无代码和低代码工具正变得越来越流行，完全改变了软件开发的世界。市场上有完整的现成的解决方案，可以满足任何用户的要求。许多选择使选择过程复杂化，但一个好的比较分析可以解决这个问题。本文对两个平台--AppMaster.io和Mendix进行了详细分析。我们将比较它们的特点、功能和可用性。阅读并决定什么最适合你。

什么是AppMaster？

AppMaster.io是一个无代码平台，具有自动代码生成和完整的AI后台。该工具允许你在不写代码的情况下创建服务器、移动和网络应用。该平台允许你用视觉块工作，并提供一个用户友好的界面。AppMaster.io是一个专业工具，允许你创建服务器、网络和本地移动应用程序，并在Go语言上生成后台，创建在PostgreSQL上运行的数据库，构建业务流程，下载源代码以进一步独立工作。

通过AppMaster.io，你可以创建现成的应用程序，既可以在后台工作，也可以在前台工作，不需要知道任何编程语言，下载源代码以进一步独立工作。

什么是Mendix？

Mendix是一个用于协作开发移动和网络应用的低代码平台。

该平台的主要特点是版本控制系统。任务完成后，更改可以被合并到资源库中。主分支的变化会引起在该平台上构建的应用程序的强制更新，因此主分支在部署前会以一种特殊的方式验证错误。

数据库

让我们开始我们的数据库审查部分。对于大多数应用程序来说，你首先需要建立一个数据库来存储所有的信息。创建、集成或使用和管理外部数据库的能力是一个应用程序生成器应该具备的关键功能之一。

Mendix

Mendix平台的低代码应用程序被托管在他们自己的SQL数据库之上，该数据库由平台创建和管理，不需要专门的数据库管理员。Mendix的数据模型设计器是一个可视化的表格，你可以在其中创建数据表并为其字段选择类型。你还可以通过拖动表与表之间的箭头来设置表之间的关系。

AppMaster

在AppMaster.io中，数据库是通过数据模型设计器来展示的，在这里你可以建立一个数据库模式，创建数据模型，建立它们之间的关系，并添加字段。使用可视化数据库设计器的主要优点是，数据库中的所有表和它们之间的关系在图上立即可见。块可以在工作区自由移动，并按所需顺序排列。要把模型连接在一起，你只需要把箭头从一个块拉伸到另一个。

业务逻辑

Mendix

应用逻辑在Mendix中以工作流、微流和纳米流的形式创建。这些都是表达传统意义上的函数或编程方法的可视化方式。换句话说，工作流，微流和纳米流使你可以轻松直观地将复杂的业务逻辑添加到你的应用程序中，而不需要写代码。

应用逻辑在Mendix中以工作流、微流和纳米流的形式创建。这些都是表达传统意义上的函数或编程方法的可视化方式。换句话说，工作流，微流和纳米流使你很容易和直观地将复杂的业务逻辑添加到你的应用程序中，而不需要写代码。

一个微流程由以下类型的元素组成。

事件代表了微流的开始和结束点以及循环中的特殊操作。



输入参数为微流提供来自其背景的输入。



行动是指在微流中执行的行动。



连接器可以从Mendix Marketplace下载，将你的应用程序连接到其他系统。



流动形成了元素之间的关系



分割允许你做出选择并再次组合不同的路径。



错误处理程序可以设置在一个动作、分割或循环上，以确定如何处理错误。

AppMaster

在AppMaster.io平台的无代码业务流程编辑器中，你可以通过添加额外的条件和分支来构建更复杂的业务流程。业务流程方案是由负责某些功能的块构建的。目前，该平台上已经有超过1000个块，它们不仅执行单一的操作，而且还执行成熟的业务流程。为了设置流程的流向，各块通过流向连接器相互连接。

默认情况下，每个业务流程都会创建开始和结束块。每个块有2种类型的连接器。

flow_connection - 执行流连接器，描述块队列。

var_connection - 变量连接器，描述从哪里取用哪个变量。

所有的块都很容易移动和相互连接。在AppMaster.io的帮助下，你可以建立任何复杂的逻辑，创建从聊天机器人到定制企业服务的一切。

客户端网络应用程序

Mendix

当创建一个Mendix应用程序时，你做的第一件事就是选择一个导航布局。这些布局是承载你的动态页面的框架，它们为整个应用提供了一个一致的结构。Mendix的导航布局是使用平台的布局编辑器创建的，它允许你为你的页面创建你需要的布局模板。布局使用特殊的控件，如布局网格、内容占位符、滚动容器、滑动菜单栏和切片，集中定义必要的页面布局模板，在创建你的应用程序的用户界面时使用。

前端Mendix使用Atlas UI框架来显示响应式页面或本地移动页面。Mendix框架是基于一个默认的主题，可以完全自定义。通过主题定制工具，你可以轻松上传一个用于定义你的品牌颜色的标志。各种颜色、字体和尺寸选项可以快速调整和预览。

同时，Mendix使用Sass来定义风格。低代码平台包含一个配置文件，其中有许多变量，可以用来定制和自定义主题。Mendix中的配置是这样设置的：通过提供自定义的Sass文件，它可以很容易地被修改和扩展。也可以直接用自定义CSS来扩展样式。样式也可以被共享，正如下一节关于创建一致的用户界面所描述的。

AppMaster

AppMaster.io使用拖放技术。该平台有一个单独的编辑器用于移动和网络应用。如果我们比较网络应用程序编辑器，那么它由几个工作区组成。

主菜单块，在这里放置新的页面，将形成导航栏。



应用组件块，在这里放置隐藏的元素，以便从应用程序的任何部分调用它们--这些可以是模式窗口或嵌套页面。



工作区的中心区域，它被设计为包含页面的内容和组件。



为了创建一个独特的应用程序设计，你可以轻松地将AppMaster.io的后台与任何自定义的前端集成。网络应用程序设计器被设计用来创建管理面板和单页网络应用程序（SPA），如客户门户。对于管理面板，AppMaster.io根据数据库自动生成应用页面，并在每次数据库模式变化时更新列表。

移动应用

Mendix

Mendix的移动应用是基于React Native的本地移动应用。它们使用自己的用户界面元素来提供更快的性能、更流畅的动画、自然的交互模式（如滑动手势），以及更好地访问设备的所有本地功能。React Native有一个庞大的社区，正在不断地创建组件和模块，这个社区支持用户建立丰富的原生移动应用，并有许多可扩展的选项。此外，为了方便用户，原生移动应用是基于一个面向离线的架构。

你可以通过Mendix Make It Native应用程序（适用于安卓和iOS），通过扫描Mendix Studio Pro中的二维码，或者手动输入IP地址，直接在设备上查看Mendix移动应用程序。当你对你的应用程序进行修改并点击开始按钮时，应用程序会自动重新加载，迅速使你的修改可见，同时保持原来的状态，所以你仍然在同一个页面上有相同的数据。

AppMaster

AppMaster允许你在Swift UI和Kotlin上为iOS和Android构建本地移动应用。与Mendix不同，AppMaster上的移动应用程序的前端与应用程序的后端在逻辑上是分离的，这使得你可以通过改变/增加几个业务流程块来组装更灵活的功能。此外，一个方便的行动系统允许你在移动应用程序中管理事件，而无需参与复杂的逻辑电路。

DevOps

芒迪克斯

Mendix平台为开发团队提供了一个实施DevOps实践的框架，如监控和快速部署应用程序。此外，Mendix平台的API允许开发团队用他们选择的第三方DevOps工具扩展Mendix平台的功能。使用相同的API，团队可以在Mendix平台之上实施CI/CD管道，以完全自动化他们的DevOps流程，包括构建、测试和发布步骤。最常用的工具的文档和参考实现都是可用的。

AppMaster

有了AppMaster，你只需点击一下就可以快速部署你的应用程序。此外，应用程序后台主要进程的永久性日志系统允许用户及时发现逻辑中的错误。可以使用内置块添加额外的日志。

使用外部请求API和websockets的能力使AppMaster与竞争对手相比成为最强大的应用开发工具。此外，内置的Swagger工具增加了检查业务流程和用户请求的灵活性，并允许你在构建应用程序时及时避免错误。

价格

Mendix

4个基本的定价计划如下。

免费



基本 - 基本，每月50美元起，允许你吸引最多5个人在应用程序上工作。与免费的区别是提供对应用程序日志的访问。



标准 - 标准，每月800美元起。一切都与标准版相同，加上扩展的部署选项和支持。



高级版--按需分配。

此外，还有组织成团队的能力，每个计划都包括一个协作扩展，每个用户10美元。

AppMaster

有5个主要的使用计划。

试用--14天免费使用该产品（包含下面探索中的所有内容）。



探索--每月5美元起。包括。1个网络应用程序，1个移动应用程序，一个团队中的1个用户，最多同时安装3个模块，外部API请求。



初创期--每月165美元起。包括。2个网络应用，1个移动应用，一个团队中的3个用户，同时安装最多5个模块，外部API请求，能够导出数据库和文件存储。



商业--每月855美元起。包括。3个网络应用，2个移动应用，一个团队中的5个用户，最多同时安装10个模块，外部API请求，导出数据库和文件存储的能力，访问生成的应用程序的docker图像和二进制文件。



企业--根据要求并与AppMaster达成协议。

在其他方面，AppMaster推出了赚取积分计划，为各种活动提供现金回馈。因此，例如，对于留下评论或任何其他对AppMaster团队有用的行动，你可以赚取足以订阅服务的金额。

此外，AppMaster社区还为非营利组织和学生提供特殊的订阅服务。

总结

Mendix和AppMaster是非常相似的平台，然而，也有一些区别。正如文章开头提到的，Mendix平台最重要的特点之一是有一个灵活的版本控制系统，这使得团队开发特别方便。此外，由于界面的简单性和直观性，Mendix对于无代码和低代码开发的初学者是一个很好的开始。

免费计划对于在这个领域尝试的初级开发者来说是一个很好的补充。然而，AppMaster允许你创建更完整的应用程序。一个开发的DevOps极大地简化了开发过程和搜索功能中的逻辑错误。此外，AppMaster为用户提供了非常有利的条件，让他们从使用该平台的第一时间就能赚到钱。