No-code и low-code инструменты набирают все большую популярность, полностью меняя мир программной разработки. На рынке полно готовых решений под любой запрос пользователя.

Многие варианты усложняют процесс выбора, но хороший сравнительный анализ может решить такой вопрос. В этой статье представлен подробный анализ двух платформ — AppMaster.io и Mendix. Мы сравнили их возможности, функциональность и доступность. Прочтите и решите, что вам больше подходит.

Что такое Appmaster?

AppMaster.io — это no-code платформа с автоматической генерацией кода и полноценным бэкендом, созданным с помощью ИИ. Инструмент позволяет создавать серверные, мобильные и веб-приложения без написания кода. Платформа позволяет работать с визуальными блоками и предоставляет удобный интерфейс.

AppMaster.io — профессиональный инструмент, позволяющий создавать серверные, веб- и нативные мобильные приложения с бэкенд-генерацией на языке Go, создавать базы данных, работающие на PostgreSQL, строить бизнес-процессы, загружать исходный код для дальнейшей самостоятельной работы. С AppMaster.io вы можете создавать готовые приложения, работающие как с бэкендом, так и с фронтендом, не зная ни одного языка программирования.

Что такое Mendix?

Mendix — это low-code платформа для совместной разработки мобильных и веб-приложений. Основной особенностью платформы является наличие системы контроля версий. Изменения могут быть объединены в репозитории после завершения задачи. Изменения в основном коде провоцирует принудительное обновление собранных на платформе приложений, поэтому master-branch валидируется особым образом на наличие ошибок перед деплоем.

Базы данных



Начнем наш обзор с базы данных. Для работы большинства приложений сначала нужно настроить базу данных, в которой будет храниться вся информация. Возможность создавать, интегрировать или использовать внешние базы данных и управлять ими — одна из ключевых функций, которые должны присутствовать в конструкторе приложений.

Mendix

Приложения low-code платформы Mendix размещаются поверх собственной базы данных SQL, которая создается и управляется платформой и не требует специального администратора базы данных. Дизайнер дата-моделей в Mendix представляет собой визуальную форму, в которой можно создавать таблицы данных и выбирать типы для их полей. Также можно настраивать отношения между таблицами, протягивая стрелки от таблицы к таблице.

AppMaster

В AppMaster.io базы данных представлены через Data Models Designer, где можно построить схему базы данных, создать модели данных, выстроить связи между ними и добавить поля. Главное преимущество использования визуального дизайнера базы данных это то, что на схеме сразу видны все таблицы базы данных и связи между ними. Блоки можно свободно перемещать по рабочей области и выстраивать в нужном порядке. Чтобы связать модели между собой, нужно просто протянуть стрелку от одного блока к другому.

Бизнес логика

Mendix

Логика приложения создается в Mendix в виде рабочих процессов, микропотоков и нанопотоков. Это визуальные способы выражения того, что традиционно заканчивается в функциях или методах программирования. Другими словами, рабочие процессы, микропотоки и нанопотоки позволяют легко и наглядно добавлять сложную бизнес-логику в процессы вашего приложения без необходимости написания кода.

Логика в Mendix разделена для серверных и клиентских приложений. Микропотоки и бизнес-правила используются для построения логики на стороне сервера, поскольку микропотоки позволяют выразить логику вашего приложения. Микропоток может выполнять такие действия, как создание и обновление объектов, отображение страниц, выбор и подключение к внешним системам. Микропотоки можно вызывать из рабочих процессов, если они настроены как системная задача в определении рабочего процесса. Предоставление микропотоков в качестве настраиваемых действий рабочего процесса означает, что логику можно легко использовать повторно.

Микропоток состоит из следующих типов элементов:

События представляют начальную и конечную точки микропотока и специальные операции в цикле.



Входные параметры обеспечивают микропоток входными данными из его контекста.



Действия — это действия, которые выполняются в микропотоке.



Коннекторы можно загрузить с Mendix Marketplace для подключения вашего приложения к другим системам.



Потоки образуют связь между элементами



Разделения позволяют делать выбор и снова объединять разные пути.



Обработчики ошибок могут быть установлены для действия, разделения или цикла, чтобы определить, как обрабатывать ошибку.



AppMaster

В редакторе бизнес процессов no-code платформы AppMaster.io можно строить более сложные бизнес-процессы, добавляя дополнительные условия и разветвления.

Схема бизнес-процессов строится из блоков, отвечающих за определенный функционал. Уже сейчас на платформе более 1000 блоков, которые выполняют не только единичные операции, но и полноценные бизнес-процессы. Чтобы задать направление выполнения процесса, блоки соединяются между собой с помощью коннекторов.

По умолчанию в каждом бизнес процессе создаются блоки Start & End. У каждого блока есть 2 типа коннекторов:

flow_connection — коннектор потока выполнения, описывает очередь блоков;

var_connection — коннектор переменных, описывает какую переменную откуда брать.

Все блоки легко перемещать и соединять между собой. C помощью AppMaster.io можно построить логику любой сложности и создать все: от чат-ботов до кастомных корпоративных сервисов.

Клиентские веб-приложения

Mendix

При создании приложения Mendix первое, что вы делаете, это выбираете макет навигации. Эти макеты являются рамкой, в которой размещены ваши динамические страницы, и они обеспечивают согласованную структуру во всем приложении. Макеты навигации в Mendix создаются с помощью редактора макетов платформы, который позволяет создавать шаблоны макетов, необходимые для ваших страниц.

Макеты используют специальные элементы управления, такие как сетки макетов, заполнители содержимого, контейнеры прокрутки, скользящие панели меню и фрагменты, чтобы централизованно определить необходимые шаблоны макета страницы, которые будут использоваться при создании пользовательского интерфейса вашего приложения.

Внешний интерфейс Mendix использует структуру пользовательского интерфейса Atlas для отображения адаптивных страниц или собственных мобильных страниц. Фреймворк Mendix основан на теме по умолчанию, которая может быть полностью настроена. С помощью инструмента Theme Customizer вы можете легко загрузить логотип, который используется для определения цветов вашего бренда. Различные цвета, шрифты и параметры размера можно быстро настроить и предварительно просмотреть.

Кроме того, Mendix использует Sass для определения стиля. Low-code платформа содержит файл конфигурации с множеством переменных, которые можно использовать для настройки и настройки темы. Конфигурация в Mendix настроена так, что ее можно легко изменить и расширить, предоставив пользовательские файлы Sass. Также возможно напрямую расширить стиль с помощью пользовательского CSS. Стили также можно использовать совместно, как описано в следующем разделе о создании единообразного пользовательского интерфейса.

AppMaster

AppMaster.io использует технологию drag & drop. В платформе есть отдельно редактор мобильных и веб-приложений. Если сравнивать именно редактор веб-приложений, то он состоит из нескольких рабочих зон:

блок Главного меню, где размещаются новые страницы, которые будут формировать панель навигации;



блок Компоненты приложения, где размещаются скрытые элементы для вызова их из любой части приложения — это могут быть модальные окна или вложенные страницы;



центральная зона рабочей области, которая предназначена для размещения содержимого и компонентов страницы.



Для создания уникального дизайна приложения вы легко можете интегрировать бэкенд AppMaster.io с любым кастомным фронтендом. Дизайнер веб-приложений предназначен для создания админ-панелей и одностраничных веб-приложений (SPA), например, клиентских порталов. Для админ-панелей AppMaster.io автоматически генерирует страницы приложений в соответствии с БД и обновляет список при каждом изменении схемы базы данных.

Мобильные приложения

Mendix

Мобильные приложения в Mendix — это нативные мобильные приложения, основанные на React Native. Они используют собственные элементы пользовательского интерфейса, что обеспечивает более высокую производительность, плавную анимацию, естественные шаблоны взаимодействия (например, жесты смахивания) и улучшенный доступ ко всем собственным возможностям устройства. React Native имеет большое сообщество, которое постоянно создает компоненты и модули, и это сообщество поддерживает пользователей в создании многофункциональных нативных мобильных приложений с многочисленными вариантами расширения. Более того, для удобства пользователей нативные мобильные приложения основаны на архитектуре, ориентированной на автономный режим.

Вы можете просмотреть мобильное приложение Mendix непосредственно на своем устройстве через приложение Mendix Make It Native (доступно для Android и iOS), отсканировав QR-код в Mendix Studio Pro или вручную введя IP-адрес. Когда вы вносите изменения в свое приложение и нажимаете кнопку запуска, приложение будет автоматически перезагружено, быстро делая ваши изменения видимыми, сохраняя при этом исходное состояние, так что вы все еще находитесь на той же странице с теми же данными.

AppMaster

AppMaster позволяет собирать нативные мобильные приложения для iOS и Android на Swift UI и Kotlin. В отличие от Mendix, фронтенд мобильных приложений на AppMaster разделен логически от бэкенда приложения, что позволяет собирать более гибкий функционал за счет изменения\добавления лишь нескольких блоков бизнес-процессов. Кроме того, удобная система экшенов позволяет управлять событиями в мобильном приложении без участия сложных логических схем.

DevOps

Mendix

Платформа Mendix с предоставляет группам разработчиков основу для внедрения методов DevOps, как мониторинг и быстрый деплой приложений. Кроме того, API-интерфейсы платформы Mendix позволяют командам разработчиков дополнять возможности платформы Mendix выбранными ими сторонними инструментами DevOps. С помощью тех же API-интерфейсов команды могут внедрять конвейеры CI/CD поверх платформы Mendix, чтобы полностью автоматизировать свои процессы DevOps, включая этапы сборки, тестирования и выпуска. Доступна документация и справочные реализации для наиболее часто используемых инструментов.

AppMaster

C AppMaster можно быстро развернуть ваши приложения одним щелчком мыши. Кроме того, постоянная система логирования основных процессов бекенда приложения, позволяет пользователям вовремя отлавливать ошибки в логике. Есть возможность добавления дополнительного логирования с помощью встроенных блоков.

Возможность использования внешних API запросов и вебсокетов, делают AppMaster мощнейшим инструментом разработки приложений, по сравнению с конкурентами. Кроме того, встроенный инструмент Swagger, добавляет гибкости к проверке бизнес-процессов и запросов пользователями, позволяет вовремя избежать ошибок в построении приложения.

Стоимость

Mendix

4 основных тарифных плана:

Free - Бесплатный



Basic - базовый, от 50$ в месяц, позволяет привлекать до 5 человек на работу над приложением. Отличие от Free в том, что предоставляется доступ к логам приложения.



Standart - стандартный, от 800$ в месяц. Все тоже самое, что и в стандартном, плюс расширенные деплой опции и поддержка.



Premium - по требованию.

Кроме того, есть возможность организовываться в команды, и каждый тарифный план предполагает расширение для совместной работы за 10$ за пользователя.

AppMaster

5 основных тарифных плана:

Trial - бесплатно, 14 дневный доступ к продукту (дублирует все, что в Explore далее).



Explore - от 5$ в месяц. Включает в себя: 1 веб-приложение, 1 мобильное приложение, 1 пользователь в команде, до 3-х установленных одновременно модулей, внешние API запросы.



Startup - от 165$ в месяц. Включает в себя: 2 веб-приложения, 1 мобильное приложение, 3 пользователя в команде, до 5-ти установленных одновременно модулей, внешние API запросы, возможность экспорта баз данных и файлового хранилища.



Business - от 855$ в месяц. Включает в себя: 3 веб-приложения, 2 мобильное приложение, 5 пользователя в команде, до 10-ти установленных одновременно модулей, внешние API запросы, возможность экспорта баз данных и файлового хранилища, доступ к docker-образам и бинарникам сгенерированных приложений.



Enterprise - по требованию и согласованию с AppMaster.

Помимо всего прочего, AppMaster представил программу Earn Credits, которая предполагает кэшбек за проявление различной активности. Так, например, за оставленный отзыв или любые другие действия, полезные команде AppMaster, вы можете заработать сумму, достаточную для подписок на сервис. Также, AppMaster предоставляет специальные подписки для некоммерческих организаций и студентов.

Заключение

Mendix и AppMaster очень похожие друг на друга платформы, тем не менее есть некоторые различия. Как было упомянуто в начале статьи, одним из самых важных особенностей платформы Mendix, является наличие гибкой системы контроля версий, что делает командную разработку особенно удобное. Кроме того, Mendix будет отличным стартом для начинающих в no-code и low-code разработке, благодаря простоте и интуитивности интерфейса. Бесплатный тарифный план является отличным дополнением для начинающих разработчиков, пробующих себя в данной сфере.

Тем не менее, AppMaster позволяет создавать гораздо более полные по функционалу приложения. А развитый DevOps намного упрощает процесс разработки и поиска логических ошибок в функционале. Кроме того, AppMaster предлагает очень выгодные условия для пользователей, позволяя им зарабатывать уже с первых моментов использования платформы.