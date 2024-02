Intelligenza aziendale (BI)

Business Intelligence (BI) è un termine completo che comprende le tecnologie, le metodologie, i framework e gli strumenti utilizzati per raccogliere, gestire, analizzare e presentare i dati grezzi in informazioni significative per i processi decisionali. L'obiettivo principale della BI è ottimizzare le prestazioni aziendali fornendo alle parti interessate informazioni tempestive, affidabili e pertinenti per prendere decisioni basate sui dati. Nel contesto di piattaforme no-code come AppMaster, la BI è fondamentale per semplificare l'elaborazione, la visualizzazione e l'analisi dei dati per gli utenti non tecnici, democratizzando in ultima analisi il processo decisionale all'interno di un'organizzazione.

La ricerca e le statistiche hanno dimostrato il valore della BI per le aziende di tutte le dimensioni. Secondo il sondaggio Gartner del 2021, circa l'84% delle organizzazioni sta investendo in BI e analisi dei dati, con una dimensione del mercato globale di oltre 20 miliardi di dollari. Questa crescita della domanda è guidata dalla crescente necessità di un processo decisionale basato sui dati e dalla crescente complessità dei dati mentre le organizzazioni affrontano le sfide dei big data, dei data lake e dell'Internet of Things (IoT).

Gli strumenti e i framework di BI sono progettati per analizzare i dati provenienti da fonti disparate e convertirli in formati facilmente utilizzabili, come dashboard, report e grafici. Questi strumenti offrono funzionalità di data mining, elaborazione analitica online (OLAP), analisi predittiva, analisi self-service e reportistica. Facilitano il processo di estrazione, pulizia, trasformazione e caricamento dei dati da varie fonti in data warehouse o data mart per ulteriori analisi e presentazioni.

Nel contesto no-code, gli strumenti di BI svolgono un ruolo fondamentale nel consentire agli utenti non tecnici di sfruttare la potenza dell'analisi dei dati senza la necessità di competenze di programmazione. Le piattaforme No-code come AppMaster forniscono un'interfaccia visiva per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni back-end, Web e mobili. La piattaforma si rivolge agli utenti con un background tecnico minimo o nullo offrendo funzionalità drag-and-drop per la creazione di modelli di dati, la progettazione di componenti dell'interfaccia utente e la definizione di processi aziendali.

AppMaster supporta anche l'integrazione di strumenti di BI e API esterne, offrendo agli utenti un accesso diretto alle soluzioni di analisi e visualizzazione dei dati. Questa integrazione consente alle aziende di ricavare informazioni fruibili dai propri dati, prendere decisioni informate e guidare l'innovazione. Le applicazioni generate da AppMaster sono inoltre compatibili con qualsiasi database compatibile con Postgresql, garantendo compatibilità e scalabilità con l'infrastruttura dati esistente. Questa versatilità consente alle aziende di mantenere i propri investimenti nelle soluzioni di BI e sfruttare gli strumenti più all'avanguardia per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali.

Uno dei vantaggi significativi della BI in un contesto senza codice è il rapido sviluppo e la distribuzione di applicazioni di analisi. Con l'approccio basato su blueprint di AppMaster e le funzionalità di generazione automatica del codice per applicazioni back-end, Web e mobili, la creazione e la pubblicazione di soluzioni basate sui dati può essere raggiunta in pochi minuti, senza compromettere la qualità, le prestazioni o gli standard di sicurezza. Inoltre, l'approccio basato su server consente di aggiornare rapidamente l'interfaccia utente e la logica dell'applicazione senza reinviarla agli app store, accelerando notevolmente il ciclo di vita dello sviluppo.

La BI è fondamentale negli ambienti aziendali moderni, con i responsabili delle decisioni che si affidano a informazioni accurate, tempestive e pertinenti per guidare la strategia e l'innovazione. Piattaforme No-code come AppMaster facilitano l'integrazione e l'implementazione di soluzioni BI per utenti di tutti i livelli tecnici, rimuovendo le barriere all'ingresso e democratizzando la potenza dell'analisi dei dati. Amplificando le capacità degli strumenti di BI in un contesto no-code, le aziende possono prendere decisioni più informate, migliorare le prestazioni organizzative e mantenere un vantaggio competitivo nel mondo odierno incentrato sui dati.