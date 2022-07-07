Kodsuz ve düşük kodlu araçlar giderek daha popüler hale geliyor ve yazılım geliştirme dünyasını tamamen değiştiriyor. Piyasada herhangi bir kullanıcı talebi için eksiksiz hazır çözümler bulunmaktadır. Birçok seçenek seçim sürecini karmaşıklaştırır, ancak iyi bir karşılaştırmalı analiz bu sorunu çözebilir. Bu makale, iki platformun ayrıntılı bir analizini sunar - AppMaster.io ve Mendix. Özelliklerini, işlevlerini ve kullanılabilirliğini karşılaştıracağız. Okuyun ve size en uygun olana karar verin.

AppMaster nedir?

AppMaster.io, otomatik kod oluşturma ve tam bir AI arka ucuna sahip kodsuz bir platformdur. Araç, kod yazmadan sunucu, mobil ve web uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır. Platform, görsel bloklarla çalışmanıza izin verir ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. AppMaster.io, Go dilinde arka uç oluşturma ile sunucu, web ve yerel mobil uygulamalar oluşturmanıza, PostgreSQL üzerinde çalışan veritabanları oluşturmanıza, iş süreçleri oluşturmanıza, daha fazla bağımsız çalışma için kaynak kodu indirmenize olanak tanıyan profesyonel bir araçtır.

AppMaster.io ile herhangi bir programlama dili bilmeden hem arka uç hem de ön uç ile çalışan hazır uygulamalar oluşturabilir, daha fazla bağımsız çalışma için kaynak kodunu indirebilirsiniz.

Mendix nedir?

Mendix, mobil ve web uygulamalarının ortaklaşa geliştirilmesi için düşük kodlu bir platformdur.

Platformun ana özelliği sürüm kontrol sistemidir. Görev tamamlandıktan sonra değişiklikler depoda birleştirilebilir. Ana daldaki değişiklikler, platformda oluşturulmuş uygulamaların zorunlu bir güncellemesini tetikler, bu nedenle ana dal, dağıtımdan önce hatalar için özel bir şekilde doğrulanır.

veritabanları

Veritabanı inceleme bölümümüze başlayalım. Çoğu uygulamanın çalışması için önce tüm bilgileri depolayacak bir veritabanı kurmanız gerekir. Harici veritabanları oluşturma, entegre etme veya kullanma ve yönetme yeteneği, bir uygulama oluşturucunun sahip olması gereken temel özelliklerden biridir.

Mendiks

Mendix platformunun düşük kodlu uygulamaları, platform tarafından oluşturulan ve yönetilen ve özel bir veritabanı yöneticisi gerektirmeyen kendi SQL veritabanlarının üzerinde barındırılır. Mendix'teki veri modeli tasarımcısı, veri tabloları oluşturabileceğiniz ve alanları için türler seçebileceğiniz görsel bir formdur. Okları tablodan tabloya sürükleyerek de tablolar arasında ilişkiler kurabilirsiniz.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster.io'da veritabanları, bir veritabanı şeması oluşturabileceğiniz, veri modelleri oluşturabileceğiniz, aralarında ilişkiler oluşturabileceğiniz ve alanlar ekleyebileceğiniz Veri Modelleri Tasarımcısı aracılığıyla sunulur. Görsel veritabanı tasarımcısını kullanmanın temel avantajı, veritabanındaki tüm tabloların ve aralarındaki ilişkilerin diyagramda hemen görünür olmasıdır. Bloklar, çalışma alanında serbestçe hareket ettirilebilir ve istenilen sırada düzenlenebilir. Modelleri birbirine bağlamak için oku bir bloktan diğerine uzatmanız yeterlidir.

İş mantığı

Mendiks

Uygulama mantığı Mendix'te iş akışları, mikro akışlar ve nano akışlar şeklinde oluşturulur. Bunlar, geleneksel olarak işlevlerde veya programlama yöntemlerinde neyin sona erdiğini ifade etmenin görsel yollarıdır. Başka bir deyişle, iş akışları, mikro akışlar ve nano akışlar, uygulama süreçlerinize kod yazmak zorunda kalmadan karmaşık iş mantığı eklemeyi kolay ve sezgisel hale getirir.

Uygulama mantığı Mendix'te iş akışları, mikro akışlar ve nano akışlar şeklinde oluşturulur. Bunlar, geleneksel olarak işlevlerde veya programlama yöntemlerinde neyin sona erdiğini ifade etmenin görsel yollarıdır. Başka bir deyişle, iş akışları, mikro akışlar ve nano akışlar, uygulama süreçlerinize kod yazmak zorunda kalmadan karmaşık iş mantığı eklemeyi kolay ve sezgisel hale getirir.

Bir mikro akış, aşağıdaki öğe türlerinden oluşur:

Olaylar, döngüdeki mikro akışın ve özel işlemlerin başlangıç ​​ve bitiş noktalarını temsil eder.



Giriş parametreleri, mikro akışa kendi bağlamından girdi sağlar.



Eylemler, bir mikro akışta gerçekleştirilen eylemlerdir.



Bağlayıcılar, uygulamanızı diğer sistemlere bağlamak için Mendix Marketplace'ten indirilebilir.



Akışlar, öğeler arasında bir ilişki oluşturur



Bölmeler, seçimler yapmanıza ve farklı yolları yeniden birleştirmenize olanak tanır.



Hata işleyicileri, hatanın nasıl ele alınacağını belirlemek için bir eylemde, bölmede veya döngüde ayarlanabilir.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster.io platformunun kodsuz iş süreci düzenleyicisinde, ek koşullar ve dallar ekleyerek daha karmaşık iş süreçleri oluşturabilirsiniz. İş süreci şeması, belirli işlevlerden sorumlu bloklardan oluşturulmuştur. Halihazırda platformda sadece tekil operasyonları değil, aynı zamanda tam teşekküllü iş süreçlerini de gerçekleştiren 1000'den fazla blok bulunmaktadır. Sürecin akışını ayarlamak için bloklar akış bağlayıcıları kullanılarak birbirine bağlanır.

Varsayılan olarak, her iş süreci Başlangıç ​​ve Bitiş blokları oluşturur. Her bloğun 2 tip konektörü vardır:

akış_bağlantısı - yürütme akış bağlayıcısı, blok sırasını tanımlar;

var_connection - değişken bağlayıcı, hangi değişkenin nereden alınacağını tanımlar.

Tüm blokların taşınması ve birbirine bağlanması kolaydır. AppMaster.io'nun yardımıyla, herhangi bir karmaşıklık mantığı oluşturabilir ve sohbet robotlarından özel kurumsal hizmetlere kadar her şeyi oluşturabilirsiniz.

İstemci web uygulamaları

Mendiks

Mendix uygulaması oluştururken yapacağınız ilk şey bir navigasyon düzeni seçmektir. Bu düzenler, dinamik sayfalarınızı barındıran çerçevedir ve uygulama boyunca tutarlı bir yapı sağlar. Mendix'teki gezinme düzenleri, sayfalarınız için ihtiyaç duyduğunuz düzen şablonlarını oluşturmanıza olanak tanıyan platformun düzen düzenleyicisi kullanılarak oluşturulur. Düzenler, uygulamanızın kullanıcı arabirimini oluştururken kullanılacak gerekli sayfa düzeni şablonlarını merkezi olarak tanımlamak için düzen ızgaraları, içerik yer tutucuları, kaydırma kapları, kayan menü çubukları ve dilimler gibi özel kontrolleri kullanır.

Ön uç Mendix, duyarlı sayfaları veya yerel mobil sayfaları görüntülemek için Atlas UI çerçevesini kullanır. Mendix çerçevesi, tamamen özelleştirilebilen varsayılan bir temaya dayanmaktadır. Tema Özelleştirici aracıyla, marka renklerinizi tanımlamak için kullanılan bir logoyu kolayca yükleyebilirsiniz. Çeşitli renkler, yazı tipleri ve boyut seçenekleri hızla ayarlanabilir ve ön izleme yapılabilir.

Ayrıca Mendix, stili tanımlamak için Sass'ı kullanır. Düşük kodlu platform, temayı özelleştirmek ve özelleştirmek için kullanılabilecek birçok değişkene sahip bir yapılandırma dosyası içerir. Mendix'teki yapılandırma, özel Sass dosyaları sağlanarak kolayca değiştirilip genişletilebilecek şekilde ayarlanmıştır. Stili özel CSS ile doğrudan genişletmek de mümkündür. Tutarlı bir kullanıcı arabirimi oluşturmaya ilişkin sonraki bölümde açıklandığı gibi stiller de paylaşılabilir.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster.io, sürükle ve bırak teknolojisini kullanır. Platformun mobil ve web uygulamaları için ayrı bir düzenleyicisi vardır. Web uygulaması düzenleyicisini karşılaştırırsak, birkaç çalışma alanından oluşur:

gezinme çubuğunu oluşturacak yeni sayfaların yerleştirildiği Ana Menü bloğu;



Uygulamanın herhangi bir bölümünden onları çağırmak için gizli öğelerin yerleştirildiği Uygulama Bileşenleri bloğu - bunlar kalıcı pencereler veya iç içe sayfalar olabilir;



sayfanın içeriğini ve bileşenlerini içerecek şekilde tasarlanmış çalışma alanının merkezi bölgesi.



Benzersiz bir uygulama tasarımı oluşturmak için AppMaster.io arka ucunu herhangi bir özel ön uçla kolayca entegre edebilirsiniz. Web Uygulama Tasarımcısı, yönetici panelleri ve müşteri portalları gibi Tek Sayfalı Web Uygulamaları (SPA'lar) oluşturmak için tasarlanmıştır. Yönetici panelleri için AppMaster.io, veritabanına göre otomatik olarak uygulama sayfaları oluşturur ve veritabanı şeması her değiştiğinde listeyi günceller.

Mobil uygulama

Mendiks

Mendix'teki mobil uygulamalar, React Native'e dayalı yerel mobil uygulamalardır. Daha hızlı performans, daha akıcı animasyonlar, doğal etkileşim kalıpları (kaydırma hareketleri gibi) ve cihazın tüm yerel özelliklerine daha iyi erişim sağlamak için kendi kullanıcı arabirimi öğelerini kullanırlar. React Native, sürekli olarak bileşenler ve modüller oluşturan geniş bir topluluğa sahiptir ve bu topluluk, kullanıcıları sayısız genişletilebilirlik seçeneğiyle zengin yerel mobil uygulamalar oluşturma konusunda destekler. Ayrıca, kullanıcıların rahatlığı için yerel mobil uygulamalar çevrimdışı odaklı bir mimariye dayanmaktadır.

Mendix mobil uygulamasını doğrudan cihazınızda Mendix Make It Native uygulaması (Android ve iOS için kullanılabilir), Mendix Studio Pro'da bir QR kodu tarayarak veya manuel olarak bir IP adresi girerek görüntüleyebilirsiniz. Uygulamanızda değişiklik yaptığınızda ve başlat düğmesine bastığınızda, uygulama otomatik olarak yeniden yüklenir ve orijinal durumunu korurken değişikliklerinizi hızla görünür hale getirir, böylece hala aynı verilerle aynı sayfada olursunuz.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster, Swift UI ve Kotlin'de iOS ve Android için yerel mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Mendix'ten farklı olarak, AppMaster'daki mobil uygulamaların ön ucu, uygulamanın arka ucundan mantıksal olarak ayrılmıştır, bu da yalnızca birkaç iş süreci bloğunu değiştirerek / ekleyerek daha esnek işlevsellik oluşturmanıza olanak tanır. Ek olarak, kullanışlı bir eylem sistemi, karmaşık mantık devrelerinin katılımı olmadan bir mobil uygulamadaki olayları yönetmenize olanak tanır.

DevOps

Mendiks

Mendix platformu, geliştirme ekiplerine, uygulamaların izlenmesi ve hızlı bir şekilde dağıtılması gibi DevOps uygulamalarını uygulamak için bir çerçeve sağlar. Ayrıca Mendix Platform API'leri, geliştirme ekiplerinin Mendix Platformunun yeteneklerini seçtikleri üçüncü taraf DevOps araçlarıyla genişletmesine olanak tanır. Ekipler, aynı API'leri kullanarak, derleme, test etme ve yayınlama adımları dahil DevOps süreçlerini tamamen otomatikleştirmek için Mendix platformunun üzerine CI/CD işlem hatlarını uygulayabilir. En sık kullanılan araçlar için dokümantasyon ve referans uygulamaları mevcuttur.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster ile uygulamalarınızı tek tıkla hızlı bir şekilde dağıtabilirsiniz. Ayrıca uygulama arka ucunun ana süreçleri için kalıcı bir kayıt sistemi, kullanıcıların mantıktaki hataları zamanında yakalamasını sağlar. Yerleşik blokları kullanarak ek günlük kaydı eklemek mümkündür.

Harici istek API'lerini ve web yuvalarını kullanma yeteneği, AppMaster'ı rakiplerine kıyasla en güçlü uygulama geliştirme aracı haline getirir. Ayrıca, yerleşik Swagger aracı, kullanıcıların iş süreçlerini ve isteklerini kontrol etme konusunda esneklik sağlar ve bir uygulamayı zamanında oluştururken hatalardan kaçınmanıza olanak tanır.

fiyatlandırma

Mendiks

4 temel fiyatlandırma planı aşağıdaki gibidir:

Özgür



Temel - temel, ayda 50 dolardan başlayan fiyatlarla, uygulama üzerinde çalışmak üzere en fazla 5 kişiyi çekmenize olanak tanır. Free'den farkı, uygulama günlüklerine erişimin sağlanmasıdır.



Standart - standart, ayda 800 dolardan. Her şey standart olanla aynıdır, ayrıca genişletilmiş dağıtım seçenekleri ve destek.



Premium - talep üzerine.

Ek olarak, ekipler halinde organize etme yeteneği vardır ve her plan, kullanıcı başına 10 ABD doları tutarında bir işbirliği uzantısı içerir.

Uygulama Yöneticisi

5 ana kullanım planı vardır:

Deneme - ürüne 14 günlük ücretsiz erişim (aşağıdaki Keşfet bölümündeki her şeyi içerir).



Keşfet - ayda 5 dolardan başlayan fiyatlarla. İçerir: 1 web uygulaması, 1 mobil uygulama, bir ekipte 1 kullanıcı, aynı anda 3 modüle kadar kurulur, harici API istekleri.



Başlangıç ​​- ayda 165 dolardan. İçindekiler: 2 web uygulaması, 1 mobil uygulama, bir ekipte 3 kullanıcı, aynı anda kurulan 5 modüle kadar, harici API istekleri, veritabanlarını dışa aktarma ve dosya depolama yeteneği.



İş - ayda 855 dolardan başlayan fiyatlarla. İçindekiler: 3 web uygulaması, 2 mobil uygulama, bir ekipte 5 kullanıcı, aynı anda kurulan 10 modüle kadar, harici API istekleri, veritabanlarını ve dosya depolamayı dışa aktarma yeteneği, docker görüntülerine ve oluşturulan uygulamaların ikili dosyalarına erişim.



Kurumsal - istek üzerine ve AppMaster ile anlaşma.

Diğer şeylerin yanı sıra, AppMaster, çeşitli etkinlikler için geri ödeme sağlayan Kredi Kazanma programını tanıttı. Örneğin, AppMaster ekibi için yararlı olan bir inceleme veya başka bir işlem bırakmak için, hizmete abonelikler için yeterli bir miktar kazanabilirsiniz.

Ayrıca AppMaster topluluğu, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve öğrenciler için özel abonelikler sağlar.

Çözüm

Mendix ve AppMaster çok benzer platformlardır, ancak bazı farklılıklar vardır. Makalenin başında da belirtildiği gibi Mendix platformunun en önemli özelliklerinden biri, takım geliştirmeyi özellikle kolaylaştıran esnek bir sürüm kontrol sisteminin bulunmasıdır. Ek olarak, Mendix, arayüzün basitliği ve sezgiselliği nedeniyle kodsuz ve düşük kodlu geliştirmede yeni başlayanlar için harika bir başlangıçtır.

Ücretsiz plan, bu alanda ellerini deneyen yeni başlayan geliştiriciler için harika bir ektir. Ancak AppMaster, çok daha eksiksiz uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Geliştirilmiş bir DevOps, geliştirme sürecini büyük ölçüde basitleştirir ve işlevsellikteki mantıksal hataları arar. Ayrıca AppMaster, kullanıcılara platformu kullanmaya başladıkları ilk andan itibaren kazanmalarını sağlayan çok uygun koşullar sunar.