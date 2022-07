Dica: Este artigo descreve uma maneira prática de criar seu aplicativo, mesmo que plataformas sem código pareçam complicadas para você.

Você tem uma ideia para um aplicativo, mas a programação e o desenvolvimento sem código parecem muito complicados. Os materiais de treinamento oferecem para criar modelos de dados e escrever sobre como configurar integrações. Os artigos para iniciantes estão cheios de termos como “API”, “conteúdo dinâmico” ou “fluxo de trabalho”, e se você pesquisar seus significados no Google, se encontrará em um abismo de definições confusas e termos ainda mais complexos. Promessas como "você consegue em 15 minutos" parecem zombaria. O que fazer?

Não haverá nenhuma frase "trabalhe com Appmaster.io porque ..." com uma descrição de nossas vantagens. Basta ler o plano de ação simples que oferecemos - e ver como funciona para você.

Etapa 1: Registro

Se você ainda não se cadastrou - faça-o para se familiarizar com a plataforma. Seu objetivo é conhecer a plataforma neste estágio e não entendê-la completamente. Olhe ao redor, clique, leia as descrições, observe por si mesmo o propósito de quais seções você entende.

Inscreva-se no grupo Appmaster.io no Facebook ou siga o blog - haverá muitos artigos para iniciantes, com exemplos simples e explicações que ficarão claras mesmo para pessoas sem conhecimento técnico.

Junte-se ao nosso canal de suporte técnico no Telegram - é conveniente comunicar-se com os consultores de lá.

Etapa 2: crie um layout de interface

Não se apresse em fechar o artigo neste momento. Para compor um layout, você não precisa de nenhum conhecimento especial - apenas a ideia do aplicativo e a lógica. Claro, será mais fácil fazer isso se você já tiver formado um tipo de pensamento de "programador", mas é possível desenvolvê-lo rapidamente. Com base no componente visual do aplicativo, será mais fácil navegar e entender os processos que estão ocorrendo nele.

Um layout de interface é um diagrama de como seu aplicativo ficará: como serão as páginas, como os formulários de entrada de dados, botões, listas e outros elementos são dispostos.

Para obter dicas sobre como criar um layout, leia este artigo .

Etapa 3: entre em contato com nosso suporte técnico

Quando o layout de sua interface estiver pronto, escreva para o canal de telegramas do nosso suporte técnico! Estudaremos seu projeto e lhe diremos por onde começar, o que ler e estudar e em que direção seguir. Podemos até adicionar recursos ao AppMaster.io de que você precisa - porque damos aos nossos usuários a capacidade de influenciar diretamente o processo de desenvolvimento da plataforma.

A vantagem do AppMaster.io é que você pode primeiro criar a parte visual de seu aplicativo e, posteriormente, configurar a interação dos elementos. Você verá imediatamente a aparência do seu aplicativo e como ele muda durante o processo de edição. Muitos recursos já estão configurados - você só precisa escolher o que deseja implementar e a própria plataforma cuidará de como fazê-lo.

Você avançará consistentemente na construção de seu aplicativo, aprendendo apenas os recursos e configurações de que precisa agora. Você entenderá gradualmente como o AppMaster.io funciona - e ficará surpreso com a facilidade de trabalhar com ele!