Od miesięcy słuchamy Waszych opinii i wprowadziliśmy tak wiele nowych funkcji, aby ułatwić Wam (i nam) życie. Chcemy dać Wam więcej za Wasze pieniądze.

Mamy wiele do powiedzenia, więc omówmy je po kolei.

Przestrzeń robocza

Do platformy wprowadzono koncepcję przestrzeni roboczych, w ramach których mogą pracować zespoły lub firmy.

Nieograniczone i zunifikowane: Przestrzeń robocza ma teraz nieograniczoną liczbę projektów i uczestników/użytkowników, zunifikowane rozliczenia, opcje płatności i saldo.

Przestrzeń robocza ma teraz nieograniczoną liczbę projektów i uczestników/użytkowników, zunifikowane rozliczenia, opcje płatności i saldo. Podział użytkowników: Dodaliśmy podział użytkowników według ról na poziomie obszaru roboczego, a także na poziomie projektu. Teraz, jeśli pracujesz w firmie lub zespole, możesz umieścić wszystkich swoich pracowników w przestrzeni roboczej, a następnie przypisać im projekty. Dla ułatwienia zrozumienia, każdy obszar roboczy to Twoja indywidualna firma lub zespół.

Dodaliśmy podział użytkowników według ról na poziomie obszaru roboczego, a także na poziomie projektu. Teraz, jeśli pracujesz w firmie lub zespole, możesz umieścić wszystkich swoich pracowników w przestrzeni roboczej, a następnie przypisać im projekty. Dla ułatwienia zrozumienia, każdy obszar roboczy to Twoja indywidualna firma lub zespół. Na początku mamy 3 rodzaje przestrzeni roboczych: Business dla firm, Freelance i Personal. Technicznie teraz nie różnią się one niczym, ale w przyszłości funkcjonalność i dodatki będą się różnić.

Billing

Zmieniliśmy model rozliczeń w platformie z abonamentu za konto na abonament za projekt, całkowicie eliminując dodatkowy zakup zasobów. Teraz 1 projekt - 1 abonament.

Na starcie dostępnych jest kilka abonamentów:

14 Day Trial

Poznaj



Startup



Startup+



Biznes



Biznes+



Przedsiębiorstwo



Non-profit



Aplikacje mobilne i nielimitowane testy

Aplikacje mobilne są dostępne na wszystkich planach, ale publikowanie na planach Trial i Explore jest ograniczone.

Nasza nowa polityka subskrypcji próbnej: Może być tylko jedna 14-dniowa próba na obszar roboczy, ale jeśli usuniesz projekt z planem próbnym, możesz utworzyć nowy projekt z nową próbą na kolejne 14 dni.

Płatności

Anulowaliśmy obowiązkową obecność dołączonej metody płatności, jeśli na saldzie jest wystarczająco dużo środków, aby zapłacić za subskrypcję.

To znaczy, podczas aktywacji bonów lub otrzymywania salda w inny sposób, nie będziesz już musiał dodawać karty bankowej.

Akcje kredytowe

Nadszedł czas, aby zostać nagrodzonym za swój wysiłek! Zdobywaj punkty kredytowe, które możesz wykorzystać do opłacenia swojego planu.

Rozdajemy punkty za zamieszczanie postów o AppMasterze na mediach społecznościowych, pisanie recenzji o naszym produkcie, tworzenie tutoriali i wiele innych.

Wszystkie akcje kredytowe i ich wartość można znaleźć na swoim koncie AppMaster Studio.

Vue3 WebApps

Wygenerowane Vue3 WebApps są gotowe i opublikowane do produkcji.

Jest to ważny krok dla platformy na drodze do zaawansowanego projektanta stron internetowych.

Wizualnie wszystko powinno pozostać bez zmian, ale spodziewamy się, że wiele problemów zostanie naprawionych.

I wiele więcej

Wydanie zawiera również wszystkie zmiany zgromadzone przez ponad miesiąc w generatorach kodu, naszym studiu backendowym i serwerach publikowania aplikacji w chmurze.

Na Androida dodano wsparcie dla BLE, klienta WSS, pracę z odznakami ikon aplikacji + garść poprawek.

Wiele błędów zostało naprawionych w IOS, 100% czasu zespołu zostało poświęcone na poprawki i optymalizacje.

Główne usprawnienia

Dodano BLE Block Operation do aplikacji mobilnej Android;



Dodano widget SignaturePad do aplikacji mobilnej IOS;



Dodano how-tos na temat Image Components, autoryzacji i więcej;



Zaimplementowano pracę bloków i wyzwalaczy do pracy z czujnikami w systemie Android;



Dodano bloki kryptograficzne do edytora procesów biznesowych aplikacji mobilnych.

Poprawki błędów

Poprawiono działanie wyzwalaczy Grid w aplikacji na Androida;

Usunięto dodatkowe paddingi na obwodzie projektu mobilnego;

Naprawiono autoryzację w wygenerowanej aplikacji na IOS;

Naprawiono przewijanie na ekranach w aplikacji na IOS;

Naprawiono błędy frontów studyjnych w Safari na macOS.

Co dalej.

🚀 Pracujemy nad naprawą błędów spowodowanych migracją do nowego rozliczenia.

🤖 Zespół Androida kończy właśnie cykl dodawania funkcji technicznych NFC/NDEF oraz funkcji Google Wallet API (passes) i przechodzi do pracy nad UI. Tam musimy dodać animacje, dostosować interfejs do wyglądu w projektancie i dodać więcej stylów wizualnych, a także dodać nowe widżety (tutaj możecie nam powiedzieć, których najbardziej potrzebujecie, w tym celu udajcie się do naszej przestrzeni społecznościowej).

🍎 IOS aktywnie nadrabia zaległości pod względem funkcjonalności i wyglądu, priorytetem jest nadal stabilność i poprawki, a następnie nowe funkcjonalności.

⚡ Zespół infrastruktury pracuje nad rozdzieleniem publikacji backendu, aplikacji webowych i mobilnych(tak, my też mamy dość czekania przy wprowadzaniu drobnej zmiany na www czy mobile).

Potrwa to około 3-4 tygodni i wtedy będziecie mogli cieszyć się niemal natychmiastową publikacją webową i mobilną.