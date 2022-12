Wskazówka: W tym artykule opisano działający sposób tworzenia aplikacji, nawet jeśli platformy no-code wydają Ci się skomplikowane.

Masz pomysł na aplikację, ale programowanie i tworzenie no-code wydaje się zbyt skomplikowane. Materiały szkoleniowe oferują tworzenie modeli danych i piszą o ustawianiu integracji. Artykuły dla początkujących pełne są terminów takich jak "API", "dynamic content" czy "workflow", a jeśli wygooglujesz ich znaczenia, znajdziesz się w otchłani zagmatwanych definicji i jeszcze bardziej skomplikowanych terminów. Obietnice typu "możesz to zrobić w 15 minut" wydają się być kpiną. Co zrobić?

Nie będzie tu zdania "pracuj z Appmaster.io bo ..." z opisem naszych zalet. Wystarczy, że zapoznasz się z prostym planem działania, który oferujemy - i zobaczysz, jak to zadziała w Twoim przypadku.

Krok 1: Rejestracja

Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś - zrób to, aby zapoznać się z platformą. Twoim celem na tym etapie jest poznanie platformy, a nie jej całkowite zrozumienie. Rozglądaj się, klikaj, czytaj opisy, notuj sobie w jakim celu, które sekcje rozumiesz.

Zapisz się do grupy Appmaster.io na Facebooku lub śledź bloga - będzie tam wiele artykułów dla początkujących, z prostymi przykładami i wyjaśnieniami, które będą jasne nawet dla osób bez wiedzy technicznej.

Dołącz do naszego kanału wsparcia technicznego w Telegramie - wygodnie jest się tam komunikować z konsultantami.

Po rejestracji nie będziemy automatycznie zapisywać Cię do newslettera i wysyłać tony maili każdego dnia. Możesz wybrać, które tematy Cię interesują.

Krok 2: Utwórz układ interfejsu

Nie spiesz się z zamknięciem artykułu w tym momencie. Do skomponowania layoutu nie potrzebujesz żadnej specjalnej wiedzy - jedynie pomysł na aplikację i logikę. Oczywiście łatwiej będzie to zrobić, jeśli masz już ukształtowany sposób myślenia typu "programista", ale można go szybko rozwinąć. Na podstawie wizualnego komponentu aplikacji łatwiej będzie Ci nawigować i zrozumieć procesy, które w niej zachodzą.

Layout interfejsu to schemat tego, jak będzie wyglądać Twoja aplikacja: jakie będą strony, jak ułożone są formularze do wprowadzania danych, przyciski, listy i inne elementy.

Aby uzyskać wskazówki, jak stworzyć układ, przeczytaj ten artykuł.

Krok 3: Skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym

Kiedy układ Twojego interfejsu jest gotowy, napisz na kanał telegramu naszego wsparcia technicznego! Zbadamy twój projekt i powiemy ci, od czego zacząć, co czytać i studiować, i w którym kierunku iść dalej. Możemy nawet dodać do AppMaster.io funkcje, których potrzebujesz - ponieważ dajemy naszym użytkownikom możliwość bezpośredniego wpływu na proces rozwoju platformy.

Dobrą rzeczą w AppMaster.io jest to, że możesz najpierw stworzyć wizualną część swojej aplikacji, a później ustawić interakcję elementów. Od razu zobaczysz, jak wygląda Twoja aplikacja i jak zmienia się podczas procesu edycji. Wiele funkcji jest już ustawionych - musisz tylko wybrać, co chcesz wdrożyć, a platforma sama zadba o to, jak to zrobić.

Konsekwentnie będziesz posuwał się do przodu w budowaniu swojej aplikacji, ucząc się tylko tych funkcji i ustawień, które są Ci teraz potrzebne. Stopniowo zrozumiesz, jak działa AppMaster.io - i będziesz zaskoczony, jak łatwo jest z nim pracować!