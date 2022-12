Suggerimento: questo articolo descrive un modo pratico per creare la vostra applicazione, anche se le piattaforme no-code vi sembrano complicate.

Avete un'idea per un'applicazione, ma la programmazione e lo sviluppo no-code vi sembrano troppo complicati. I materiali di formazione offrono la possibilità di creare modelli di dati e di scrivere sull'impostazione delle integrazioni. Gli articoli per i principianti sono pieni di termini come "API", "contenuto dinamico" o "flusso di lavoro", e se cercate su Google il loro significato, vi troverete in un abisso di definizioni confuse e termini ancora più complessi. Promesse come "si può fare in 15 minuti" sembrano una presa in giro. Cosa fare?

Non ci sarà la frase "lavora con Appmaster.io perché..." con la descrizione dei nostri vantaggi. Basta leggere il semplice piano d'azione che offriamo e vedere come funziona per voi.

Passo 1: Registrazione

Se non vi siete ancora registrati, fatelo per familiarizzare con la piattaforma. In questa fase, il vostro obiettivo è conoscere la piattaforma e non comprenderla completamente. Guardatevi intorno, cliccate, leggete le descrizioni, prendete nota dello scopo delle sezioni che capite.

Iscrivetevi al gruppo Facebook di Appmaster.io o seguite il blog: ci saranno molti articoli per i principianti, con esempi semplici e spiegazioni chiare anche per chi non ha conoscenze tecniche.

Iscrivetevi al nostro canale di assistenza tecnica su Telegram - è comodo comunicare con i consulenti lì.

Una volta registrati, non vi iscriveremo automaticamente alla newsletter e non vi invieremo tonnellate di e-mail ogni giorno. Potete scegliere gli argomenti che vi interessano.

Fase 2: Creare il layout dell'interfaccia

Non abbiate fretta di chiudere l'articolo a questo punto. Per comporre un layout non sono necessarie conoscenze particolari: solo l'idea dell'applicazione e la logica. Naturalmente, sarà più facile farlo se si è già formato un pensiero da "programmatore", ma è possibile svilupparlo rapidamente. Basandosi sulla componente visiva dell'applicazione, sarà più facile navigare e comprendere i processi che si svolgono al suo interno.

Il layout dell'interfaccia è un diagramma di come apparirà l'applicazione: quali saranno le pagine, come saranno disposti i moduli di inserimento dati, i pulsanti, gli elenchi e altri elementi.

Per suggerimenti su come creare un layout, leggete questo articolo.

Fase 3: contattare il nostro supporto tecnico

Quando il layout della vostra interfaccia è pronto, scrivete al canale telegram del nostro supporto tecnico! Studieremo il vostro progetto e vi diremo da dove iniziare, cosa leggere e studiare e in quale direzione andare avanti.

L'aspetto positivo di AppMaster.io è che potete creare prima la parte visiva della vostra applicazione e poi impostare l'interazione degli elementi. Potrete vedere immediatamente come appare la vostra applicazione e come cambia durante il processo di modifica. Molte funzionalità sono già pronte: dovete solo scegliere cosa volete implementare e la piattaforma stessa si occuperà di come farlo.

Si procede costantemente nella costruzione dell'applicazione, imparando solo le funzioni e le impostazioni necessarie al momento. Capirete gradualmente come funziona AppMaster.io e vi stupirete di quanto sia facile lavorarci!