Les outils no-code et low-code sont de plus en plus populaires et changent complètement le monde du développement logiciel. Il existe sur le marché des solutions complètes prêtes à l'emploi pour toutes les demandes des utilisateurs. De nombreuses options compliquent le processus de sélection, mais une bonne analyse comparative peut résoudre ce problème. Cet article propose une analyse détaillée de deux plateformes - AppMaster.io et Mendix. Nous allons comparer leurs caractéristiques, leurs fonctionnalités et leur disponibilité. Lisez et décidez de ce qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce qu'AppMaster ?

AppMaster.io est une plateforme no-code avec génération automatique de code et un backend AI complet. L'outil vous permet de créer des applications serveur, mobile et web sans écrire de code. La plateforme vous permet de travailler avec des blocs visuels et offre une interface conviviale. AppMaster.io est un outil professionnel qui vous permet de créer des applications serveur, web et mobiles natives avec génération de backend sur le langage Go, de créer des bases de données fonctionnant sur PostgreSQL, de construire des processus métier, de télécharger le code source pour un travail indépendant ultérieur.

Avec AppMaster.io, vous pouvez créer des applications prêtes à l'emploi qui fonctionnent aussi bien avec le backend qu'avec le frontend, sans connaître aucun langage de programmation, télécharger le code source pour un travail indépendant ultérieur.

Qu'est-ce que Mendix ?

Mendix est une plateforme low-code pour le développement collaboratif d'applications mobiles et web.

La principale caractéristique de la plateforme est le système de contrôle des versions. Les modifications peuvent être fusionnées dans le référentiel une fois la tâche terminée. Les modifications apportées à la branche principale provoquent une mise à jour forcée des applications construites sur la plate-forme, de sorte que la branche principale est validée d'une manière spéciale pour les erreurs avant le déploiement.

Bases de données

Commençons notre section d'examen des bases de données. Pour que la plupart des applications fonctionnent, vous devez d'abord mettre en place une base de données qui stockera toutes les informations. La possibilité de créer, d'intégrer, ou d'utiliser et de gérer des bases de données externes est l'une des caractéristiques clés qu'un constructeur d'applications devrait avoir.

Mendix

Les applications low-code de la plateforme Mendix sont hébergées au-dessus de leur propre base de données SQL, qui est créée et gérée par la plateforme et ne nécessite pas d'administrateur de base de données dédié. Le concepteur de modèle de données de Mendix est un formulaire visuel dans lequel vous pouvez créer des tables de données et sélectionner des types pour leurs champs. Vous pouvez également établir des relations entre les tables en faisant glisser des flèches de table en table.

AppMaster

Dans AppMaster.io, les bases de données sont présentées par le biais du concepteur de modèles de données, où vous pouvez élaborer un schéma de base de données, créer des modèles de données, établir des relations entre eux et ajouter des champs. Le principal avantage de l'utilisation du concepteur visuel de bases de données est que toutes les tables de la base de données et les relations entre elles sont immédiatement visibles sur le diagramme. Les blocs peuvent être déplacés librement dans l'espace de travail et disposés dans l'ordre souhaité. Pour relier les modèles entre eux, il suffit d'étirer la flèche d'un bloc à l'autre.

Logique d'entreprise

Mendix

La logique applicative est créée dans Mendix sous la forme de workflows, microflows et nanoflows. Il s'agit de moyens visuels d'exprimer ce qui se retrouve traditionnellement dans les fonctions ou les méthodes de programmation. En d'autres termes, les workflows, microflows et nanoflows permettent d'ajouter facilement et intuitivement une logique métier complexe à vos processus applicatifs sans avoir à écrire de code.

Un microflux se compose des types d'éléments suivants :

Les événements représentent les points de départ et d'arrivée du micro-flux et les opérations spéciales dans la boucle.



Les paramètres d'entrée fournissent au microflow des données provenant de son contexte.



Les actions sont des actions qui sont exécutées dans un microflow.



Des connecteurs peuvent être téléchargés depuis la place de marché Mendix pour connecter votre application à d'autres systèmes.



Les flux forment une relation entre les éléments



Les splits vous permettent de faire des choix et de combiner à nouveau différents chemins.



Les gestionnaires d'erreur peuvent être définis sur une action, un fractionnement ou une boucle pour déterminer comment traiter l'erreur.

AppMaster

Dans l'éditeur de processus métier sans code de la plateforme AppMaster.io, vous pouvez construire des processus métier plus complexes en ajoutant des conditions et des branches supplémentaires. Le schéma du processus métier est construit à partir de blocs responsables de certaines fonctionnalités. Il y a déjà plus de 1000 blocs sur la plate-forme qui effectuent non seulement des opérations simples mais aussi des processus d'affaires à part entière. Pour définir le flux du processus, les blocs sont connectés entre eux à l'aide de connecteurs de flux.

Par défaut, chaque processus métier crée des blocs de début et de fin. Chaque bloc dispose de 2 types de connecteurs :

flow_connection - connecteur de flux d'exécution, décrit la file d'attente des blocs ;

var_connection - connecteur de variable, décrit quelle variable prendre d'où.

Tous les blocs sont faciles à déplacer et à connecter les uns aux autres. Avec l'aide d'AppMaster.io, vous pouvez construire une logique de n'importe quelle complexité et créer tout, des chatbots aux services d'entreprise personnalisés.

Les applications web clientes

Mendix

Lorsque vous créez une application Mendix, la première chose que vous faites est de choisir un modèle de navigation. Ces layouts sont le cadre qui accueille vos pages dynamiques, et ils fournissent une structure cohérente à travers l'application. Les layouts de navigation dans Mendix sont créés à l'aide de l'éditeur de layout de la plateforme, qui vous permet de créer les modèles de layout dont vous avez besoin pour vos pages. Les mises en page utilisent des contrôles spéciaux tels que des grilles de mise en page, des espaces réservés au contenu, des conteneurs de défilement, des barres de menu coulissantes et des tranches pour définir de manière centralisée les modèles de mise en page nécessaires à utiliser lors de la création de l'interface utilisateur de votre application.

Front-end Mendix utilise le framework Atlas UI pour afficher des pages réactives ou des pages mobiles natives. Le framework Mendix est basé sur un thème par défaut qui peut être entièrement personnalisé. Grâce à l'outil de personnalisation du thème, vous pouvez facilement télécharger un logo qui est utilisé pour définir les couleurs de votre marque. Les différentes couleurs, polices et options de taille peuvent être rapidement ajustées et prévisualisées.

En outre, Mendix utilise Sass pour définir le style. La plateforme low-code contient un fichier de configuration avec de nombreuses variables qui peuvent être utilisées pour personnaliser et adapter le thème. La configuration dans Mendix est configurée de manière à pouvoir être facilement modifiée et étendue en fournissant des fichiers Sass personnalisés. Il est également possible d'étendre directement le style avec des CSS personnalisés. Les styles peuvent également être partagés, comme décrit dans la section suivante sur la création d'une interface utilisateur cohérente.

AppMaster

AppMaster.io utilise la technologie du glisser-déposer. La plateforme dispose d'un éditeur distinct pour les applications mobiles et web. Si l'on compare l'éditeur d'applications web, il se compose de plusieurs zones de travail :

le bloc Menu principal, où sont placées les nouvelles pages qui formeront la barre de navigation ;



le bloc Composants de l'application, où sont placés les éléments cachés pour les appeler depuis n'importe quelle partie de l'application - il peut s'agir de fenêtres modales ou de pages imbriquées ;



la zone centrale de l'espace de travail, qui est destinée à contenir le contenu et les composants de la page.



Pour créer un design d'application unique, vous pouvez facilement intégrer le backend d'AppMaster.io avec n'importe quel frontend personnalisé. Le concepteur d'applications Web est conçu pour créer des panneaux d'administration et des applications Web à page unique (SPA), comme les portails clients. Pour les panneaux d'administration, AppMaster.io génère automatiquement des pages d'application en fonction de la base de données et met à jour la liste chaque fois que le schéma de la base de données change.

Application mobile

Mendix

Les applications mobiles de Mendix sont des applications mobiles natives basées sur React Native. Elles utilisent leurs propres éléments d'interface utilisateur pour offrir des performances plus rapides, des animations plus fluides, des modèles d'interaction naturels (comme les gestes de glissement) et un meilleur accès à toutes les capacités natives de l'appareil. React Native dispose d'une vaste communauté qui crée constamment des composants et des modules, et cette communauté aide les utilisateurs à créer des applications mobiles natives riches avec de nombreuses options d'extensibilité. De plus, pour le confort des utilisateurs, les applications mobiles natives sont basées sur une architecture orientée hors ligne.

Vous pouvez visualiser l'application mobile Mendix directement sur votre appareil via l'application Mendix Make It Native (disponible pour Android et iOS), en scannant un code QR dans Mendix Studio Pro, ou en entrant manuellement une adresse IP. Lorsque vous apportez des modifications à votre application et que vous appuyez sur le bouton de démarrage, l'application se recharge automatiquement, rendant rapidement vos modifications visibles tout en conservant l'état d'origine afin que vous soyez toujours sur la même page avec les mêmes données.

AppMaster

AppMaster vous permet de créer des applications mobiles natives pour iOS et Android avec Swift UI et Kotlin. Contrairement à Mendix, le front-end des applications mobiles sur AppMaster est logiquement séparé du back-end de l'application, ce qui vous permet d'assembler des fonctionnalités plus flexibles en modifiant / ajoutant seulement quelques blocs de processus métier. En outre, un système d'action pratique vous permet de gérer les événements dans une application mobile sans l'implication de circuits logiques complexes.

DevOps

Mendix

La plateforme Mendix fournit aux équipes de développement un cadre pour mettre en œuvre les pratiques DevOps comme la surveillance et le déploiement rapide des applications. En outre, les API de la plateforme Mendix permettent aux équipes de développement d'étendre les capacités de la plateforme Mendix avec les outils DevOps tiers de leur choix. En utilisant les mêmes API, les équipes peuvent mettre en œuvre des pipelines CI/CD au-dessus de la plateforme Mendix pour automatiser entièrement leurs processus DevOps, y compris les étapes de construction, de test et de publication. Une documentation et des implémentations de référence pour les outils les plus couramment utilisés sont disponibles.

AppMaster

Avec AppMaster, vous pouvez déployer rapidement vos applications en un seul clic. En outre, un système de journalisation permanente des principaux processus du backend de l'application permet aux utilisateurs de détecter à temps les erreurs de logique. Il est possible d'ajouter une journalisation supplémentaire à l'aide de blocs intégrés.

La possibilité d'utiliser des API de requêtes externes et des websockets fait d'AppMaster l'outil de développement d'applications le plus puissant par rapport à ses concurrents. En outre, l'outil Swagger intégré ajoute de la flexibilité pour vérifier les processus d'affaires et les demandes des utilisateurs, et vous permet d'éviter les erreurs dans la construction d'une application à temps.

Prix

Mendix

4 plans de tarification de base sont les suivants :

Gratuit



Basic - Basic, à partir de 50 $ par mois, vous permet d'attirer jusqu'à 5 personnes pour travailler sur l'application. La différence avec Free est que l'accès aux journaux de l'application est fourni.



Standart - standard, à partir de 800 $ par mois. Tout est identique à la version standard, plus des options de déploiement et un support étendus.



Premium - à la demande.

En outre, il est possible de s'organiser en équipes, et chaque plan comprend une extension de collaboration pour 10 $ par utilisateur.

AppMaster

Il existe 5 plans d'utilisation principaux :

Trial - accès gratuit au produit pendant 14 jours (contient tout ce qui figure dans Explore ci-dessous).



Explore - à partir de 5 $ par mois. Comprend : 1 application web, 1 application mobile, 1 utilisateur dans une équipe, jusqu'à 3 modules installés en même temps, requêtes API externes.



Startup - à partir de 165 $ par mois. Comprend : 2 applications web, 1 application mobile, 3 utilisateurs dans une équipe, jusqu'à 5 modules installés simultanément, des requêtes API externes, la possibilité d'exporter des bases de données et le stockage de fichiers.



Business - à partir de 855 $ par mois. Comprend : 3 applications web, 2 applications mobiles, 5 utilisateurs dans une équipe, jusqu'à 10 modules installés simultanément, des demandes API externes, la possibilité d'exporter des bases de données et le stockage de fichiers, l'accès aux images docker et aux binaires des applications générées.



Enterprise - sur demande et accord avec AppMaster.

Entre autres choses, AppMaster a introduit le programme Earn Credits, qui offre une remise en argent pour diverses activités. Ainsi, par exemple, en laissant un avis ou toute autre action utile à l'équipe d'AppMaster, vous pouvez gagner un montant suffisant pour vous abonner au service.

En outre, la communauté AppMaster propose des abonnements spéciaux pour les organisations à but non lucratif et les étudiants.

Conclusion

Mendix et AppMaster sont des plateformes très similaires, cependant, il existe quelques différences. Comme mentionné au début de l'article, l'une des caractéristiques les plus importantes de la plateforme Mendix est la disponibilité d'un système de contrôle de version flexible, qui rend le développement en équipe particulièrement pratique. En outre, Mendix est un excellent point de départ pour les débutants dans le développement no-code et low-code en raison de la simplicité et de l'intuitivité de l'interface.

Le plan gratuit est un excellent complément pour les développeurs débutants qui s'essaient à ce domaine. Cependant, AppMaster vous permet de créer des applications beaucoup plus complètes. Un DevOps développé simplifie grandement le processus de développement et la recherche d'erreurs logiques dans les fonctionnalités. De plus, AppMaster offre des conditions très favorables aux utilisateurs, leur permettant de gagner de l'argent dès les premiers instants d'utilisation de la plateforme.