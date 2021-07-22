نصيحة: تصف هذه المقالة طريقة قابلة للتنفيذ لإنشاء تطبيقك ، حتى لو بدت الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية معقدة بالنسبة لك.

لديك فكرة عن تطبيق ما ، لكن البرمجة وتطوير البرامج بدون كود يبدو معقدًا للغاية. تعرض المواد التدريبية إنشاء نماذج بيانات والكتابة عن إعداد عمليات الدمج. المقالات الخاصة بالمبتدئين مليئة بمصطلحات مثل "API" أو "المحتوى الديناميكي" أو "سير العمل" ، وإذا بحثت عن معانيها في Google ، فستجد نفسك في هاوية من التعريفات المربكة وحتى المصطلحات الأكثر تعقيدًا. وعود مثل "يمكنك القيام بذلك في 15 دقيقة" تبدو وكأنها استهزاء. ما يجب القيام به؟

لن تكون هناك عبارة "العمل مع Appmaster.io لأن ..." مع وصف لمزايانا. ما عليك سوى قراءة خطة العمل البسيطة التي نقدمها - وشاهد كيف تعمل من أجلك.

الخطوة الأولى: التسجيل

إذا لم تكن قد سجلت بعد - قم بذلك للتعرف على المنصة. هدفك هو التعرف على النظام الأساسي في هذه المرحلة وعدم فهمه تمامًا. انظر حولك ، انقر ، واقرأ الأوصاف ، ولاحظ بنفسك الغرض من الأقسام التي تفهمها.

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الخطوة 2: قم بإنشاء تخطيط للواجهة

لا تتسرع في إغلاق المقال في هذه المرحلة. لإنشاء مخطط ، لا تحتاج إلى أي معرفة خاصة - فقط فكرة التطبيق والمنطق. بالطبع ، سيكون من الأسهل القيام بذلك إذا كنت قد شكلت بالفعل نوعًا من التفكير "المبرمج" ، ولكن من الممكن تطويره بسرعة. استنادًا إلى المكون المرئي للتطبيق ، سيكون من الأسهل عليك التنقل وفهم العمليات التي تجري فيه.

تخطيط الواجهة هو رسم تخطيطي لكيفية ظهور التطبيق الخاص بك: ما هي الصفحات وكيف يتم تخطيط نماذج إدخال البيانات والأزرار والقوائم والعناصر الأخرى.

للحصول على نصائح حول كيفية إنشاء تخطيط ، اقرأ هذه المقالة .

الخطوة 3: اتصل بالدعم الفني لدينا

عندما يكون تصميم واجهتك جاهزًا ، اكتب إلى قناة Telegram للدعم الفني لدينا! سوف ندرس مشروعك ونخبرك من أين تبدأ ، وماذا تقرأ وتدرس ، وفي أي اتجاه للمضي قدمًا. يمكننا حتى إضافة ميزات تحتاجها إلى AppMaster.io - لأننا نمنح مستخدمينا القدرة على التأثير بشكل مباشر في عملية تطوير النظام الأساسي.

الشيء الجيد في AppMaster.io هو أنه يمكنك أولاً إنشاء الجزء المرئي من التطبيق الخاص بك ، ثم إعداد تفاعل العناصر لاحقًا. سترى على الفور كيف يبدو طلبك وكيف يتغير أثناء عملية التحرير. تم بالفعل إعداد الكثير من الميزات - ما عليك سوى اختيار ما تريد تنفيذه ، وستتولى المنصة نفسها كيفية القيام بذلك.

سوف تمضي قدمًا باستمرار في بناء التطبيق الخاص بك ، وتتعلم فقط تلك الميزات والإعدادات التي تحتاجها الآن. ستفهم تدريجياً كيف يعمل AppMaster.io - وستندهش من سهولة التعامل معها!