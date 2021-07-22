İpucu: Bu makale, kodsuz platformlar size karmaşık görünse bile uygulamanızı oluşturmanın eyleme geçirilebilir bir yolunu açıklar.

Bir uygulama fikriniz var, ancak programlama ve kodsuz geliştirme çok karmaşık görünüyor. Eğitim materyalleri, veri modelleri oluşturmayı ve entegrasyonları kurma hakkında yazmayı önerir. Yeni başlayanlara yönelik makaleler “API”, “dinamik içerik” veya “iş akışı” gibi terimlerle doludur ve anlamlarını google'da arattığınızda, kendinizi kafa karıştırıcı tanımların ve daha da karmaşık terimlerin uçurumunda bulursunuz. "15 dakikada yaparsın" gibi sözler alay konusu olur. Ne yapalım?

Avantajlarımızın açıklamasıyla birlikte "Appmaster.io ile çalışın çünkü ..." ifadesi olmayacak. Sadece sunduğumuz basit eylem planını okuyun ve sizin için nasıl çalıştığını görün.

Adım 1: Kayıt

Henüz kayıt olmadıysanız - bunu platformla tanışmak için yapın. Amacınız bu aşamada platformu tanımak ve tam olarak anlamamaktır. Etrafınıza bakın, tıklayın, açıklamaları okuyun, hangi bölümleri anladığınızı kendinize not edin.

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Kayıt olduktan sonra, sizi otomatik olarak bültene abone etmeyeceğiz ve her gün tonlarca e-posta göndermeyeceğiz. İlgilendiğiniz konuları seçebilirsiniz.

2. Adım: Bir arayüz düzeni oluşturun

Bu noktada makaleyi kapatmak için acele etmeyin. Bir düzen oluşturmak için herhangi bir özel bilgiye ihtiyacınız yoktur - yalnızca uygulama fikri ve mantık. Tabii ki, zaten "programcı" bir düşünce tarzı oluşturduysanız bunu yapmak daha kolay olacaktır, ancak bunu hızlı bir şekilde geliştirmek mümkündür. Uygulamanın görsel bileşenine dayanarak, içinde yer alan süreçleri gezinmeniz ve anlamanız daha kolay olacaktır.

Arayüz düzeni, uygulamanızın nasıl görüneceğinin bir diyagramıdır: sayfaların ne olacağı, veri giriş formlarının, düğmelerin, listelerin ve diğer öğelerin nasıl düzenlendiği.

Düzen oluşturmayla ilgili ipuçları için bu makaleyi okuyun.

3. Adım: Teknik desteğimizle iletişime geçin

Arayüzünüzün düzeni hazır olduğunda teknik desteğimizin telegram kanalına yazın! Projenizi inceleyeceğiz ve size nereden başlayacağınızı, ne okuyup çalışacağınızı ve hangi yönde ilerleyeceğinizi söyleyeceğiz. AppMaster.io'ya ihtiyacınız olan özellikleri bile ekleyebiliriz - çünkü kullanıcılarımıza platform geliştirme sürecini doğrudan etkileme yeteneği veriyoruz.

AppMaster.io'nun iyi yanı, önce uygulamanızın görsel bölümünü oluşturabilmeniz ve daha sonra öğelerin etkileşimini ayarlayabilmenizdir. Uygulamanızın nasıl göründüğünü ve düzenleme işlemi sırasında nasıl değiştiğini hemen göreceksiniz. Pek çok özellik zaten kuruldu - sadece ne uygulamak istediğinizi seçmeniz gerekiyor ve platformun kendisi bunun nasıl yapılacağını halledecek.

Yalnızca şu anda ihtiyacınız olan özellikleri ve ayarları öğrenerek uygulamanızı oluştururken sürekli olarak ilerleyebilirsiniz. Yavaş yavaş AppMaster.io'nun nasıl çalıştığını anlayacaksınız - ve onunla çalışmanın ne kadar kolay olduğuna şaşıracaksınız!