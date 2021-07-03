В этой статье — действенный способ создать свое приложение, даже если no-code платформы кажутся вам сложными.

Итак, у вас есть идея приложения, но вам не только программирование, но и no-code разработка кажется сложной. В обучающих материалах предлагают создать модели данных и пишут о настройке интеграции. Статьи «для новичков» пестрят терминами вроде «API», «динамический контент» или «рабочий процесс», а если загуглить их значения — вы попадаете в бездну запутанных определений и еще более сложных терминов. Обещания вроде «вы сделаете это за 15 минут» кажутся просто издевательством. Что делать?

Нет, сейчас не будет фразы «конечно же, работайте с Appmaster.io, потому что…» с описанием наших преимуществ. Просто прочитайте простой план действий, который мы предлагаем — и решите, насколько он вам подходит.

Шаг 1: Регистрация

Если вы еще не зарегистрировались — сделайте это, чтобы познакомиться с платформой. На данном этапе ваша цель — именно познакомиться, а не разобраться. Посмотрите, покликайте, почитайте описания, отметьте для себя, назначение каких разделов вам понятно хотя бы в общих чертах.

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После регистрации мы не будем автоматически подписывать вас на рассылку и отправлять тонны писем каждый день. Вы сможете сами выбрать, какие темы вам интересны.

Шаг 2: Создайте макет интерфейса

Не торопитесь закрывать статью на этом моменте. Для того, чтобы составить макет, вам не нужны какие-то специальные знания — только идея приложения и логика. Конечно, делать это будет проще, если у вас уже сформирован определенный, так сказать «программистский» тип мышления. Но его вполне можно развить, причем достаточно быстро. Отталкиваясь от визуальной составляющей приложения, вам будет проще ориентироваться и понять происходящие в нем процессы.

Макет интерфейса — это схема того, как будет выглядеть ваше приложение: какие будут страницы, как расположены формы ввода данных, кнопки, списки и другие элементы.

Советы по созданию макета читайте в этой статье.

Шаг 3: Свяжитесь с нашей техподдержкой

Когда макет вашего интерфейса готов — пишите в телеграм-канал нашей техподдержки! Мы изучим ваш проект и расскажем, с чего лучше начать, что почитать и изучать, в каком направлении двигаться дальше, какие изменения внести. Мы можем даже добавить в Appmaster.io функции, которых вам не хватает — ведь даем нашим пользователям возможность напрямую влиять на процесс разработки.

Appmaster.io хорош тем, что вы можете сначала создать визуальную часть вашего приложения, а уже потом настраивать взаимодействие элементов. Вы сразу будете видеть, как выглядит ваше приложение и как оно меняется в процессе редактирования. Множество функций уже настроено — вам просто нужно будет выбрать, что именно вы хотите реализовать, а о том, как это сделать, позаботится сама платформа.

Вы будете последовательно двигаться вперед в создании вашего приложения, изучая только те функции и настройки, которые нужны сейчас. Постепенно поймете принципы работы Appmaster.io — и удивитесь тому, насколько на самом деле простой с ним работать!