计 UI 组件和定义业务流程的drag-and-drop功能来满足具有很少或没有技术背景的用户的需求。

AppMaster还支持集成BI工具和外部API，使用户能够无缝访问分析和数据可视化解决方案。这种集成使企业能够从数据中获得可行的见解，做出明智的决策并推动创新。 AppMaster生成的应用程序还与任何Postgresql兼容的数据库兼容，确保与现有数据基础设施的兼容性和可扩展性。这种多功能性使企业能够维持对 BI 解决方案的投资，并利用最先进的工具来满足不断变化的业务需求。

无代码环境中 BI 的显着优势之一是分析应用程序的快速开发和部署。借助AppMaster基于蓝图的方法以及针对后端、Web 和移动应用程序的自动代码生成功能，可以在几分钟内创建和发布数据驱动的解决方案，而不会影响质量、性能或安全标准。此外，服务器驱动的方法允许快速更新应用程序的 UI 和逻辑，而无需重新提交到应用程序商店，从而显着加快了开发生命周期。

BI 在现代商业环境中至关重要，决策者依靠准确、及时和相关的信息来推动战略和创新。像AppMaster这样的No-code平台有助于所有技术级别的用户集成和实施 BI 解决方案，消除进入障碍并使数据分析的力量民主化。通过在no-code环境中增强 BI 工具的功能，企业可以做出更明智的决策，提高组织绩效，并在当今以数据为中心的世界中保持竞争优势。

探索更多术语:
商业智能（BI） 库伯内特斯 敏捷 无代码 ETL（提取、转换、加载） 无代码内容营销 无代码应用程序开发 无代码数据治理 无代码点对点市场 无代码环境 无代码网站生成器 无代码零售 POS（销售点） 深色模式 线框图 虚拟机 (VM) 角色 软件开发生命周期（SDLC）

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