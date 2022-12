Tip: Dit artikel beschrijft een werkbare manier om uw applicatie te maken, zelfs als no-code platforms u ingewikkeld lijken.

Je hebt een idee voor een applicatie, maar programmeren en no-code ontwikkeling lijkt te ingewikkeld. De trainingsmaterialen bieden aan om datamodellen te maken en schrijven over het opzetten van integraties. De artikelen voor beginners staan vol met termen als "API", "dynamische inhoud", of "workflow", en als je hun betekenis googelt, beland je in een afgrond van verwarrende definities en nog complexere termen. Beloftes als "je kunt het in 15 minuten" lijken een aanfluiting. Wat te doen?

Er komt geen zin "werk met Appmaster.io omdat ..." met een beschrijving van onze voordelen. Lees gewoon het eenvoudige actieplan dat wij aanbieden - en zie hoe het voor u werkt.

Stap 1: Registratie

Als je je nog niet hebt geregistreerd - doe dat dan om kennis te maken met het platform. Uw doel is in dit stadium het platform te leren kennen en het niet volledig te begrijpen. Kijk rond, klik, lees de beschrijvingen, noteer voor uzelf het doel van welke secties u begrijpt.

Abonneer je op de Appmaster.io Facebook groep of volg de blog - er zullen veel artikelen zijn voor beginners, met eenvoudige voorbeelden en uitleg die zelfs voor mensen zonder technische kennis duidelijk zal zijn.

Word lid van ons technische ondersteuningskanaal in Telegram - het is handig om daar met consultants te communiceren.

Eenmaal geregistreerd, zullen we u niet automatisch inschrijven voor de nieuwsbrief en elke dag tonnen e-mails sturen. U kunt zelf kiezen in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent.

Stap 2: Maak een interface layout

Haast u niet om het artikel op dit punt af te sluiten. Voor het samenstellen van een lay-out hebt u geen speciale kennis nodig - alleen het idee van de toepassing en de logica. Natuurlijk zal het gemakkelijker zijn om dit te doen als u al een "programmeur" type denken heeft gevormd, maar het is mogelijk om dit snel te ontwikkelen. Op basis van de visuele component van de toepassing zal het voor u gemakkelijker zijn om te navigeren en de processen die erin plaatsvinden te begrijpen.

Een interface layout is een schema van hoe uw applicatie eruit komt te zien: wat de pagina's zullen zijn, hoe de gegevensinvoerformulieren, knoppen, lijsten en andere elementen zijn ingedeeld.

Lees dit artikel voor tips over het maken van een lay-out.

Stap 3: Neem contact op met onze technische ondersteuning

Wanneer de lay-out van uw interface klaar is, schrijf dan naar het telegramkanaal van onze technische ondersteuning! Wij zullen uw project bestuderen en u vertellen waar u moet beginnen, wat u moet lezen en bestuderen, en in welke richting u verder moet gaan. We kunnen zelfs functies aan AppMaster.io toevoegen die u nodig hebt - omdat we onze gebruikers de mogelijkheid geven om het ontwikkelingsproces van het platform rechtstreeks te beïnvloeden.

Het goede van AppMaster.io is dat u eerst het visuele deel van uw applicatie kunt maken, en later de interactie van de elementen kunt instellen. U ziet direct hoe uw applicatie eruit ziet en hoe deze verandert tijdens het bewerken. Veel functies zijn al ingesteld - u hoeft alleen maar te kiezen wat u wilt implementeren, en het platform zorgt er zelf voor hoe dat moet.

U gaat consequent verder met het bouwen van uw applicatie en leert alleen die functies en instellingen die u nu nodig hebt. U zult geleidelijk begrijpen hoe AppMaster.io werkt - en verbaasd zijn hoe gemakkelijk het is om ermee te werken!