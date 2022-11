No-code en low-code tools worden steeds populairder en veranderen de wereld van de softwareontwikkeling volledig. Er zijn complete kant-en-klare oplossingen op de markt voor elk gebruikersverzoek. Veel opties bemoeilijken het selectieproces, maar een goede vergelijkende analyse kan dit probleem oplossen. Dit artikel biedt een gedetailleerde analyse van twee platforms - AppMaster.io en Mendix. We vergelijken hun kenmerken, functionaliteit en beschikbaarheid. Lees en beslis wat het beste bij u past.

Wat is AppMaster?

AppMaster.io is een no-code platform met automatische codegeneratie en een volledige AI backend. Met de tool kun je server-, mobiele en webapplicaties maken zonder code te schrijven. Het platform laat je werken met visuele blokken en biedt een gebruiksvriendelijke interface. AppMaster.io is een professionele tool waarmee u server, web en native mobiele applicaties kunt maken met backend generatie op de Go-taal, databases kunt creëren die draaien op PostgreSQL, bedrijfsprocessen kunt bouwen, broncode kunt downloaden voor verder zelfstandig werk.

Met AppMaster.io kunt u kant-en-klare toepassingen creëren die zowel met de backend als met de frontend werken, zonder enige programmeertaal te kennen, de broncode downloaden voor verder zelfstandig werk.

Wat is Mendix?

Mendix is een low-code platform voor de gezamenlijke ontwikkeling van mobiele en webapplicaties.

Het belangrijkste kenmerk van het platform is het versiebeheersysteem. Wijzigingen kunnen worden samengevoegd in de repository nadat de taak is voltooid. Wijzigingen in de hoofdtak veroorzaken een gedwongen update van applicaties die op het platform zijn gebouwd, zodat de master-branch op een speciale manier wordt gevalideerd op fouten voordat deze wordt ingezet.

Databases

Laten we beginnen met onze database review sectie. Om de meeste toepassingen te laten werken, moet je eerst een database opzetten die alle informatie opslaat. De mogelijkheid om externe databases aan te maken, te integreren of te gebruiken en te beheren is een van de belangrijkste functies die een app-bouwer moet hebben.

Mendix

De low-code toepassingen van het Mendix platform worden gehost bovenop hun eigen SQL database, die wordt gecreëerd en beheerd door het platform en waarvoor geen speciale database beheerder nodig is. De datamodelontwerper in Mendix is een visueel formulier waarin u gegevenstabellen kunt aanmaken en types voor hun velden kunt selecteren. U kunt ook relaties tussen tabellen instellen door pijlen van tabel naar tabel te slepen.

AppMaster

In AppMaster.io worden databases gepresenteerd via de Data Models Designer, waar u een databaseschema kunt opbouwen, datamodellen kunt maken, relaties tussen die modellen kunt leggen en velden kunt toevoegen. Het grote voordeel van het gebruik van de visuele database designer is dat alle tabellen in de database en de relaties ertussen direct zichtbaar zijn in het diagram. Blokken kunnen vrij over het werkblad worden verplaatst en in de gewenste volgorde worden gerangschikt. Om de modellen aan elkaar te koppelen, hoeft u alleen maar de pijl van het ene blok naar het andere te trekken.

Bedrijfslogica

Mendix

Toepassingslogica wordt in Mendix gecreëerd in de vorm van workflows, microflows en nanoflows. Dit zijn visuele manieren om uit te drukken wat traditioneel in functies of programmeermethodes terechtkomt. Met andere woorden, workflows, microflows en nanoflows maken het eenvoudig en intuïtief om complexe bedrijfslogica toe te voegen aan uw applicatieprocessen zonder code te hoeven schrijven.

Een microstroom bestaat uit de volgende soorten elementen:

Gebeurtenissen vertegenwoordigen het begin- en eindpunt van de microflow en speciale bewerkingen in de lus.

De invoerparameters voorzien de microflow van input uit zijn context.

Acties zijn handelingen die in een microstroom worden uitgevoerd.

Connectoren kunnen worden gedownload van de Mendix Marketplace om uw toepassing te verbinden met andere systemen.

Flows vormen een relatie tussen elementen

Met Splitsingen kunt u keuzes maken en verschillende paden weer combineren.

Fouthandlers kunnen worden ingesteld op een actie, splitsing of lus om te bepalen hoe de fout moet worden afgehandeld.

AppMaster

In de no-code bedrijfsproceseditor van het AppMaster.io platform kunt u complexere bedrijfsprocessen bouwen door extra voorwaarden en takken toe te voegen. Het bedrijfsprocesschema is opgebouwd uit blokken die verantwoordelijk zijn voor bepaalde functionaliteit. Er zijn al meer dan 1000 blokken op het platform die niet alleen afzonderlijke operaties uitvoeren, maar ook volwaardige bedrijfsprocessen. Om de flow van het proces in te stellen, worden de blokken met elkaar verbonden door middel van flowconnectors.

Standaard creëert elk bedrijfsproces Start & End blokken. Elk blok heeft 2 soorten connectors:

flow_connection - uitvoeringsstroomconnector, beschrijft de blokwachtrij;

var_connection - variabele connector, beschrijft welke variabele waar vandaan gehaald moet worden.

Alle blokken zijn gemakkelijk te verplaatsen en met elkaar te verbinden. Met behulp van AppMaster.io kunt u logica van elke complexiteit bouwen en alles creëren, van chatbots tot aangepaste bedrijfsdiensten.

Client web-applicaties

Mendix

Bij het maken van een Mendix app is het eerste wat je doet het kiezen van een navigatie layout. Deze lay-outs zijn het frame dat uw dynamische pagina's host, en ze zorgen voor een consistente structuur in de hele applicatie. Navigatie lay-outs in Mendix worden gemaakt met behulp van de lay-out editor van het platform, waarmee u de lay-out sjablonen die u nodig hebt voor uw pagina's kunt maken. Lay-outs gebruiken speciale besturingselementen zoals lay-outrasters, inhoudsplaatshouders, scrollcontainers, verschuifbare menubalken en slices om centraal de noodzakelijke paginalay-outsjablonen te definiëren die worden gebruikt bij het maken van de gebruikersinterface van uw toepassing.

Front-end Mendix gebruikt het Atlas UI framework om responsieve pagina's of native mobiele pagina's weer te geven. Het Mendix-framework is gebaseerd op een standaardthema dat volledig kan worden aangepast. Met de Theme Customizer tool kunt u eenvoudig een logo uploaden dat wordt gebruikt om uw merkkleuren te definiëren. Verschillende kleuren, lettertypen en grootte opties kunnen snel worden aangepast en bekeken.

Ook gebruikt Mendix Sass om de stijl te definiëren. Het low-code platform bevat een configuratiebestand met veel variabelen waarmee het thema kan worden aangepast en aangepast. De configuratie in Mendix is zo opgezet dat deze eenvoudig kan worden aangepast en uitgebreid door aangepaste Sass-bestanden aan te leveren. Het is ook mogelijk om de stijl direct uit te breiden met aangepaste CSS. Stijlen kunnen ook worden gedeeld, zoals beschreven in de volgende paragraaf over het creëren van een consistente gebruikersinterface.

AppMaster

AppMaster.io maakt gebruik van drag & drop technologie. Het platform heeft een aparte editor voor mobiele en webapplicaties. Vergelijken we de editor voor webapplicaties, dan bestaat deze uit verschillende werkgebieden:

het Main Menu-blok, waar nieuwe pagina's worden geplaatst die de navigatiebalk zullen vormen;

het blok Application Components, waar verborgen elementen worden geplaatst die vanuit elk deel van de applicatie kunnen worden aangeroepen - dit kunnen modale vensters of geneste pagina's zijn;

de centrale zone van de werkruimte, die ontworpen is om de inhoud en componenten van de pagina te bevatten.

Om een uniek app-ontwerp te maken, kunt u de backend van AppMaster.io eenvoudig integreren met elke aangepaste frontend. De Web Application Designer is ontworpen voor het maken van admin panels en Single Page Web Applications (SPA's), zoals klantportalen. Voor admin panels genereert AppMaster.io automatisch applicatiepagina's volgens de database en werkt de lijst bij telkens wanneer het databaseschema verandert.

Mobiele toepassing

Mendix

Mobiele apps in Mendix zijn native mobiele apps op basis van React Native. Ze gebruiken hun eigen gebruikersinterface-elementen voor snellere prestaties, vloeiendere animaties, natuurlijke interactiepatronen (zoals veegbewegingen) en betere toegang tot alle native mogelijkheden van het apparaat. React Native heeft een grote gemeenschap die voortdurend componenten en modules creëert, en deze gemeenschap ondersteunt gebruikers bij het bouwen van rijke native mobiele apps met talrijke uitbreidingsmogelijkheden. Voor het gemak van gebruikers zijn native mobiele applicaties bovendien gebaseerd op een offline-georiënteerde architectuur.

U kunt de Mendix mobiele app direct op uw apparaat bekijken via de Mendix Make It Native app (beschikbaar voor Android en iOS), door een QR-code te scannen in Mendix Studio Pro, of door handmatig een IP-adres in te voeren. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw app en op de startknop drukt, wordt de app automatisch herladen, waardoor uw wijzigingen snel zichtbaar worden en de oorspronkelijke staat behouden blijft, zodat u nog steeds op dezelfde pagina met dezelfde gegevens zit.

AppMaster

Met AppMaster kun je native mobiele apps bouwen voor iOS en Android op Swift UI en Kotlin. In tegenstelling tot Mendix is de front-end van mobiele applicaties op AppMaster logisch gescheiden van de back-end van de applicatie, waardoor je meer flexibele functionaliteit kunt samenstellen door slechts een paar blokken bedrijfsprocessen te veranderen / toe te voegen. Bovendien kunt u met een handig actiesysteem gebeurtenissen in een mobiele applicatie beheren zonder dat er complexe logische circuits aan te pas hoeven te komen.

DevOps

Mendix

Het Mendix platform biedt ontwikkelteams een framework om DevOps praktijken zoals monitoring en snelle inzet van applicaties te implementeren. Bovendien stellen de API's van het Mendix-platform ontwikkelteams in staat om de mogelijkheden van het Mendix-platform uit te breiden met DevOps-tools van derden naar keuze. Met dezelfde API's kunnen teams CI/CD pipelines implementeren bovenop het Mendix-platform om hun DevOps-processen volledig te automatiseren, inclusief build-, test- en releasestappen. Documentatie en referentie-implementaties voor de meest gebruikte tools zijn beschikbaar.

AppMaster

Met AppMaster kunt u uw applicaties snel implementeren met slechts één klik. Bovendien stelt een permanent logsysteem voor de belangrijkste processen van de applicatiebackend gebruikers in staat om fouten in de logica tijdig op te sporen. Het is mogelijk om extra logging toe te voegen met behulp van ingebouwde blokken.

De mogelijkheid om externe request API's en websockets te gebruiken maakt AppMaster tot de krachtigste applicatieontwikkelingstool in vergelijking met concurrenten. Daarnaast voegt de ingebouwde Swagger-tool flexibiliteit toe aan het controleren van bedrijfsprocessen en verzoeken van gebruikers, en kunt u fouten bij het bouwen van een applicatie op tijd voorkomen.

Prijzen

Mendix

4 basis prijsplannen zijn als volgt:

Gratis

Basic - met basic, vanaf $50 per maand, kunt u tot 5 mensen aantrekken om aan de applicatie te werken. Het verschil met Free is dat toegang tot de applicatie logs wordt verstrekt.

Standart - standaard, vanaf $800 per maand. Alles is hetzelfde als in de standaard, plus uitgebreide implementatiemogelijkheden en ondersteuning.

Premium - op aanvraag.

Daarnaast is er de mogelijkheid om in teams te organiseren, en elk plan bevat een samenwerkingsuitbreiding voor $10 per gebruiker.

AppMaster

Er zijn 5 hoofdgebruiksplannen:

Trial - gratis 14 dagen toegang tot het product (bevat alles in Explore hieronder).

Explore - vanaf $5 per maand. Omvat: 1 webapplicatie, 1 mobiele applicatie, 1 gebruiker in een team, maximaal 3 modules tegelijk geïnstalleerd, externe API-verzoeken.

Startup - vanaf $165 per maand. Omvat: 2 webapplicaties, 1 mobiele applicatie, 3 gebruikers in een team, maximaal 5 modules tegelijk geïnstalleerd, externe API-verzoeken, de mogelijkheid om databases en bestandsopslag te exporteren.

Zakelijk - vanaf 855 dollar per maand. Omvat: 3 webapplicaties, 2 mobiele applicaties, 5 gebruikers in een team, maximaal 10 modules tegelijkertijd geïnstalleerd, externe API-verzoeken, de mogelijkheid om databases en bestandsopslag te exporteren, toegang tot docker images en binaries van gegenereerde applicaties.

Enterprise - op verzoek en in overleg met AppMaster.

AppMaster introduceerde onder meer het Earn Credits-programma, dat cashback biedt voor verschillende activiteiten. Dus, bijvoorbeeld, voor het achterlaten van een recensie of een andere actie die nuttig is voor het AppMaster-team, kunt u een bedrag verdienen dat voldoende is voor abonnementen op de dienst.

Ook biedt de AppMaster-community speciale abonnementen voor non-profitorganisaties en studenten.

Conclusie

Mendix en AppMaster zijn zeer vergelijkbare platforms, echter, er zijn enkele verschillen. Zoals aan het begin van het artikel vermeld, is een van de belangrijkste kenmerken van het Mendix-platform de beschikbaarheid van een flexibel versiebeheersysteem, wat teamontwikkeling bijzonder handig maakt. Daarnaast is Mendix een geweldige start voor beginners in no-code en low-code ontwikkeling door de eenvoud en intuïtiviteit van de interface.

Het gratis plan is een geweldige aanvulling voor beginnende ontwikkelaars die zich op dit terrein begeven. Met AppMaster kunt u echter veel completere applicaties maken. Een ontwikkelde DevOps vereenvoudigt het ontwikkelingsproces en het zoeken naar logische fouten in de functionaliteit aanzienlijk. Bovendien biedt AppMaster zeer gunstige voorwaarden voor gebruikers, waardoor ze vanaf de eerste momenten van gebruik van het platform kunnen verdienen.