No-Code- und Low-Code-Tools werden immer beliebter und verändern die Welt der Softwareentwicklung völlig. Auf dem Markt gibt es fertige Lösungen für jeden Benutzerwunsch. Viele Optionen erschweren den Auswahlprozess, aber eine gute vergleichende Analyse kann dieses Problem lösen. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Analyse von zwei Plattformen - AppMaster.io und Mendix. Wir vergleichen ihre Eigenschaften, Funktionalität und Verfügbarkeit. Lesen Sie und entscheiden Sie, was am besten zu Ihnen passt.

Was ist AppMaster?

AppMaster.io ist eine no-code Plattform mit automatischer Code-Generierung und einem vollständigen AI-Backend. Das Tool ermöglicht es Ihnen, Server-, Mobil- und Webanwendungen zu erstellen, ohne Code zu schreiben. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, mit visuellen Blöcken zu arbeiten und bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle. AppMaster.io ist ein professionelles Tool, mit dem Sie Server-, Web- und native mobile Anwendungen mit Backend-Generierung auf Basis der Sprache Go erstellen, Datenbanken auf Basis von PostgreSQL anlegen, Geschäftsprozesse erstellen und Quellcode für die weitere unabhängige Arbeit herunterladen können.

Mit AppMaster.io können Sie fertige Anwendungen erstellen, die sowohl mit dem Backend als auch mit dem Frontend funktionieren, ohne dass Sie eine Programmiersprache beherrschen müssen, und den Quellcode für die weitere unabhängige Arbeit herunterladen.

Was ist Mendix?

Mendix ist eine Low-Code-Plattform für die gemeinschaftliche Entwicklung von mobilen und Web-Anwendungen.

Das Hauptmerkmal der Plattform ist das Versionskontrollsystem. Änderungen können nach der Fertigstellung der Aufgabe in das Repository eingefügt werden. Änderungen im Hauptzweig führen zu einer erzwungenen Aktualisierung der auf der Plattform erstellten Anwendungen, so dass der Master-Zweig vor der Bereitstellung auf besondere Weise auf Fehler überprüft wird.

Datenbanken

Beginnen wir mit dem Abschnitt über die Datenbanken. Damit die meisten Anwendungen funktionieren, müssen Sie zunächst eine Datenbank einrichten, in der alle Informationen gespeichert werden. Die Möglichkeit, externe Datenbanken zu erstellen, zu integrieren oder zu verwenden und zu verwalten, ist eine der wichtigsten Funktionen, die ein App Builder haben sollte.

Mendix

Die Low-Code-Anwendungen der Mendix-Plattform werden auf einer eigenen SQL-Datenbank gehostet, die von der Plattform erstellt und verwaltet wird und keinen eigenen Datenbankadministrator erfordert. Der Datenmodell-Designer in Mendix ist ein visuelles Formular, in dem Sie Datentabellen erstellen und Typen für deren Felder auswählen können. Sie können auch Beziehungen zwischen Tabellen einrichten, indem Sie Pfeile von Tabelle zu Tabelle ziehen.

AppMaster

In AppMaster.io werden Datenbanken durch den Data Models Designer dargestellt, in dem Sie ein Datenbankschema erstellen, Datenmodelle erstellen, Beziehungen zwischen ihnen aufbauen und Felder hinzufügen können. Der Hauptvorteil der Verwendung des visuellen Datenbankdesigners ist, dass alle Tabellen in der Datenbank und die Beziehungen zwischen ihnen sofort im Diagramm sichtbar sind. Die Blöcke können frei im Arbeitsbereich verschoben und in der gewünschten Reihenfolge angeordnet werden. Um die Modelle miteinander zu verbinden, müssen Sie nur den Pfeil von einem Block zum anderen ziehen.

Geschäftslogik

Mendix

Die Anwendungslogik wird in Mendix in Form von Workflows, Microflows und Nanoflows erstellt. Dies sind visuelle Wege, um das auszudrücken, was traditionell in Funktionen oder Programmiermethoden landet. Mit anderen Worten: Workflows, Microflows und Nanoflows machen es einfach und intuitiv, komplexe Geschäftslogik zu Ihren Anwendungsprozessen hinzuzufügen, ohne dass Sie Code schreiben müssen.

Ein Mikroablauf besteht aus den folgenden Arten von Elementen:

Ereignisse stellen die Start- und Endpunkte des Mikroablaufs und spezielle Operationen in der Schleife dar.



Die Eingabeparameter versorgen den Mikroablauf mit Input aus seinem Kontext.



Aktionen sind Aktionen, die in einem Mikroablauf ausgeführt werden.



Konnektoren können vom Mendix Marketplace heruntergeladen werden, um Ihre Anwendung mit anderen Systemen zu verbinden.



Flows bilden eine Beziehung zwischen Elementen



Splits ermöglichen es Ihnen, Entscheidungen zu treffen und verschiedene Pfade wieder zu kombinieren.



Fehlerhandler können auf eine Aktion, einen Split oder eine Schleife gesetzt werden, um festzulegen, wie der Fehler zu behandeln ist.

AppMaster

Im No-Code-Geschäftsprozess-Editor der AppMaster.io-Plattform können Sie komplexere Geschäftsprozesse erstellen, indem Sie zusätzliche Bedingungen und Verzweigungen hinzufügen. Das Geschäftsprozessschema besteht aus Blöcken, die für bestimmte Funktionen verantwortlich sind. Es gibt bereits mehr als 1000 Blöcke auf der Plattform, die nicht nur einzelne Operationen, sondern auch vollwertige Geschäftsprozesse ausführen. Um den Ablauf des Prozesses festzulegen, werden die Blöcke mit Hilfe von Ablaufkonnektoren miteinander verbunden.

Standardmäßig erstellt jeder Geschäftsprozess Start- und Endblöcke. Jeder Block hat 2 Arten von Konnektoren:

flow_connection - Ausführungsfluss-Konnektor, beschreibt die Blockwarteschlange;

var_connection - Variablenkonnektor, der beschreibt, welche Variable woher genommen werden soll.

Alle Blöcke sind einfach zu verschieben und miteinander zu verbinden. Mit Hilfe von AppMaster.io können Sie beliebig komplexe Logik aufbauen und alles von Chatbots bis hin zu benutzerdefinierten Unternehmensdiensten erstellen.

Client-Web-Applikationen

Mendix

Wenn Sie eine Mendix-Applikation erstellen, wählen Sie als erstes ein Navigationslayout. Diese Layouts bilden den Rahmen für Ihre dynamischen Seiten und sorgen für eine einheitliche Struktur in der gesamten Anwendung. Navigationslayouts in Mendix werden mit dem Layout-Editor der Plattform erstellt, der es Ihnen ermöglicht, die Layoutvorlagen zu erstellen, die Sie für Ihre Seiten benötigen. Layouts verwenden spezielle Steuerelemente wie Layoutraster, Inhaltsplatzhalter, Scrollcontainer, verschiebbare Menüleisten und Slices, um die notwendigen Seitenlayoutvorlagen zentral zu definieren, die bei der Erstellung der Benutzeroberfläche Ihrer Anwendung verwendet werden.

Das Frontend von Mendix nutzt das Atlas UI-Framework, um responsive Seiten oder native mobile Seiten darzustellen. Das Mendix-Framework basiert auf einem Standard-Theme, das vollständig angepasst werden kann. Mit dem Theme Customizer-Tool können Sie ganz einfach ein Logo hochladen, das zur Definition Ihrer Markenfarben verwendet wird. Verschiedene Farben, Schriftarten und Größenoptionen können schnell angepasst und in der Vorschau angezeigt werden.

Außerdem verwendet Mendix Sass, um den Stil zu definieren. Die Low-Code-Plattform enthält eine Konfigurationsdatei mit vielen Variablen, die zur Anpassung und Gestaltung des Themes verwendet werden können. Die Konfiguration in Mendix ist so aufgebaut, dass sie leicht verändert und erweitert werden kann, indem eigene Sass-Dateien bereitgestellt werden. Es ist auch möglich, den Style direkt mit benutzerdefiniertem CSS zu erweitern. Styles können auch gemeinsam genutzt werden, wie im nächsten Abschnitt über die Erstellung einer einheitlichen Benutzeroberfläche beschrieben.

AppMaster

AppMaster.io verwendet die Drag & Drop-Technologie. Die Plattform verfügt über einen separaten Editor für mobile und Webanwendungen. Wenn wir den Editor für Webanwendungen vergleichen, dann besteht er aus mehreren Arbeitsbereichen:

der Hauptmenü-Block, in dem neue Seiten platziert werden, die die Navigationsleiste bilden;



der Block Anwendungskomponenten, in dem versteckte Elemente platziert werden, um sie von jedem Teil der Anwendung aus aufrufen zu können - dies können modale Fenster oder verschachtelte Seiten sein;



die zentrale Zone des Arbeitsbereichs, die den Inhalt und die Komponenten der Seite enthalten soll.



Um ein einzigartiges App-Design zu erstellen, können Sie das AppMaster.io-Backend einfach mit einem beliebigen benutzerdefinierten Frontend integrieren. Der Web Application Designer ist für die Erstellung von Admin Panels und Single Page Web Applications (SPAs), wie z.B. Kundenportale, konzipiert. Für Admin-Panels generiert AppMaster.io automatisch Anwendungsseiten entsprechend der Datenbank und aktualisiert die Liste jedes Mal, wenn sich das Datenbankschema ändert.

Mobile Anwendung

Mendix

Mobile Apps in Mendix sind native mobile Apps, die auf React Native basieren. Sie verwenden ihre eigenen Benutzeroberflächenelemente, um eine schnellere Leistung, flüssigere Animationen, natürliche Interaktionsmuster (z. B. Wischgesten) und einen besseren Zugriff auf alle nativen Funktionen des Geräts zu bieten. React Native verfügt über eine große Community, die ständig neue Komponenten und Module entwickelt. Diese Community unterstützt die Benutzer bei der Erstellung von reichhaltigen nativen mobilen Anwendungen mit zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten. Darüber hinaus basieren die nativen mobilen Anwendungen auf einer offline-orientierten Architektur, um den Nutzern die Arbeit zu erleichtern.

Sie können die Mendix Mobile App direkt auf Ihrem Gerät über die Mendix Make It Native App (verfügbar für Android und iOS), durch Scannen eines QR-Codes in Mendix Studio Pro oder durch manuelle Eingabe einer IP-Adresse anzeigen. Wenn Sie Änderungen an Ihrer App vornehmen und auf den Start-Button drücken, wird die App automatisch neu geladen, so dass Ihre Änderungen schnell sichtbar werden und der ursprüngliche Zustand erhalten bleibt, so dass Sie immer noch auf der gleichen Seite mit den gleichen Daten sind.

AppMaster

Mit AppMaster können Sie native mobile Apps für iOS und Android auf Basis von Swift UI und Kotlin erstellen. Im Gegensatz zu Mendix ist das Frontend mobiler Anwendungen in AppMaster logisch vom Backend der Anwendung getrennt, was es Ihnen ermöglicht, flexiblere Funktionalitäten zusammenzustellen, indem Sie nur wenige Blöcke von Geschäftsprozessen ändern oder hinzufügen. Darüber hinaus ermöglicht ein komfortables Aktionssystem die Verwaltung von Ereignissen in einer mobilen Anwendung ohne die Einbeziehung komplexer logischer Schaltungen.

DevOps

Mendix

Die Mendix-Plattform bietet Entwicklungsteams ein Framework zur Implementierung von DevOps-Praktiken wie Überwachung und schnelle Bereitstellung von Anwendungen. Darüber hinaus ermöglichen es die APIs der Mendix-Plattform den Entwicklungsteams, die Fähigkeiten der Mendix-Plattform mit den DevOps-Tools von Drittanbietern ihrer Wahl zu erweitern. Mit denselben APIs können Teams CI/CD-Pipelines auf der Mendix-Plattform implementieren, um ihre DevOps-Prozesse vollständig zu automatisieren, einschließlich der Build-, Test- und Release-Schritte. Dokumentation und Referenzimplementierungen für die am häufigsten verwendeten Tools sind verfügbar.

AppMaster

Mit AppMaster können Sie Ihre Anwendungen mit nur einem Klick schnell bereitstellen. Darüber hinaus ermöglicht ein permanentes Logging-System für die Hauptprozesse des Anwendungs-Backends den Benutzern, Fehler in der Logik rechtzeitig zu erkennen. Es ist möglich, zusätzliches Logging mit Hilfe eingebauter Blöcke hinzuzufügen.

Die Möglichkeit, externe Request-APIs und Websockets zu nutzen, macht AppMaster zum leistungsfähigsten Anwendungsentwicklungswerkzeug im Vergleich zu den Wettbewerbern. Darüber hinaus bietet das integrierte Swagger-Tool zusätzliche Flexibilität bei der Überprüfung von Geschäftsprozessen und Benutzeranfragen und ermöglicht es Ihnen, Fehler bei der Erstellung einer Anwendung rechtzeitig zu vermeiden.

Preisgestaltung

Mendix

4 grundlegende Preispläne sind wie folgt:

Kostenlos



Basic - Basic, ab $50 pro Monat, ermöglicht es Ihnen, bis zu 5 Personen für die Arbeit an der Anwendung zu gewinnen. Der Unterschied zu Free besteht darin, dass der Zugriff auf die Anwendungsprotokolle möglich ist.



Standard - Standard, ab $800 pro Monat. Alles ist gleich wie bei der Standardversion, plus erweiterte Einsatzmöglichkeiten und Support.



Premium - auf Anfrage.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich in Teams zu organisieren, und jeder Plan beinhaltet eine Kollaborationserweiterung für $10 pro Benutzer.

AppMaster

Es gibt 5 Hauptnutzungspläne:

Trial - kostenloser 14-tägiger Zugriff auf das Produkt (enthält alles, was in Explore unten steht).



Explore - ab $5 pro Monat. Enthält: 1 Webanwendung, 1 mobile Anwendung, 1 Benutzer in einem Team, bis zu 3 gleichzeitig installierte Module, externe API-Anfragen.



Startup - ab $165 pro Monat. Enthält: 2 Webanwendungen, 1 mobile Anwendung, 3 Benutzer in einem Team, bis zu 5 gleichzeitig installierte Module, externe API-Anfragen, die Möglichkeit, Datenbanken und Dateispeicher zu exportieren.



Business - ab $855 pro Monat. Beinhaltet: 3 Webanwendungen, 2 mobile Anwendungen, 5 Benutzer in einem Team, bis zu 10 gleichzeitig installierte Module, externe API-Anfragen, die Möglichkeit, Datenbanken und Dateispeicher zu exportieren, Zugriff auf Docker-Images und Binärdateien der generierten Anwendungen.



Enterprise - auf Anfrage und nach Vereinbarung mit AppMaster.

Unter anderem hat AppMaster das Earn-Credits-Programm eingeführt, das Cashback für verschiedene Aktivitäten bietet. So können Sie z. B. für das Hinterlassen einer Bewertung oder eine andere für das AppMaster-Team nützliche Aktion einen Betrag verdienen, der für Abonnements für den Dienst ausreicht.

Außerdem bietet die AppMaster-Community spezielle Abonnements für gemeinnützige Organisationen und Studenten an.

Fazit

Mendix und AppMaster sind sehr ähnliche Plattformen, dennoch gibt es einige Unterschiede. Wie bereits zu Beginn des Artikels erwähnt, ist eines der wichtigsten Merkmale der Mendix-Plattform die Verfügbarkeit eines flexiblen Versionskontrollsystems, das die Entwicklung im Team besonders komfortabel macht. Darüber hinaus ist Mendix aufgrund der Einfachheit und Intuitivität der Schnittstelle ein großartiger Einstieg für Anfänger in die No-Code- und Low-Code-Entwicklung.

Der kostenlose Plan ist eine großartige Ergänzung für Anfänger, die sich in diesem Bereich versuchen. Mit AppMaster können Sie jedoch viel umfangreichere Anwendungen erstellen. Ein entwickeltes DevOps vereinfacht den Entwicklungsprozess und die Suche nach logischen Fehlern in der Funktionalität erheblich. Darüber hinaus bietet AppMaster sehr günstige Bedingungen für die Nutzer, so dass sie von den ersten Momenten der Nutzung der Plattform an Geld verdienen können.