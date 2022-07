Astuce : cet article décrit un moyen pratique de créer votre application, même si les plateformes sans code vous semblent compliquées.

Vous avez une idée d'application, mais la programmation et le développement sans code vous semblent trop compliqués. Les supports de formation proposent de créer des modèles de données et d'écrire sur la configuration des intégrations. Les articles pour débutants regorgent de termes comme « API », « contenu dynamique » ou « flux de travail », et si vous recherchez leur signification sur Google, vous vous retrouvez dans un abîme de définitions déroutantes et de termes encore plus complexes. Des promesses comme « vous pouvez le faire en 15 minutes » semblent être de la moquerie. Que faire?

Il n'y aura pas de phrase "travailler avec Appmaster.io parce que ..." avec une description de nos avantages. Lisez simplement le plan d'action simple que nous proposons - et voyez comment cela fonctionne pour vous.

Étape 1 : Inscription

Si vous n'êtes pas encore inscrit , faites-le pour vous familiariser avec la plateforme. Votre objectif est d'apprendre à connaître la plate-forme à ce stade et de ne pas la comprendre complètement. Regardez autour de vous, cliquez, lisez les descriptions, notez par vous-même le but des sections que vous comprenez.

Abonnez-vous au groupe Facebook Appmaster.io ou suivez le blog - il y aura de nombreux articles pour les débutants, avec des exemples simples et des explications qui seront claires même pour les personnes sans connaissances techniques.

Rejoignez notre canal d'assistance technique dans Telegram - il est pratique de communiquer avec des consultants là-bas.

Une fois inscrit, nous ne vous abonnerons pas automatiquement à la newsletter et vous enverrons des tonnes d'e-mails chaque jour. Vous pouvez choisir les sujets qui vous intéressent.

Étape 2 : Créer une mise en page d'interface

Ne vous précipitez pas pour fermer l'article à ce stade. Pour composer une mise en page, vous n'avez besoin d'aucune connaissance particulière - seulement l'idée de l'application et la logique. Bien sûr, il sera plus facile de le faire si vous avez déjà formé une pensée de type "programmeur", mais il est possible de la développer rapidement. Sur la base du composant visuel de l'application, il vous sera plus facile de naviguer et de comprendre les processus qui s'y déroulent.

Une disposition d'interface est un diagramme de l'apparence de votre application : quelles seront les pages, comment les formulaires de saisie de données, les boutons, les listes et d'autres éléments sont disposés.

Pour obtenir des conseils sur la façon de créer une mise en page, lisez cet article .

Étape 3 : Contactez notre support technique

Lorsque la mise en page de votre interface est prête, écrivez au canal télégramme de notre support technique ! Nous étudierons votre projet et vous dirons par où commencer, quoi lire et étudier, et dans quelle direction aller. Nous pouvons même ajouter des fonctionnalités à AppMaster.io dont vous avez besoin, car nous donnons à nos utilisateurs la possibilité d'influencer directement le processus de développement de la plate-forme.

L'avantage d' AppMaster.io est que vous pouvez d'abord créer la partie visuelle de votre application, puis configurer l'interaction des éléments. Vous verrez immédiatement à quoi ressemble votre application et comment elle change au cours du processus d'édition. De nombreuses fonctionnalités sont déjà configurées - il vous suffit de choisir ce que vous souhaitez implémenter et la plate-forme elle-même s'occupera de la manière de le faire.

Vous avancerez constamment dans la création de votre application, en apprenant uniquement les fonctionnalités et les paramètres dont vous avez besoin maintenant. Vous comprendrez progressivement comment fonctionne AppMaster.io - et serez étonné de la facilité avec laquelle il est possible de travailler !