As ferramentas sem código e de baixo código estão a tornar-se cada vez mais populares, mudando completamente o mundo do desenvolvimento de software. Existem soluções completas prontas no mercado para qualquer pedido do utilizador. Muitas opções complicam o processo de selecção, mas uma boa análise comparativa pode resolver esta questão. Este artigo fornece uma análise detalhada de duas plataformas - AppMaster.io e Mendix. Iremos comparar as suas características, funcionalidade e disponibilidade. Leia e decida o que mais lhe convém.

O que é o AppMaster?

O AppMaster.io é uma plataforma sem código com geração automática de código e um backend AI completo. A ferramenta permite-lhe criar aplicações de servidor, móveis e web sem escrever código. A plataforma permite trabalhar com blocos visuais e fornece uma interface de fácil utilização. AppMaster.io é uma ferramenta profissional que lhe permite criar servidor, web e aplicações móveis nativas com geração de backend na linguagem Go, criar bases de dados em execução no PostgreSQL, construir processos de negócio, descarregar código fonte para trabalho independente adicional.

Com AppMaster.io, pode criar aplicações prontas que funcionam tanto com o backend como com o frontend, sem conhecer qualquer linguagem de programação, descarregar o código-fonte para trabalho independente adicional.

O que é o Mendix?

Mendix é uma plataforma de código baixo para o desenvolvimento colaborativo de aplicações móveis e web.

A principal característica da plataforma é o sistema de controlo de versões. As alterações podem ser fundidas no repositório após a conclusão da tarefa. As alterações no ramo principal provocam uma actualização forçada das aplicações construídas na plataforma, pelo que o ramo principal é validado de uma forma especial para erros antes da implementação.

Bases de dados

Vamos começar a nossa secção de revisão da base de dados. Para que a maioria das aplicações funcione, é preciso primeiro criar uma base de dados que armazene toda a informação. A capacidade de criar, integrar, ou utilizar e gerir bases de dados externas é uma das principais características que um construtor de aplicações deve ter.

Mendix

As aplicações de código baixo da plataforma Mendix estão alojadas em cima da sua própria base de dados SQL, que é criada e gerida pela plataforma e não requer um administrador de base de dados dedicado. O desenhador de modelos de dados no Mendix é uma forma visual na qual se pode criar tabelas de dados e seleccionar tipos para os seus campos. Pode também estabelecer relações entre tabelas arrastando setas de tabela em tabela.

AppMaster

No AppMaster.io, as bases de dados são apresentadas através do Data Models Designer, onde se pode construir um esquema de base de dados, criar modelos de dados, construir relações entre eles, e adicionar campos. A principal vantagem de utilizar o designer visual de bases de dados é que todas as tabelas da base de dados e as relações entre elas são imediatamente visíveis no diagrama. Os blocos podem ser deslocados livremente no espaço de trabalho e dispostos na ordem desejada. Para ligar os modelos entre si, basta esticar a seta de um bloco para outro.

Lógica empresarial

Mendix

A lógica de aplicação é criada no Mendix sob a forma de fluxos de trabalho, microfluxos, e nanofluxos. Estas são formas visuais de expressar o que tradicionalmente acaba em funções ou métodos de programação. Por outras palavras, os fluxos de trabalho, microfluxos e nanofluxos tornam fácil e intuitivo acrescentar lógica empresarial complexa aos seus processos de aplicação sem ter de escrever código.

Um microfluxo consiste nos seguintes tipos de elementos:

Os eventos representam os pontos de início e fim do microfluxo e operações especiais no laço.



Os parâmetros de entrada fornecem o microfluxo com a entrada do seu contexto.



As acções são acções que são realizadas num microfluxo.



Os conectores podem ser descarregados a partir do Mendix Marketplace para ligar a sua aplicação a outros sistemas.



Os fluxos formam uma relação entre os elementos



As divisões permitem-lhe fazer escolhas e combinar caminhos diferentes novamente.



Os manipuladores de erros podem ser definidos numa acção, divididos, ou em loop para determinar como lidar com o erro.

AppMaster

No editor de processos empresariais sem código da plataforma AppMaster.io, pode construir processos empresariais mais complexos, acrescentando condições e filiais adicionais. O esquema de processos de negócio é construído a partir de blocos responsáveis por determinadas funcionalidades. Já existem mais de 1000 blocos na plataforma que executam não só operações únicas mas também processos de negócio completos. Para definir o fluxo do processo, os blocos são ligados uns aos outros utilizando conectores de fluxo.

Por defeito, cada processo de negócio cria blocos de início e fim. Cada bloco tem 2 tipos de conectores:

flow_connection - conector de fluxo de execução, descreve a fila de blocos;

var_connection - conector variável, descreve a variável a retirar de onde.

Todos os blocos são fáceis de mover e de ligar uns com os outros. Com a ajuda do AppMaster.io, é possível construir lógica de qualquer complexidade e criar tudo desde chatbots a serviços empresariais personalizados.

Aplicações web de clientes

Mendix

Ao criar uma aplicação Mendix, a primeira coisa que se faz é escolher um esquema de navegação. Estes layouts são o quadro que hospeda as suas páginas dinâmicas, e fornecem uma estrutura consistente ao longo de toda a aplicação. Os layouts de navegação no Mendix são criados utilizando o editor de layout da plataforma, o que lhe permite criar os modelos de layout que necessita para as suas páginas. Os layouts utilizam controlos especiais, tais como grelhas de layout, suportes de colocação de conteúdos, contentores rolantes, barras de menu deslizantes, e fatias para definir centralmente os modelos de layout de página necessários a utilizar ao criar a interface de utilizador da sua aplicação.

O Mendix Front end utiliza a estrutura Atlas UI para exibir páginas responsivas ou páginas móveis nativas. A estrutura Mendix é baseada num tema predefinido que pode ser totalmente personalizado. Com a ferramenta Personalizador de Tema, pode facilmente carregar um logótipo que é utilizado para definir as cores da sua marca. Várias cores, fontes e opções de tamanho podem ser rapidamente ajustadas e pré-visualizadas.

Além disso, o Mendix utiliza Sass para definir o estilo. A plataforma de código baixo contém um ficheiro de configuração com muitas variáveis que podem ser usadas para personalizar e personalizar o tema. A configuração no Mendix é configurada de modo a poder ser facilmente modificada e alargada, fornecendo ficheiros Sass personalizados. É também possível estender directamente o estilo com CSS personalizado. Os estilos também podem ser partilhados, como descrito na secção seguinte sobre a criação de uma interface de utilizador consistente.

AppMaster

AppMaster.io utiliza tecnologia de arrastar e largar. A plataforma tem um editor separado para aplicações móveis e web. Se compararmos o editor de aplicações web, então ele consiste em várias áreas de trabalho:

o bloco do Menu Principal, onde são colocadas novas páginas que irão formar a barra de navegação;



o bloco Componentes da aplicação, onde são colocados elementos escondidos para os chamar de qualquer parte da aplicação - estes podem ser janelas modais ou páginas aninhadas;



a zona central do espaço de trabalho, que é concebida para conter o conteúdo e os componentes da página.



Para criar um design de aplicação único, pode facilmente integrar o backend AppMaster.io com qualquer frontend personalizado. O Web Application Designer foi concebido para criar painéis de administração e aplicações web de página única (SPAs), tais como portais de clientes. Para painéis de administração, o AppMaster.io gera automaticamente páginas de aplicação de acordo com a base de dados e actualiza a lista cada vez que o esquema da base de dados é alterado.

Aplicação móvel

Mendix

As aplicações móveis em Mendix são aplicações móveis nativas baseadas em React Native. Utilizam os seus próprios elementos de interface de utilizador para proporcionar um desempenho mais rápido, animações mais suaves, padrões de interacção naturais (tais como gestos de deslize), e melhor acesso a todas as capacidades nativas do dispositivo. React Native tem uma grande comunidade que está constantemente a criar componentes e módulos, e esta comunidade apoia os utilizadores na construção de aplicações móveis nativas ricas com numerosas opções de extensibilidade. Além disso, para comodidade dos utilizadores, as aplicações móveis nativas baseiam-se numa arquitectura offline-oriented.

Pode visualizar a aplicação móvel Mendix directamente no seu dispositivo através da aplicação Mendix Make It Native (disponível para Android e iOS), digitalizando um código QR no Mendix Studio Pro, ou introduzindo manualmente um endereço IP. Quando fizer alterações à sua aplicação e carregar no botão start, a aplicação recarregará automaticamente, tornando rapidamente as suas alterações visíveis enquanto mantém o estado original, de modo a que permaneça na mesma página com os mesmos dados.

AppMaster

AppMaster permite-lhe construir aplicações móveis nativas para iOS e Android na Swift UI e Kotlin. Ao contrário do Mendix, o front-end das aplicações móveis no AppMaster é logicamente separado do back-end da aplicação, o que lhe permite montar funcionalidades mais flexíveis alterando / adicionando apenas alguns blocos de processos de negócio. Além disso, um sistema de acção conveniente permite gerir eventos numa aplicação móvel sem o envolvimento de circuitos lógicos complexos.

DevOps

Mendix

A plataforma Mendix fornece às equipas de desenvolvimento um quadro para implementar práticas DevOps como a monitorização e a rápida implementação de aplicações. Além disso, as APIs da Plataforma Mendix permitem às equipas de desenvolvimento alargar as capacidades da Plataforma Mendix com as ferramentas DevOps de terceiros da sua escolha. Utilizando os mesmos APIs, as equipas podem implementar condutas CI/CD em cima da plataforma Mendix para automatizar completamente os seus processos DevOps, incluindo a construção, teste, e passos de lançamento. Estão disponíveis documentação e implementações de referência para as ferramentas mais comummente utilizadas.

AppMaster

Com o AppMaster, pode implementar rapidamente as suas aplicações com apenas um clique. Além disso, um sistema de registo permanente para os principais processos do backend da aplicação permite aos utilizadores detectar erros na lógica a tempo. É possível adicionar registo adicional utilizando blocos incorporados.

A capacidade de utilizar APIs de pedido externas e websockets torna o AppMaster a ferramenta de desenvolvimento de aplicações mais poderosa em comparação com os concorrentes. Além disso, a ferramenta Swagger incorporada adiciona flexibilidade à verificação de processos e pedidos de negócios pelos utilizadores, e permite evitar erros na construção de uma aplicação a tempo.

Fixação de preços

Mendix

4 planos básicos de preços são os seguintes:

Grátis



Básico - básico, a partir de $50 por mês, permite atrair até 5 pessoas para trabalharem na candidatura. A diferença do Grátis é que o acesso aos registos da aplicação é fornecido.



Standart - standard, a partir de $800 por mês. Tudo é igual ao padrão, mais as opções de implementação e apoio alargado.



Premium - a pedido.

Além disso, existe a capacidade de se organizar em equipas, e cada plano inclui uma extensão de colaboração por $10 por utilizador.

AppMaster

Existem 5 planos de utilização principais:

Trial - acesso gratuito de 14 dias ao produto (contém tudo no Explorar abaixo).



Explore - a partir de $5 por mês. Inclui: 1 aplicação web, 1 aplicação móvel, 1 utilizador numa equipa, até 3 módulos instalados ao mesmo tempo, pedidos API externos.



Arranque - a partir de $165 por mês. Inclui: 2 aplicações web, 1 aplicação móvel, 3 utilizadores numa equipa, até 5 módulos instalados simultaneamente, pedidos API externos, a capacidade de exportar bases de dados e armazenamento de ficheiros.



Negócios - a partir de $855 por mês. Inclui: 3 aplicações web, 2 aplicações móveis, 5 utilizadores numa equipa, até 10 módulos instalados em simultâneo, pedidos API externos, a capacidade de exportar bases de dados e armazenamento de ficheiros, acesso a imagens de docker e binários das aplicações geradas.



Empresa - mediante pedido e acordo com a AppMaster.

Entre outras coisas, o AppMaster introduziu o programa Earn Credits, que fornece cashback para várias actividades. Assim, por exemplo, por deixar uma revisão ou qualquer outra acção que seja útil à equipa AppMaster, pode ganhar uma quantia suficiente para subscrições ao serviço.

Além disso, a comunidade AppMaster fornece subscrições especiais para as entidades sem fins lucrativos e estudantes.

Conclusão

O Mendix e o AppMaster são plataformas muito semelhantes, no entanto, existem algumas diferenças. Como mencionado no início do artigo, uma das características mais importantes da plataforma Mendix é a disponibilidade de um sistema de controlo de versões flexível, o que torna o desenvolvimento da equipa especialmente conveniente. Além disso, Mendix é um óptimo começo para iniciantes no desenvolvimento sem código e de baixo código, devido à simplicidade e intuitividade da interface.

O plano gratuito é um grande acréscimo para os programadores principiantes que experimentam a sua mão neste campo. No entanto, o AppMaster permite criar aplicações muito mais completas. Um DevOps desenvolvido simplifica muito o processo de desenvolvimento e procura de erros lógicos na funcionalidade. Além disso, o AppMaster oferece condições muito favoráveis para os utilizadores, permitindo-lhes ganhar desde os primeiros momentos de utilização da plataforma.