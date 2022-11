Narzędziano-code i low-code stają się coraz bardziej popularne, całkowicie zmieniając świat tworzenia oprogramowania. Na rynku dostępne są kompletne, gotowe rozwiązania na każde życzenie użytkownika. Wiele opcji komplikuje proces wyboru, ale dobra analiza porównawcza może rozwiązać ten problem. Ten artykuł zawiera szczegółową analizę dwóch platform - AppMaster.io i Mendix. Porównamy ich cechy, funkcjonalność i dostępność. Przeczytaj i zdecyduj, co najbardziej Ci odpowiada.

Czym jest AppMaster?

AppMaster.io to platforma no-code z automatycznym generowaniem kodu i pełnym backendem AI. Narzędzie pozwala na tworzenie aplikacji serwerowych, mobilnych i internetowych bez pisania kodu. Platforma pozwala na pracę z blokami wizualnymi i zapewnia przyjazny interfejs użytkownika. AppMaster.io to profesjonalne narzędzie, które pozwala tworzyć aplikacje serwerowe, webowe i natywne aplikacje mobilne z generowaniem backendu na języku Go, tworzyć bazy danych działające na PostgreSQL, budować procesy biznesowe, pobierać kod źródłowy do dalszej samodzielnej pracy.

Dzięki AppMaster.io możesz tworzyć gotowe aplikacje działające zarówno z backendem jak i z frontendem, nie znając żadnego języka programowania, pobrać kod źródłowy do dalszej samodzielnej pracy.

Czym jest Mendix?

Mendix to platforma low-code do wspólnego tworzenia aplikacji mobilnych i webowych.

Główną cechą platformy jest system kontroli wersji. Zmiany mogą być scalane do repozytorium po zakończeniu zadania. Zmiany w głównej gałęzi prowokują wymuszoną aktualizację aplikacji zbudowanych na platformie, dlatego master-branch przed wdrożeniem jest w specjalny sposób walidowany pod kątem błędów.

Bazy danych

Zacznijmy naszą sekcję przeglądu baz danych. Aby większość aplikacji mogła działać, trzeba najpierw założyć bazę danych, która będzie przechowywała wszystkie informacje. Możliwość tworzenia, integrowania lub używania i zarządzania zewnętrznymi bazami danych jest jedną z kluczowych funkcji, które powinien mieć konstruktor aplikacji.

Mendix

Aplikacje low-code platformy Mendix są hostowane na szczycie własnej bazy danych SQL, która jest tworzona i zarządzana przez platformę i nie wymaga dedykowanego administratora bazy danych. Projektant modelu danych w Mendix to wizualna forma, w której można tworzyć tabele danych i wybierać typy dla ich pól. Można też ustawiać relacje między tabelami, przeciągając strzałki z tabeli do tabeli.

AppMaster

W AppMaster.io bazy danych są prezentowane za pośrednictwem kreatora modeli danych, w którym można budować schemat bazy danych, tworzyć modele danych, budować relacje między nimi i dodawać pola. Główną zaletą korzystania z wizualnego projektanta baz danych jest to, że wszystkie tabele w bazie danych i relacje między nimi są natychmiast widoczne na diagramie. Bloki można dowolnie przemieszczać po obszarze roboczym i układać w pożądanej kolejności. Aby połączyć ze sobą modele, wystarczy rozciągnąć strzałkę z jednego bloku na drugi.

Logika biznesowa

Mendix

Logika aplikacji tworzona jest w Mendixie w postaci przepływów pracy, mikroprzepływów i nano przepływów. Są to wizualne sposoby wyrażania tego, co tradycyjnie kończy się w funkcjach lub metodach programowania. Innymi słowy, przepływy pracy, mikroprzepływy i nano przepływy sprawiają, że dodawanie złożonej logiki biznesowej do procesów aplikacji bez konieczności pisania kodu jest łatwe i intuicyjne.

Logika aplikacji jest tworzona w Mendixie w postaci przepływów pracy, mikroprzepływów i nano przepływów. Są to wizualne sposoby wyrażania tego, co tradycyjnie kończy się w funkcjach lub metodach programowania. Innymi słowy, przepływy pracy, mikroprzepływy i nano przepływy sprawiają, że dodawanie złożonej logiki biznesowej do procesów aplikacji bez konieczności pisania kodu jest łatwe i intuicyjne.

Mikroprzepływ składa się z następujących typów elementów:

Zdarzenia reprezentują punkty początkowe i końcowe mikroprzepływu oraz specjalne operacje w pętli.

Parametry wejściowe dostarczają mikroprzepływowi danych wejściowych z jego kontekstu.

Akcje to działania, które są wykonywane w mikroprzepływie.

Łączniki można pobrać z Mendix Marketplace, aby połączyć swoją aplikację z innymi systemami.

Przepływy tworzą relacje pomiędzy elementami

Splity pozwalają na dokonywanie wyborów i ponowne łączenie różnych ścieżek.

Opiekunowie błędów mogą być ustawieni na akcji, podziale lub pętli, aby określić sposób obsługi błędu.

AppMaster

W edytorze procesów biznesowych no-code platformy AppMaster.io można budować bardziej złożone procesy biznesowe, dodając dodatkowe warunki i gałęzie. Schemat procesu biznesowego budowany jest z bloków odpowiedzialnych za określoną funkcjonalność. Już teraz na platformie znajduje się ponad 1000 bloków, które realizują nie tylko pojedyncze operacje, ale również pełnoprawne procesy biznesowe. Aby ustawić przepływ procesu, bloki są połączone ze sobą za pomocą flow connectorów.

Domyślnie każdy proces biznesowy tworzy bloki Start i End. Każdy blok posiada 2 rodzaje konektorów:

flow_connection - złącze przepływu wykonania, opisuje kolejkę bloków;

var_connection - variable connector, opisuje, którą zmienną skąd wziąć.

Wszystkie bloki są łatwe do przenoszenia i łączenia ze sobą. Z pomocą AppMaster.io możesz budować logikę o dowolnej złożoności i tworzyć wszystko, od chatbotów po niestandardowe usługi korporacyjne.

Client web-applications

Mendix

Podczas tworzenia aplikacji Mendix, pierwszą rzeczą, którą robisz, jest wybór układu nawigacji. Układy te są ramą, która gości Twoje dynamiczne strony i zapewniają spójną strukturę w całej aplikacji. Układy nawigacyjne w aplikacji Mendix są tworzone za pomocą edytora układów platformy, który umożliwia tworzenie szablonów układów potrzebnych dla stron. Układy wykorzystują specjalne kontrolki, takie jak siatki układu, placeholdery treści, kontenery przewijania, przesuwne paski menu i plastry, aby centralnie zdefiniować niezbędne szablony układu strony, które są używane podczas tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji.

Front end Mendix wykorzystuje framework Atlas UI do wyświetlania stron responsywnych lub natywnych stron mobilnych. Framework Mendix jest oparty na domyślnym motywie, który można w pełni dostosować. Za pomocą narzędzia Theme Customizer można łatwo przesłać logo, które służy do określenia kolorów marki. Różne kolory, czcionki i opcje rozmiaru można szybko dostosować i wyświetlić podgląd.

Ponadto, Mendix używa Sass do definiowania stylu. Platforma low-code zawiera plik konfiguracyjny z wieloma zmiennymi, które można wykorzystać do dostosowania i dostosowania motywu. Konfiguracja w Mendix jest skonfigurowana tak, że można ją łatwo zmodyfikować i rozszerzyć, dostarczając niestandardowe pliki Sass. Możliwe jest również bezpośrednie rozszerzenie stylu za pomocą niestandardowego CSS. Style mogą być również współdzielone, jak opisano w następnej sekcji dotyczącej tworzenia spójnego interfejsu użytkownika.

AppMaster

AppMaster.io wykorzystuje technologię drag & drop. Platforma posiada osobny edytor dla aplikacji mobilnych i webowych. Jeśli porównamy edytor aplikacji webowych, to składa się on z kilku obszarów roboczych:

blok Main Menu, gdzie umieszcza się nowe strony, które będą tworzyć pasek nawigacyjny;

blok Application Components, w którym umieszcza się ukryte elementy, aby wywołać je z dowolnej części aplikacji - mogą to być okna modalne lub zagnieżdżone strony;

centralną strefę obszaru roboczego, która jest przeznaczona do umieszczania treści i komponentów strony.

Aby stworzyć unikalny projekt aplikacji, możesz łatwo zintegrować backend AppMaster.io z dowolnym niestandardowym frontendem. Kreator aplikacji internetowych jest przeznaczony do tworzenia paneli administracyjnych i aplikacji internetowych typu Single Page Web Applications (SPA), takich jak portale klientów. W przypadku paneli administracyjnych AppMaster.io automatycznie generuje strony aplikacji zgodnie z bazą danych i aktualizuje listę za każdym razem, gdy schemat bazy danych się zmienia.

Aplikacja mobilna

Mendix

Aplikacje mobilne w Mendix to natywne aplikacje mobilne oparte na React Native. Wykorzystują one własne elementy interfejsu użytkownika, aby zapewnić szybszą wydajność, płynniejsze animacje, naturalne wzorce interakcji (takie jak gesty swipe) i lepszy dostęp do wszystkich natywnych możliwości urządzenia. React Native ma dużą społeczność, która stale tworzy komponenty i moduły, a społeczność ta wspiera użytkowników w budowaniu bogatych natywnych aplikacji mobilnych z licznymi opcjami rozszerzalności. Ponadto, dla wygody użytkowników, natywne aplikacje mobilne są oparte na architekturze zorientowanej na offline.

Aplikację mobilną Mendix można wyświetlić bezpośrednio na urządzeniu za pośrednictwem aplikacji Mendix Make It Native (dostępnej dla systemów Android i iOS), skanując kod QR w Mendix Studio Pro lub ręcznie wprowadzając adres IP. Gdy wprowadzisz zmiany w swojej aplikacji i naciśniesz przycisk start, aplikacja automatycznie przeładuje się, szybko uwidaczniając Twoje zmiany, zachowując jednocześnie stan pierwotny, dzięki czemu wciąż jesteś na tej samej stronie z tymi samymi danymi.

AppMaster

AppMaster pozwala budować natywne aplikacje mobilne dla iOS i Androida na Swift UI i Kotlin. W przeciwieństwie do Mendixa, front-end aplikacji mobilnych na AppMasterze jest logicznie oddzielony od back-endu aplikacji, co pozwala na złożenie bardziej elastycznej funkcjonalności poprzez zmianę / dodanie tylko kilku bloków procesów biznesowych. Dodatkowo wygodny system akcji pozwala na zarządzanie zdarzeniami w aplikacji mobilnej bez angażowania skomplikowanych układów logicznych.

DevOps

Mendix

Platforma Mendix zapewnia zespołom programistów ramy do wdrażania praktyk DevOps, takich jak monitorowanie i szybkie wdrażanie aplikacji. Ponadto interfejsy API platformy Mendix umożliwiają zespołom programistów rozszerzenie możliwości platformy Mendix o wybrane przez nich narzędzia DevOps innych firm. Korzystając z tych samych interfejsów API, zespoły mogą wdrażać potoki CI/CD na szczycie platformy Mendix, aby w pełni zautomatyzować swoje procesy DevOps, w tym etapy budowania, testowania i wydawania. Dostępna jest dokumentacja i implementacje referencyjne dla najczęściej używanych narzędzi.

AppMaster

Dzięki AppMaster można szybko wdrożyć swoje aplikacje za pomocą jednego kliknięcia. Dodatkowo, stały system logowania dla głównych procesów backendu aplikacji pozwala użytkownikom w porę wychwycić błędy w logice. Możliwe jest dodanie dodatkowego logowania za pomocą wbudowanych bloków.

Możliwość korzystania z zewnętrznych request API i websockets sprawia, że AppMaster jest najpotężniejszym narzędziem do tworzenia aplikacji w porównaniu z konkurencją. Dodatkowo wbudowane narzędzie Swagger dodaje elastyczności w sprawdzaniu procesów biznesowych i żądań użytkowników oraz pozwala w porę uniknąć błędów w budowie aplikacji.

Cennik

Mendix

4 podstawowe plany cenowe przedstawiają się następująco:

Free

Basic - podstawowy, od 50 dolarów miesięcznie, pozwala przyciągnąć do 5 osób do pracy nad aplikacją. Od Free różni się tym, że zapewniony jest dostęp do logów aplikacji.

Standart - standardowy, od 800 dolarów miesięcznie. Wszystko jest takie samo jak w standardowym, plus rozszerzone opcje wdrażania i wsparcie.

Premium - na żądanie.

Dodatkowo istnieje możliwość organizowania się w zespoły, a w każdym planie znajduje się rozszerzenie współpracy za 10$ od użytkownika.

AppMaster

Istnieje 5 głównych planów użytkowania:

Trial - darmowy 14-dniowy dostęp do produktu (zawiera wszystko co w Explore poniżej).

Explore - od 5 dolarów za miesiąc. Zawiera: 1 aplikacja internetowa, 1 aplikacja mobilna, 1 użytkownik w zespole, do 3 modułów zainstalowanych w tym samym czasie, zewnętrzne żądania API.

Startup - od 165 dolarów miesięcznie. Obejmuje: 2 aplikacje webowe, 1 aplikację mobilną, 3 użytkowników w zespole, do 5 modułów zainstalowanych jednocześnie, zewnętrzne żądania API, możliwość eksportu baz danych i przechowywania plików.

Business - od 855 dolarów miesięcznie. Obejmuje: 3 aplikacje webowe, 2 aplikacje mobilne, 5 użytkowników w zespole, do 10 modułów zainstalowanych jednocześnie, zewnętrzne żądania API, możliwość eksportu baz danych i przechowywania plików, dostęp do obrazów docker i binariów wygenerowanych aplikacji.

Enterprise - na życzenie i po uzgodnieniu z AppMaster.

AppMaster wprowadził między innymi program Earn Credits, który zapewnia cashback za różne aktywności. I tak np. za pozostawienie recenzji lub inne działanie przydatne dla zespołu AppMaster można zarobić kwotę wystarczającą na subskrypcje usługi.

Ponadto społeczność AppMaster zapewnia specjalne subskrypcje dla organizacji non-profit i studentów.

Podsumowanie

Mendix i AppMaster to bardzo podobne platformy, jednak istnieją pewne różnice. Jak wspomniano na początku artykułu, jedną z najważniejszych cech platformy Mendix jest dostępność elastycznego systemu kontroli wersji, dzięki czemu rozwój zespołowy jest szczególnie wygodny. Ponadto, Mendix jest świetnym startem dla początkujących w rozwoju no-code i low-code ze względu na prostotę i intuicyjność interfejsu.

Plan darmowy jest świetnym dodatkiem dla początkujących programistów próbujących swoich sił w tej dziedzinie. AppMaster pozwala jednak na tworzenie znacznie bardziej kompletnych aplikacji. Rozwinięty DevOps znacznie upraszcza proces rozwoju i poszukiwania błędów logicznych w funkcjonalności. Dodatkowo AppMaster oferuje bardzo korzystne warunki dla użytkowników, pozwalając im zarabiać już od pierwszych chwil korzystania z platformy.