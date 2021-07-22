提示：本文介绍了一种创建应用程序的可行方法，即使您觉得无代码平台很复杂。

您有一个应用程序的想法，但编程和无代码开发似乎太复杂了。培训材料提供创建数据模型和编写有关设置集成的内容。初学者的文章充满了诸如“API”、“动态内容”或“工作流”之类的术语，如果您在谷歌上搜索它们的含义，您会发现自己陷入了令人困惑的定义甚至更复杂的术语的深渊。诸如“你可以在 15 分钟内完成”之类的承诺似乎是一种嘲弄。该怎么办？

不会有短语“与 Appmaster.io 合作，因为......”来描述我们的优势。只需阅读我们提供的简单行动计划 - 看看它对您有何作用。

第 1 步：注册

如果您尚未注册- 请注册以熟悉该平台。您的目标是在此阶段了解该平台，而不是完全了解它。环顾四周，点击，阅读描述，自己记下你理解的部分的目的。

订阅Appmaster.io Facebook 群组或关注博客 - 将有许多适合初学者的文章，带有简单的示例和解释，即使对于没有技术知识的人也能一目了然。

加入我们在 Telegram 中的技术支持频道- 与那里的顾问交流很方便。

注册后，我们不会自动为您订阅时事通讯，也不会每天发送大量电子邮件。您可以选择您感兴趣的主题。

第 2 步：创建界面布局

此时不要急于关闭文章。要组成布局，您不需要任何特殊知识 - 只需应用程序和逻辑的想法。当然，如果你已经形成了“程序员”类型的思维，这样做会更容易，但是可以快速开发它。基于应用程序的可视化组件，您可以更轻松地导航和理解其中发生的过程。

界面布局是您的应用程序外观的图表：页面将是什么，数据输入表单、按钮、列表和其他元素的布局方式。

有关如何创建布局的提示，请阅读本文。

第 3 步：联系我们的技术支持

当您的界面布局准备好后，请写信给我们技术支持的电报频道！我们将研究您的项目并告诉您从哪里开始，阅读和学习什么，以及前进的方向。我们甚至可以向AppMaster.io添加您需要的功能——因为我们让我们的用户能够直接影响平台开发过程。

AppMaster.io的好处在于，您可以先创建应用程序的视觉部分，然后再设置元素的交互。您将立即看到您的应用程序的外观以及它在编辑过程中的变化。很多功能都已经设置好了——你只需要选择你想要实现的东西，平台本身会负责如何去做。

您将在构建应用程序的过程中始终如一地前进，只学习您现在需要的那些功能和设置。您将逐渐了解AppMaster.io 的工作原理 - 并惊讶于使用它是多么容易！