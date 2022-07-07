أصبحت الأدوات الخالية من التعليمات البرمجية والأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة أكثر شيوعًا ، مما أدى إلى تغيير عالم تطوير البرامج تمامًا. هناك حلول كاملة جاهزة في السوق لأي طلب للمستخدم. تؤدي العديد من الخيارات إلى تعقيد عملية الاختيار ، ولكن التحليل المقارن الجيد يمكن أن يحل هذه المشكلة. تقدم هذه المقالة تحليلاً مفصلاً لمنصتين - AppMaster.io و Mendix. سنقارن ميزاتها ووظائفها وتوافرها. اقرأ وقرر ما يناسبك أكثر.

ما هو AppMaster؟

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي بدون رمز مع إنشاء رمز تلقائي وخلفية كاملة للذكاء الاصطناعي. تتيح لك الأداة إنشاء تطبيقات الخادم والجوال والويب دون كتابة رمز. تتيح لك المنصة العمل مع الكتل المرئية وتوفر واجهة سهلة الاستخدام. AppMaster.io هي أداة احترافية تتيح لك إنشاء خادم وشبكة وتطبيقات محمولة أصلية مع إنشاء الواجهة الخلفية على لغة Go ، وإنشاء قواعد بيانات تعمل على PostgreSQL ، وإنشاء عمليات تجارية ، وتنزيل التعليمات البرمجية المصدر لمزيد من العمل المستقل.

باستخدام AppMaster.io ، يمكنك إنشاء تطبيقات جاهزة تعمل مع كل من الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية ، دون معرفة أي لغة برمجة ، قم بتنزيل كود المصدر لمزيد من العمل المستقل.

ما هو منديكس؟

Mendix عبارة عن نظام أساسي منخفض التعليمات البرمجية للتطوير التعاوني لتطبيقات الهاتف المحمول والويب.

الميزة الرئيسية للنظام الأساسي هي نظام التحكم في الإصدار. يمكن دمج التغييرات في المستودع بعد اكتمال المهمة. تؤدي التغييرات في الفرع الرئيسي إلى تحديث قسري للتطبيقات المبنية على النظام الأساسي ، لذلك يتم التحقق من صحة الفرع الرئيسي بطريقة خاصة للأخطاء قبل النشر.

قواعد بيانات

لنبدأ قسم مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بنا. لكي تعمل معظم التطبيقات ، تحتاج أولاً إلى إعداد قاعدة بيانات تخزن جميع المعلومات. تعد القدرة على إنشاء قواعد البيانات الخارجية أو دمجها أو استخدامها وإدارتها إحدى الميزات الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها منشئ التطبيقات.

منديكس

يتم استضافة التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لمنصة Mendix أعلى قاعدة بيانات SQL الخاصة بها ، والتي يتم إنشاؤها وإدارتها بواسطة النظام الأساسي ولا تتطلب مسؤول قاعدة بيانات مخصصًا. مصمم نموذج البيانات في Mendix هو نموذج مرئي يمكنك من خلاله إنشاء جداول البيانات وتحديد أنواع لحقولها. يمكنك أيضًا إعداد العلاقات بين الجداول عن طريق سحب الأسهم من جدول إلى آخر.

AppMaster

في AppMaster.io ، يتم تقديم قواعد البيانات من خلال مصمم نماذج البيانات ، حيث يمكنك إنشاء مخطط قاعدة بيانات وإنشاء نماذج بيانات وبناء علاقات بينها وإضافة حقول. الميزة الرئيسية لاستخدام مصمم قاعدة البيانات المرئية هي أن جميع الجداول في قاعدة البيانات والعلاقات بينها تكون مرئية على الفور في الرسم التخطيطي. يمكن نقل الكتل بحرية حول مساحة العمل وترتيبها بالترتيب المطلوب. لربط النماذج معًا ، تحتاج فقط إلى مد السهم من كتلة إلى أخرى.

منطق الأعمال

منديكس

يتم إنشاء منطق التطبيق في Mendix في شكل تدفقات عمل ، وتدفقات متناهية الصغر ، وتدفقات نانوية. هذه طرق مرئية للتعبير عما ينتهي به الأمر تقليديًا في الوظائف أو طرق البرمجة. بعبارة أخرى ، تجعل تدفقات العمل والتدفقات الدقيقة والتدفق النانوي من السهل والبديهي إضافة منطق الأعمال المعقد إلى عمليات التطبيق دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.

يتم إنشاء منطق التطبيق في Mendix في شكل تدفقات عمل ، وتدفقات متناهية الصغر ، وتدفقات نانوية. هذه طرق مرئية للتعبير عما ينتهي به الأمر تقليديًا في الوظائف أو طرق البرمجة. بعبارة أخرى ، تجعل تدفقات العمل والتدفقات الدقيقة والتدفق النانوي من السهل والبديهي إضافة منطق الأعمال المعقد إلى عمليات التطبيق دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.

يتكون التدفق الدقيق من الأنواع التالية من العناصر:

تمثل الأحداث نقطتي البداية والنهاية لعمليات التدفق الدقيق والعمليات الخاصة في الحلقة.



توفر معلمات الإدخال التدفقات الدقيقة مع مدخلات من سياقها.



الإجراءات هي الإجراءات التي يتم تنفيذها في microflow.



يمكن تنزيل الموصلات من Mendix Marketplace لتوصيل تطبيقك بأنظمة أخرى.



تشكل التدفقات علاقة بين العناصر



تسمح لك الانقسامات بالاختيار والجمع بين المسارات المختلفة مرة أخرى.



يمكن تعيين معالجات الأخطاء على إجراء أو تقسيم أو حلقة لتحديد كيفية معالجة الخطأ.

AppMaster

في محرر عمليات الأعمال بدون رمز لمنصة AppMaster.io ، يمكنك إنشاء عمليات أعمال أكثر تعقيدًا عن طريق إضافة شروط وفروع إضافية. تم إنشاء مخطط إجراءات العمل من الكتل المسؤولة عن وظائف معينة. بالفعل ، هناك أكثر من 1000 كتلة على المنصة لا تؤدي فقط عمليات فردية ولكن أيضًا عمليات تجارية كاملة. لضبط تدفق العملية ، ترتبط الكتل ببعضها البعض باستخدام موصلات التدفق.

بشكل افتراضي ، تقوم كل عملية تجارية بإنشاء كتل البداية والنهاية. تحتوي كل كتلة على نوعين من الموصلات:

flow_connection - موصل تدفق التنفيذ ، يصف قائمة انتظار الكتلة ؛

var_connection - موصل متغير ، يصف المتغير الذي يجب أن يؤخذ من المكان.

جميع الكتل سهلة النقل والتواصل مع بعضها البعض. بمساعدة AppMaster.io ، يمكنك بناء منطق لأي تعقيد وإنشاء كل شيء من روبوتات المحادثة إلى خدمات الشركات المخصصة.

تطبيقات الويب للعملاء

منديكس

عند إنشاء تطبيق Mendix ، فإن أول شيء تفعله هو اختيار تخطيط التنقل. هذه التخطيطات هي الإطار الذي يستضيف صفحاتك الديناميكية ، وتوفر بنية متسقة في جميع أنحاء التطبيق. يتم إنشاء تخطيطات التنقل في Mendix باستخدام محرر تخطيط النظام الأساسي ، والذي يسمح لك بإنشاء قوالب التخطيط التي تحتاجها لصفحاتك. تستخدم التخطيطات عناصر تحكم خاصة مثل شبكات التخطيط والعناصر النائبة للمحتوى وحاويات التمرير وأشرطة القوائم المنزلقة والشرائح لتحديد قوالب تخطيط الصفحة الضرورية بشكل مركزي لاستخدامها عند إنشاء واجهة مستخدم التطبيق الخاص بك.

يستخدم Front end Mendix إطار عمل Atlas UI لعرض الصفحات سريعة الاستجابة أو صفحات الجوال الأصلية. يعتمد إطار عمل Mendix على سمة افتراضية يمكن تخصيصها بالكامل. باستخدام أداة Theme Customizer ، يمكنك بسهولة تحميل شعار يستخدم لتحديد ألوان علامتك التجارية. يمكن تعديل خيارات الألوان والخطوط والحجم المختلفة ومعاينتها بسرعة.

أيضًا ، يستخدم Mendix Sass لتحديد النمط. يحتوي النظام الأساسي منخفض الكود على ملف تكوين به العديد من المتغيرات التي يمكن استخدامها لتخصيص السمة وتخصيصها. تم إعداد التكوين في Mendix بحيث يمكن تعديله وتوسيعه بسهولة من خلال توفير ملفات Sass المخصصة. من الممكن أيضًا توسيع النمط مباشرةً باستخدام CSS المخصص. يمكن أيضًا مشاركة الأنماط ، كما هو موضح في القسم التالي حول إنشاء واجهة مستخدم متسقة.

AppMaster

يستخدم AppMaster.io تقنية السحب والإفلات. يحتوي النظام الأساسي على محرر منفصل لتطبيقات الجوال والويب. إذا قارنا محرر تطبيق الويب ، فإنه يتكون من عدة مجالات عمل:

كتلة القائمة الرئيسية ، حيث يتم وضع الصفحات الجديدة التي ستشكل شريط التنقل ؛



كتلة Application Components ، حيث يتم وضع العناصر المخفية لاستدعائها من أي جزء من التطبيق - يمكن أن تكون هذه نوافذ مشروطة أو صفحات متداخلة ؛



المنطقة المركزية لمساحة العمل ، المصممة لاحتواء محتوى الصفحة ومكوناتها.



لإنشاء تصميم تطبيق فريد ، يمكنك بسهولة دمج الواجهة الخلفية AppMaster.io مع أي واجهة أمامية مخصصة. تم تصميم Web Application Designer لإنشاء لوحات إدارة وتطبيقات ويب أحادية الصفحة (SPA) ، مثل بوابات العملاء. بالنسبة إلى لوحات الإدارة ، يقوم AppMaster.io تلقائيًا بإنشاء صفحات التطبيق وفقًا لقاعدة البيانات وتحديث القائمة في كل مرة يتغير فيها مخطط قاعدة البيانات.

تطبيق الهاتف المحمول

منديكس

تطبيقات الأجهزة المحمولة في Mendix هي تطبيقات جوال أصلية تعتمد على React Native. يستخدمون عناصر واجهة المستخدم الخاصة بهم لتقديم أداء أسرع ، ورسوم متحركة أكثر سلاسة ، وأنماط تفاعل طبيعية (مثل إيماءات التمرير) ، ووصول أفضل إلى جميع الإمكانات الأصلية للجهاز. يحتوي React Native على مجتمع كبير يعمل باستمرار على إنشاء مكونات ووحدات ، ويدعم هذا المجتمع المستخدمين في بناء تطبيقات محمولة أصلية غنية مع العديد من خيارات التوسع. علاوة على ذلك ، من أجل راحة المستخدمين ، تعتمد تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية على بنية غير متصلة بالإنترنت.

يمكنك عرض تطبيق Mendix للجوال مباشرة على جهازك من خلال تطبيق Mendix Make It Native (متاح لنظامي Android و iOS) ، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة في Mendix Studio Pro ، أو عن طريق إدخال عنوان IP يدويًا. عند إجراء تغييرات على تطبيقك والضغط على زر البدء ، سيتم إعادة تحميل التطبيق تلقائيًا ، مما يجعل التغييرات مرئية بسرعة مع الحفاظ على الحالة الأصلية حتى تظل على نفس الصفحة بنفس البيانات.

AppMaster

يتيح لك AppMaster إنشاء تطبيقات جوال أصلية لنظامي التشغيل iOS و Android على Swift UI و Kotlin. على عكس Mendix ، يتم فصل الواجهة الأمامية لتطبيقات الهاتف المحمول على AppMaster منطقياً عن النهاية الخلفية للتطبيق ، مما يسمح لك بتجميع وظائف أكثر مرونة عن طريق تغيير / إضافة مجموعات قليلة فقط من العمليات التجارية. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك نظام العمل المناسب إدارة الأحداث في تطبيق الهاتف المحمول دون تدخل دوائر منطقية معقدة.

DevOps

منديكس

توفر منصة Mendix لفرق التطوير إطار عمل لتنفيذ ممارسات DevOps مثل المراقبة والنشر السريع للتطبيقات. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح واجهات برمجة التطبيقات للنظام الأساسي Mendix لفرق التطوير بتوسيع إمكانات النظام الأساسي Mendix باستخدام أدوات DevOps للجهات الخارجية التي يختارونها. باستخدام نفس واجهات برمجة التطبيقات ، يمكن للفرق تنفيذ خطوط أنابيب CI / CD أعلى منصة Mendix لأتمتة عمليات DevOps بالكامل ، بما في ذلك خطوات الإنشاء والاختبار والإصدار. يتوفر التوثيق والتطبيقات المرجعية للأدوات الأكثر استخدامًا.

AppMaster

باستخدام AppMaster ، يمكنك نشر تطبيقاتك بسرعة بنقرة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح نظام التسجيل الدائم للعمليات الرئيسية لواجهة التطبيق للمستخدمين اكتشاف الأخطاء في المنطق في الوقت المناسب. من الممكن إضافة تسجيلات إضافية باستخدام الكتل المدمجة.

إن القدرة على استخدام واجهات برمجة التطبيقات ومآخذ الويب الخارجية للطلبات تجعل AppMaster أقوى أداة لتطوير التطبيقات مقارنة بالمنافسين. بالإضافة إلى ذلك ، تضيف أداة Swagger المضمنة المرونة لفحص العمليات التجارية وطلبات المستخدمين ، وتتيح لك تجنب الأخطاء في إنشاء تطبيق في الوقت المناسب.

التسعير

منديكس

4 خطط تسعير أساسية هي كما يلي:

حر



أساسي - أساسي ، من 50 دولارًا شهريًا ، يسمح لك بجذب ما يصل إلى 5 أشخاص للعمل على التطبيق. الاختلاف عن Free هو أنه يتم توفير الوصول إلى سجلات التطبيق.



ستاندارت - قياسي ، من 800 دولار شهريًا. كل شيء هو نفسه كما في المعيار ، بالإضافة إلى خيارات النشر الموسعة والدعم.



قسط - عند الطلب.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك القدرة على التنظيم في فرق ، وتتضمن كل خطة امتداد تعاون بقيمة 10 دولارات لكل مستخدم.

AppMaster

هناك 5 خطط استخدام رئيسية:

نسخة تجريبية - وصول مجاني إلى المنتج لمدة 14 يومًا (يحتوي على كل شيء في "استكشاف" أدناه).



استكشف - من 5 دولارات شهريًا. يتضمن: تطبيق ويب واحد ، تطبيق جوال واحد ، مستخدم واحد في فريق ، ما يصل إلى 3 وحدات مثبتة في نفس الوقت ، طلبات واجهة برمجة تطبيقات خارجية.



بدء التشغيل - من 165 دولارًا أمريكيًا في الشهر. يتضمن: 2 تطبيق ويب ، تطبيق جوال واحد ، 3 مستخدمين في فريق ، ما يصل إلى 5 وحدات مثبتة في وقت واحد ، طلبات API الخارجية ، والقدرة على تصدير قواعد البيانات وتخزين الملفات.



الأعمال - من 855 دولارًا أمريكيًا في الشهر. يتضمن: 3 تطبيقات ويب ، 2 تطبيقات جوال ، 5 مستخدمين في فريق ، ما يصل إلى 10 وحدات مثبتة في وقت واحد ، طلبات API الخارجية ، والقدرة على تصدير قواعد البيانات وتخزين الملفات ، والوصول إلى صور عامل التحميل وثنائيات التطبيقات التي تم إنشاؤها.



المؤسسة - عند الطلب والاتفاق مع AppMaster.

من بين أشياء أخرى ، قدم AppMaster برنامج Earn Credits ، والذي يوفر استرداد نقدي لأنشطة مختلفة. لذلك ، على سبيل المثال ، لترك مراجعة أو أي إجراء آخر مفيد لفريق AppMaster ، يمكنك كسب مبلغ كافٍ للاشتراكات في الخدمة.

أيضًا ، يوفر مجتمع AppMaster اشتراكات خاصة للمنظمات غير الربحية والطلاب.

استنتاج

Mendix و AppMaster هما منصتان متشابهتان للغاية ، ومع ذلك ، هناك بعض الاختلافات. كما ذكرنا في بداية المقال ، فإن إحدى أهم ميزات منصة Mendix هي توفر نظام مرن للتحكم في الإصدار ، مما يجعل تطوير الفريق أمرًا مريحًا بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك ، تعد Mendix بداية رائعة للمبتدئين في تطوير البرامج الخالية من التعليمات البرمجية والمنخفضة بسبب بساطة الواجهة وحدسها.

تعد الخطة المجانية إضافة رائعة للمطورين المبتدئين الذين يجربون أيديهم في هذا المجال. ومع ذلك ، يتيح لك AppMaster إنشاء تطبيقات أكثر اكتمالا. يبسط DevOps المطور بشكل كبير عملية التطوير والبحث عن الأخطاء المنطقية في الوظائف. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر AppMaster ظروفًا مواتية جدًا للمستخدمين ، مما يسمح لهم بالكسب من اللحظات الأولى لاستخدام النظام الأساسي.